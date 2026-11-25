5. kattan düşen 22 yaşındaki kadın öldü! 1 ay önce evlendiği eşi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi'de 5'inci kattaki evinden beton zemine düşerek ağır yaralanan 22 yaşındaki Kardelen Hoş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan önce daireden 4-5 saat boyunca tartışma sesleri geldiği belirlenirken, genç kadının 1 ay önce evlendiği eşi Burak E. cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Sultangazi'de 22 yaşındaki Kardelen Hoş, 18 Kasım Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında yaşadığı binanın 5'inci katından beton zemine düşerek hayatını kaybetti.
- Olaydan önce daireden yaklaşık 4-5 saat boyunca tartışma sesleri duyulduğu tespit edildi.
- Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan ve 1 ay önce evlendiği eşi Burak E., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Sultangazi'de 1 ay önce evlenen Kardelen Hoş (22), yaşadığı binanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Genç kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan eşi Burak E. tutuklandı.
5'İNCİ KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
Uğur Mumcu Mahallesi'nde 18 Kasım Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında yaşanan olayda, Kardelen Hoş'un yaşadığı binanın 5'inci katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştüğü öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Hoş'un bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Genç kadın ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hoş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 04.00 sıralarında kurtarılamadı.
4-5 SAAT BOYUNCA TARTIŞMA SESLERİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler çevre sakinlerinin de ifadesine başvurdu. Görüşmelerde, Kardelen Hoş'un eşi Burak E. ile birlikte yaşadığı ve olaydan önce daireden yaklaşık 4-5 saat boyunca tartışma sesleri duyulduğu bilgisine ulaşıldı.
1 AY ÖNCE EVLENMİŞLER
Çiftin 1 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Olayın ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Burak E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.