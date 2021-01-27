Son Dakika! Siyasette "Militan" tartışması büyüyor! Erdoğan böyle seslendi: Herkes dava açsın

Son dakika! Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Militan" söylemine tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu ülkenin yargısı var. Kendilerine militan diyen bu zata, hakarete maruz kalanların dava açma zamanı bence gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kişileri ve kurumları militanlık ile suçlamasına yönelik tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin yargısı var. Kendilerine militan diyen bu zata bu hakarete maruz kalanların dava açma zamanı bence gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bilindiği gibi salgın nedeniyle ara verdiğimiz il kongrelerimize 13 Ocak'ta yeniden başladık. 2 haftada 27 kongremizi bugün tamamlamış oluyoruz. Bu vesileyle kongrelerimizde görev üstlenen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kongrelerimize verdiğiniz destek için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımın en verimli şekilde, bölgelerinde çalışmalarını gerçekleştirdiğine inanıyorum.

"VEFA BORCUMUZU ÖDEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

AK Parti'nin 18 yılda 15 seçimden başarı ile çıkmasının sırrı milletimiz ile olan gönül bağıdır. AK Parti'yi bugünlere getiren milletimizdir. Biz de vefa borcumuzu ülkemizi daha iyi noktalara getirerek ödemeye çalışıyoruz.

"O GÜNLERİ ANLATMAKTA ZORLANIYORUZ"

Eski Türkiye'de yaşamamış, o sıkıntıları çekmemiş, o baskılara maruz kalmamış gençlerimize o günleri anlatmakta zorlanıyoruz. Ülkemizin ekonomide çağ atladığını mukayeseli olarak anlatmak şarttır.

"20 BİN KONUTUN TAMAMINI HAK SAHİPLERİNE VERMİŞ OLACAĞIZ"

Dün Elazığ'da sayısı 8 bini bulan deprem konutlarının teslimine katıldım. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutarak bir yılda konutların önemli bölümünü teslim ettik. Yaza kadar 20 bin konutun tamamını hak sahiplerine vermiş olacağız.

"ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ GERİDE BIRAKTIK"

GAP'ın en önemli bölümlerinden biri olan Silvan projesi 8 önemli barajı ve 23 sulama tesisini kapsayan dev bir projedir. Bu projenin hayata geçmesi için önemli bir eşiği geride bıraktık.

"İŞ DÜNYAMIZA TEBRİKLERİMİ SUNUYORUM"

Ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde, hükümetimize, ekonomimize verdikleri destek için TÜGİK yönetimine teşekkür ediyorum. Daha önce de DEİK ile görüşmüş, neler yapabileceğimizi konuşmuştuk. Geçtiğimiz yılı 169.5 milyar dolarlık ihracat ile kapatan iş dünyamıza tebriklerimi sunuyorum.

"KENDİ GRUBUNDA DÜNYANIN 4'ÜNCÜ BÜYÜK ESERİDİR"

AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile 12 Ocak'ta buluşarak, samimi düşüncelerimizi kendileri ile paylaştık. Aynı günün sabahında ise Türkiye Geleneksel Spor Federasyonu'nun salon açılışında buluştuk. Uydu Teknolojileri Haftası etkinliğine katıldı. 5A uydumuzun uzaya çıkışının mutluluğunu arkadaşlarımız ile paylaştık. Uydumuz uzaydaki yolculuğuna, belirlendiği şekilde devam ediyor. Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü'nü yeni yılın ikinci gününde açtık. Kendi grubunda dünyanın 4'üncü büyük eseridir.

"TOGG'UN PİLLERİNDE KULLANILACAK LİTYUMU, LİTYUM TESİSİNDEN SAĞLAYACAĞIZ"

30 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri'ni takdim ettik. Ödül alanları bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Kabinemiz son toplantısını 28 Aralık'ta yaptı. Aynı gün Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışını da gerçekleştirdik. Milli aracımız TOGG'un pillerinde kullanılacak lityumu, lityum tesisinden sağlayacağız. Bunların yanında pek çok hükümet ve devlet yetkilisi ile görüşmeler ve kabuller gerçekleştirdik.

"MİLLETİMİZ HER BİRİMİZİ TEKER TEKER TAKİP EDİYOR"

Görüldüğü gibi her günümüzü milletimiz için dolu dolu geçirmeye devam ediyoruz. Milletimiz ve ülkemiz için sorumluluk hisseden herkesten isteğimiz görevini hakkı ile ifa etmesidir. Bu şekilde görevlerimizi hakkı ile yerine getirdiğimizde ülkemizin, Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin önünde durabilecek bir güç yok. Milletimiz her birimizi teker teker takip ediyor, karneyi dolduruyor. Seçim günü karnemizde notumuzu veriyor. Görevlerimizi hakkı ile yaptığımızda karne günü başımız dik, alnımız açık olarak ayrılabiliriz.

"HEPİMİZ İÇİN YAPILACAK ÇOK İŞ VAR"

Türkiye'nin önünde hepimiz için yapılacak çok iş var. Yürütmede bizim, yasamada sizin işiniz var. Ülkemizi güven ve istikrar ikliminde hedeflerine ilerletebiliriz.

REFORM AÇIKLAMASI

Yakında hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz reform paketlerini Meclis'imizin takdirine sunmaya başlayacağız. Ülkemizi 2023 ve sonrasına taşıyan köklü düzenlemeler içerdiği görülecektir. Reform sürecine hep birlikte sahip çıkacağız.

"BİZLER TÜM ŞEFFAFLIĞIMIZ İLE MİLLETİMİZİN HUZURUNDAYIZ"

Bizden başka gelecek tasarlayan yok. Tek vaatleri Tayyip Erdoğan'ı indirmek olanlara bu millet iktidarı vermez. Küresel siyasi değişim sürecinde, Türkiye'yi nereye getireceğini söyleyemeyen, kadroları kifayetsiz, yoldaşları şaibeli hiçbir yapı milletimizden iktidar vizesi alamaz. Bizler tüm şeffaflığımız ile milletimizin huzurundayız. 2023 seçimlerinde bir kez daha zaferle çıkarak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşada yeni bir safhaya getireceğiz.

"BUNLARA PİŞKİN DENMEZ DE NE DENİR?"

Son grup toplantımızda CHP'nin yalanları, iftiralarını söylerken, Mevlana'nın 'içinde ne varsa dışına o sızar' sözüne atıfta bulunmuştum. Son 1 aydır yaşanan her gelişme CHP'nin içindeki curufun ne durumda olduğunu göstermiştir. CHP, içindeki hırsızlık, taciz, tecavüz ve arsızlığı bastırmak için bizlere yönelik eleştirilerin artırmıştır. Hesap soracakları yerde işi pişkinliğe vuruyorlar. Mahkemelerce kanıtlanmış şeyleri tekrarlayanlara pişkin denmez de ne denir?

"ORASI ARTIK SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

Önlerine geleni tek adamlıkla suçlayanları, kendi partilerinde oynadıkları tek adamcağız rolünü tebessümle izliyoruz. Bir de halkçılık diyerek bizi saraylarda sefa sürenler olarak göstermeye çalışmıyorlar mı, orası artık sözün bittiği yer. Bu zatları şimdiye kadar milletin içinde görmedik. Biz hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de milletimizleyiz. Elazığ'da salgın tedbirlerine riayet ederek milletimizle birlikte olduk.

CHP'YE MİLİTAN YANITI

Bay Kemal'in SSK'nın başında olduğu zaman hastanelerde hastaların ne hale düştüğünü Z kuşağı bilmez. Bu ara bir militan lafı tutturdular. Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı, AK Parti, askerler, diplomatlar, valiler, memurların hepsi militan. İş adamları zaten militanın önde gideni.

"BUNLARA OY VERMEYENLERİN YÜZDE 75'İ MİLİTAN"

Bunlara oy vermeyenlerin yüzde 75'i militan. Bunlara göre CHP'ye oy vermeyen hiç kimse onur ve şeref sahibi değil. Peki kendileri ne? Terör örgütü mensuplarına 'arkadaşlar' demek bunların meşrebinde militanlık değil. Kendilerinden olmayanlara iftira atmak bunların meşrebinde şeref.

"DAVA AÇMA ZAMANI GELMİŞTİR"

Bu ülkenin yargısı var. Kendilerine militan diyen bu zata bu hakarete maruz kalanların dava açma zamanı bence gelmiştir.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Bunlar şimdi yatıp kalkıp erken seçim diyorlar ya. Oradan bir şey toparlarız diyorlar. Ya size buradan ekmek yok. Sabrın varsa 2023 hazirana kadar kapıda bekleyeceksin. Bizim daha çok işimiz var. Devamlı açılışlar var.