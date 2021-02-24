Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı: Küstürürseniz vay halinize

Bir de böyleleri var! Yardım istedi, aylık gelirini soran vali ne diyeceğini bilemedi

Son dakika: AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin teşkilatına uyarılarda bulundu. Erdoğan, "Eğer İstanbul'u küstürürseniz, eğer bu şehri kendinize sırt çevirtirseniz vay halinize. Böyle bir durumda, değil Türkiye'ye dünyaya sığamazsınız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kuruluşundan bugüne partimize katkı vermiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kurulduğu günden bugüne AK Parti'nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı eser. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Osman Nuri Kabaktepe, çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza olan sadakatine bizzat şahitlik ettiğimiz bir kardeşimizdir. Kendisinin Bayram Şenocak'tan devraldığı sancağı İstanbul'da daha yukarılara taşıyacağına inanıyoruz. Bayram Şenocak ve ekibine şu ana kadarki hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu iş burada bitmiyor, sadece virgül. Kendileri ile başka platformlarda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.

"GENÇ, DİNAMİK BİR YAPIYLA YOLA DEVAM"

Şu anda mevcut yönetimimizin yaş ortalaması 39. Genç, dinamik bir yapıyla inşallah yola devam. Yönetimimiz de en son bildiğim kadarıyla 15 hanım kardeşimiz vardı değil mi? Kuruluşunun üzerinden 20 yıl geçtiği halde Türkiye'nin yönetiminde alternatifsiz olmamızı bu değişim gerçeğine borçluyuz. Bugün İstanbul kongresi benim 7. kongrem. Salgın şartları sebebiyle bir kaç il dışında bunu gerçekleştiremedik. Kongrelerimize canlı bağlantı ile iştirak ederek arkadaşlarımızın heyecanına ortak olmaya çalıştık. 24 Mart'ta Olağan Kongremizi Ankara'da toplayarak bu süreci taçlandırıyoruz.

"İSTANBUL'U KÜSTÜRÜRSENİZ VAY HALİNİZE"

İstanbul için dünyanın merkezi derler. Böyle bir şehre hangi unvanla olursa olsun hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız. İstanbul'u kavramanın en güzel yolu ona şairlerin gözüyle bakmaktır. Hakkını verir, bedelini öderseniz bu şehir sizi bağrına da basar, zirveye de yükseltir. İstanbul bir başka sevgilidir. Eğer İstanbul'u küstürürseniz, eğer bu şehri kendinize sırt çevirtirseniz vay halinize. Böyle bir durumda, değil Türkiye'ye dünyaya sığamazsınız. İstanbul 7 iklim ve 3 kıtanın merkezi demektir. İstanbul eşsiz konumu, tarihi mirası, tabii güzellikleri, engin birikimi ve insani değerleriyle kainatın en kıymetli hazinesi demektir. İstanbul'a ömrümüzü adadık.

"BİZ CEVABIMIZI 'BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE' DİYEREK VERDİK"

Ülkemize, milletimize ve İstanbul'a hizmet davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Gençler, onlar Yeni Zelanda'daki katilin ağasından Ayasofya minarelerini kurtaracağız dediler. Biz cevabımızı Ayasofya'yı 86 yıl sonra tekrar ibadete açarak verdik. Onlar mesajlarını bu aziz şehrin duvarlarına 'zulüm 1453'te başladı' diyerek verdiler, biz cevabımızı 'büyük ve güçlü Türkiye' diyerek verdik. Onlar başlattıkları darbeyle istiklalimize el uzattılar, biz cevabımızı 7'den 70'e şehadete yürüyerek verdik.

"BİZ CEVABIMIZI SELALARIMIZLA VERDİK"

Onlar ezanları susturmak için kapılara dayandılar. Bira kutularıyla beraber o camiimizi girenler bunlar değil mi? Bu ahlaksızlar, edepsizler, teröristler değil mi? O Gezi Olayları'nda da bunların hesabını onlara sorduk. Bundan sonra da bilsinler ki ola ki böyle bir yola tevessül edecek olurlarsa bu millet bunun bedelini çok ağır ödetir. Biz cevabımızı geceler boyunca hiç dinmeden süren selalarımızla verdik, onlar milletimizi birbirine karşı kışkırtmak için her yolu denediler, biz cevabımızı Rabia'mızla verdik. Onlar gençlerimizi değerlerinden uzaklaştırarak mankurtlaştırmaya çalıştılar. Biz cevabımızı gençlerimize 2053 vizyonunu emanet ederek verdik.

