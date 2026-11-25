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Sultangazi'de 1 ay önce evlenen Kardelen Hoş (22), yaşadığı binanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Genç kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan eşi Burak E. tutuklandı.

5'İNCİ KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Uğur Mumcu Mahallesi'nde 18 Kasım Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında yaşanan olayda, Kardelen Hoş'un yaşadığı binanın 5'inci katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştüğü öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Hoş'un bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Genç kadın ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hoş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 04.00 sıralarında kurtarılamadı.

4-5 SAAT BOYUNCA TARTIŞMA SESLERİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler çevre sakinlerinin de ifadesine başvurdu. Görüşmelerde, Kardelen Hoş'un eşi Burak E. ile birlikte yaşadığı ve olaydan önce daireden yaklaşık 4-5 saat boyunca tartışma sesleri duyulduğu bilgisine ulaşıldı.

1 AY ÖNCE EVLENMİŞLER

Çiftin 1 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Olayın ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Burak E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı