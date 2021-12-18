Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2011'de Somali'ye yaptığımız ziyaret, kıtanın kaderini değiştirdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Eşim ile 2011 yılında dünyanın gözlerini kapattığı dönemde Somali'yi ziyaret ettik. Dünya kamuoyunun dikkatini Somali'deki insani krize çekmeye çalıştık. O ziyaret sadece Somali'nin değil, Doğu Afrika'nın da kaderini değiştirdi" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Afrika'nın derin bir dostluk bağı bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Afrika'ya ve Afrika halklarına asla sırtını dönmemiştir" ifadelerini kullandı.
"Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin resmi açılış oturumu öncesinde liderler aile fotoğrafı çektirdi.
Başlangıç etkinliklerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasına geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Afrika arasındaki ticaret hacminin büyük oranda arttığını belirterek, "Ortak çabalarımız neticesinde Türkiye-Afrika ilişkilerini, 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik. Kıtayla 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2020 yılında 25,3 milyar doları aştı. 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nı yakından takip ediyoruz" dedi.
2011 yılında eşi Emine Erdoğan'la birlikte Somali'ye yaptıkları ziyareti hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eşim ile 2011 yılında dünyanın gözlerini kapattığı dönemde Somali'yi ziyaret ettik. Dünya kamuoyunun dikkatini Somali'deki insani krize çekmeye çalıştık. O ziyaret sadece Somali'nin değil, Doğu Afrika'nın da kaderini değiştirdi. Gereken destek sağlandığında bir ülkenin küllerinden yeniden doğabildiğini gösterdik. Biz Afrika ile birlikte kalkınmanın, kazanmanın gayretindeyiz. Bu süreçte özellikle kadınlara, gençlere ve çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
İkili ticarette hedefin daha yüksek olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı, "İkili ticaretimizi müşterek çabalarımızla önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum. Biz birlikte kazanmanın, birlikte kalkınmanın, birlikte gelişmenin, birlikte kol kola geleceğe yürümenin gayretindeyiz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, THY, Kızılay gibi kurumlarımızla kıta genelindeki varlığımızı daha da yaygınlaştırdık." dedi. "Koronavirüs aşısına erişimde yaşanan küresel adaletsizliğin ve Afrika'nın mağduriyetinin farkındayız." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"İmkanlarımız nispetinde önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz. (Turkovac) Süreç tamamlanınca aşımızı, milletimiz ve Afrikalı kardeşlerimizle beraber tüm insanlığın hizmetine sunacağız."
Zirveye katılan liderler şu şekilde:
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
- Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo
- Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat
- Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame,
- Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall
- Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali
- Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi
- Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh
- Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari
- Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera
- Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo
- Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio
- Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Cheikh El Ghazouani
- Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo
- Ekvator Ginesi Ulusal Savunma ve Devlet Güvenliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue
- Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Isatou Touray
- Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali
- Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou
- Cezayir Başbakanı Aimene Benabderrahmane
- Güney Sudan Cumhurbaşkanının Ulusal Güvenlik Danışmanı Tut Gatluak Manime
- Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu Komisyon Başkanı Jean-Claude Kassi Brou
- Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi Genel Sekreteri Wamkele K. Mene
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil, Afrikalı kardeşlerimiz için de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika'nın, Güvenlik Konseyi'nde hak ettiği şekilde temsil edilebilmesi için güç birliği yapmamız gerektiğine inanıyorum."
Haberler.com - Son Dakika Haberleri