"YEDİ DÜVELE MEYDAN OKUYACAK GÜCE SAHİP OLDUK"

İstanbul'u yanımıza aldığımızda içerideki hainlerden dışarıdaki düşmanlara kadar yedi düvele meydan okuyacak güce sahip olduk. Hiç kimsenin bu şehre, ülkeye, millete kem gözle bakmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Hizmet mücadelesinde elbette eksiklerimiz olmuştur, belki hatalarımız da olmuştur. Hepsi de giderilir, hepsi de tamamlanır. Önemli olan ülkeye ve millete hizmet heyecanını ve iradesini güçlendirerek sürdürmektir.

Bizim İstanbul'u aşkla seviyoruz ifademiz sadece bir iyi niyet beyanından ibaret değildir. Bu sözün gerisinde çok büyük bir müktesebat var. Mesela sadece son 18 yılda İstanbul'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Sadece son 18 yılda İstanbul'a eski rakamla 275 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. 275 milyar.

"38 BİN 361 YENİ DERSLİK KAZANDIRDIK"

Eğitimde 38 bin 361 yeni derslik kazandırdık, 1 milyonun üzerinde yüksek öğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü 37 bin 500 akademik personelin çalıştığı İstanbul'a toplam 38 adet yeni üniversite kurduk. Birkaç yıl içinde de yüksek öğrenim yurt kapasitesini 2 katından fazla artıracak yatırımlarımız şu anda sürüyor.

İstanbul'a 46 adet yeni spor tesisi kazandırdık. Sosyal yardımlarda 17 milyar lira tutarında kaynak aktararak ihtiyaç sahibi İstanbullu kardeşlerimizin yanında olduk.

Sağlıkta 17 bin 534 yatak kapasiteli 66 hastaneden oluşan 163 sağlık tesisi inşa ettik. Toplamda 950 yatak kapasiteli 3 hastanemizle birlikte 17 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Bunların dışında plan, projesi, ihalesi devam eden 9 bin 582 yatak kapasiteli 60 sağlık tesisimiz var. Toplu konutta 173 bin konut projesini hayata geçirdik.

İstanbul'da toplamda 16 milyon 101 bin metre kare yüzölçümünde 38 adet millet bahçesi projesi bulunuyor. Bunların 10 tanesini tamamladık.

"AKM'NİN AÇILMASINA AZ KALDI"

AKM'nin inşasında sona geliyoruz, Taksim Meydanı'nda biliyorsunuz. Muhteşem bir opera binasını İstanbulumuza kazandırıyoruz. O malum zatlar var ya, onlara rağmen. Yaparsak biz yaparız, AK Parti yapar. Çok farklı bir projeyi oraya hamdolsun inşa ettik ve kısa zamanda bitiyor.

Özel sektör muhteşem bir camiyi de Taksim Meydanı'na inşa ediyor. O da on yılların hayali. Ulaştırmada İstanbul'un bölünmüş yol uzunluğunu 500 km ilaveyle 782 km'ye çıkardık. İstanbul - İzmir otoyolunu tamamlayarak 8-9 saat süren yolculuk 3.5 saate, Bursa'yı 1 saate, Balıkesir'i 2 saate, Eskişehir'i 2-2.5 saate düşürdük.

"BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ'NİN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR"

Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamlamak üzereyiz. Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni insanlığın hizmetine sunduk. İstanbul'un Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya bağlantılarını yüksek hızlı trenle sağladık. İnşası devam eden, hatta tamamlandığında İstanbul'u ülkemize 4 bir tarafına hızlı trenle bağlamış olacağız. Halkalı Lojistik Merkezi'ni bitirdik, demiryollarımızın çoğunu yeniledik. Boğaz'ın altından geçecek yeni tünel olan Büyük İstanbul Tüneli'nin ihale hazırlıkları devam ediyor.

Yapımı süren Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattını bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Halkalı - İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantısını metro hattını önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Yenikapı - İncirli - Sefaköy metrolarını ise 2023 sonuna kadar hizmete sunuyoruz. İstanbul'un kültürüne, ekonomisine ciddi katkısı olacağına inandığımız Haliç Yat Limanı ve Kompleksi planımızı da seneye bitirmeyi planlıyoruz.

Ben şu anda İstanbul'a yapılan hizmetleri anlatıyorum. Peki CHP'lilerden hiç böyle bir şey dinlediniz mi? Bunların kitabında hizmet diye bir şey var mı? Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik, efendi olmaya değil.

"KANAL İSTANBUL'U ONLARA RAĞMEN YAPACAĞIZ"

Engellemeye çalışıyorlar ya, Kanal İstanbul projemizin etüt kapsamında yer alan tüm teknik çalışmalar tamamlandı, diğer adımlar için de gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek, nasıl bir başka şehir olacak, bunu da görecekler.

"BİZ ÇEVRECİYİZ"

Çamlıca tepelerinde bir görüntü kirliliği vardı. Antenler falan. Hepsini kaldırdık mı? Kaldırdık. Çünkü biz çevreciyiz. Çevreciliğimizin alamet-i farikası olarak onları kaldırdık ve bunun yanında televizyon ve radyo kulesini de hizmete açarak bir başka görüntüyü oraya verdik. Yalnız Binali bey, o mimari bana ait. Bütün o antenlerin hepsinin vericileri orada.

Ama artık çevre adına hamdolsun bu güzel adımı attık. İnşallah önümüzdeki dönemde bu şehre nice güzel hizmetleri çok daha büyük aşkla kazandırmaya devam edeceğiz. Artık ı kuleden İstanbul'u izlemek fırsatına sahipsiniz.

AK Parti sorumluluklara sahiptir. Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderiyle partimizin kaderi adeta iç içe geçmiştir. Ülkemize saldıranların birinci hedefi hep AK Parti ve onun temsilcisi olan şahsımız ile tüm kadrolarımızdır. AK Parti'ye saldıranların da asıl gayesi Türkiye'nin kazanımlarıdır.

Bunun için hep dediğimiz gibi, AK Parti gündem takip etmez, gündem belirler. Farkımız bu. Gündem belirleme konusunda en büyük görev de İstanbul İl teşkilatımıza düşüyor. Ülkemizde her önemli gelişme bu şehirde yaşanır. İstanbul'un gündemine iyi hakim olursak Türkiye'nin nabzını da tutmuş oluruz. Milletimize verdiğimiz hiçbir sözü unutmadık, ne taahhüt ettiysek eninde sonunda hepsini yaptık.

Şimdi hep birlikte İstanbul'a bir söz vereceğiz. Bu aziz şehri, 1994 yılında teslim aldığımızda nasıl kısa sürede sorunlarını çözüme kavuşturduysak inşallah bir sonraki seçimde de aynısını yapmaya hazır mıyız?

"CHP DEYİNCE AKLA ŞU GELİR: ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR"

Ümraniye çöplüğü hadisesini biz unutmuyoruz. CHP o Ümraniye çöplüğünde bizim vatandaşlarımızın ölümüne neden olmadı mı? O çöplük patladı ve 40'a yakın vatandaşımız maalesef öldü. Ama biz geldik, o çöplüğü kaldırdık, oraya spor tesisi yaptık. CHP deyince akla şu gelir: Çöp, çukur, çamur.

İZMİR'DEKİ SEL FELAKETİ

İzmir'de son yağmurlarda ne oldu? Bir hanımefendi Bay Kemal'e ne dedi: "35 yıldır şu İzmir'i siz yönetiyorsunuz, 35 yıldır her yağmurda, karda kışta maalesef evlerimiz, dükkanlarımız bu hale geliyor." O da kuzu kuzu dinliyor. İzmir'deydik geçen hafta, bu defa İzmirlileri çok farklı gördüm, hesabı soracak, öyle anladım.

İstanbul'u yeniden çöp dağlarına, kokuya maruz bırakanlara tüm İstanbul önünde sandıkta hesaplaşacağız 2023'te.

Batı için Türk, yani İslam, doğu için de Türk, yani Kızıl Elma olan İstanbul'un bu kutlu kimliğini elinden almak isteyenleri sandığa gömeceğiz.

İstanbul'a tuğla üstüne tuğla koyan herkese Allah razı olsun diyecek, bu aziz şehre acı çektiren herkesten de hesabını sandıkta soracağız.

16 milyonluk nüfusa nazaran hayat standarttı en yüksek şehirlerden olan İstanbul'a bu özelliğini zehir etmeye çalışanları sandıkta... çekeceğiz. İstanbul'u karanlık ve sapkın ajandalarına aparat yapmaya kalkanları, şeytanla bile iş birliğine girenleri sandıkta muhakkak ifşa edeceğiz. Bunlar teröristlerle beraber değil mi? Ama ne oldu, biz bunlara Cudi'yi, Gabar'ı buraları mezar yaptık.

AK PARTİ ÜYELERİNE ÇAĞRI

Kadın kollarımız kapı kapı dolaşacağız. Unutmayın kale içeriden fethedilir. Kaleyi içeriden inşallah hanım kardeşlerim fethedecekler. Gençler, siz de gönülleri fethedeceksiniz. Ben gençlerimize çok güveniyorum. Bizim gençlerimiz tinerci, eli bıçaklı, silahlı gençler değil. Bizim gençlerimiz bilgisayarıyla, kitabıyla okuyan, düşünen ve buna inanan bir gençlik. Gençler, kendimizi parti binalarına, ofislere, lobilere, çok konuşulan az iş yapılan mekanlara hapsetmeyeceğiz. Sokaklarda, çarşıda, pazarda, fabrikada, evde, iş yerinde, her yerde olacağız. Hanımlara gençlere, çalışanlar emeklilere ulaşacağız. Derdine derman olabildiğimizce derman, olamadığımıza ise dert ortağı olacağız.

İstanbul'da ahvalinden haberdar olmadığımız, gönlüne dokunmadığımız tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız. Sizden bir şey rica ediyorum; makam mevkii, bunların hepsi gelip geçici. Ne olur, tevazu ehli olalım. Mütevazı olalım ve kimseye gurur, kibir satmayalım. Tevazu ile insanlara yaklaşalım. Kim darda kalmış, onlara biz ulaşacağız, yardım elimizi uzatacağız.

2019 seçimlerinde çekilmeye çalışılan numaraları unutmadık. Özellikle hanımlara sesleniyorum; sizin sahip çıktığınız bir sandıkta hiçbir yanlışın olmayacağına inanıyorum. Seçim tarihine kadar boşa geçirecek tek bir günümüz yoktur. Unutmayın, insan için ancak çalıştığı kadarı vardır, emriilahisini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Altını çizerek söylüyorum: Millete küsülmez, milletle inatlaşılmaz, millete husumet beslenmez, millete rağmen iş yapılmaz. Bu temel hakikatleri kabul etmeden siyaset yapmaya kalkanın sonu hüsran olur.

Bunun için hep AK Parti'yi milletin kurduğunu, AK Parti'nin sahibinin millet olduğunu, istikametini milletin gösterdiğini tekrar ediyoruz. Girdiğimiz seçimlerin tamamında partimizi 1. yapan milletimiz bunun karşılığında bizden sadece hizmet bekliyor. AK Parti olarak bugüne kadarki tüm başarılarımızı milletimize borçlu olduğumuzu biliyor, eksikleri de kendimizde arıyoruz. Cumhur İttifakı'yla başlattığımızı büyük ve güçlü Türkiye hedefine ilerleyeceğiz. Hukukta ve ekonomide hayata geçireceğimiz reformlarla bu süreci hızlandıracağız.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK

Yeni sivil bir anayasayı milletimizle birlikte hazırlayarak darbe anayasasıyla yönetilme ayıbından kurtaracak, hem de 2023 vizyonumuza kavuşmuş olacağız. Önümüzdeki salı günü tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı paylaşacağız. Bir sonraki hafta da inşallah ekonomik reform paketini açıklayacağız.

Sınırlarımız içinde ve dışında tek bir terörist bırakmayarak ülkemizin güvenliğine en önemli tehdidi ortadan kaldıracağız. Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e ve Ege'ye çevremizdeki tüm sulardaki hakkımızı sağlama alacağız. Ege'de, Akdeniz'de bizler bütün gücümüzle, imkanlarımızla varız, bundan sonra da var olacağız.