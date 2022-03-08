Son Dakika | Çakıroğlu'nun ölümünde rektör ve dekana ceza gerekçesi: Soruşturmalar gereği gibi yapılmadı

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun (24) edebiyat fakültesi yanında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesinde, kusuru bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan eski Rektör Candeğer Yılmaz ve eski dekan Ersin Doğer'in, 8 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, üniversite yetkililerinin PKK/KCK, YPG-H, DHKP-C örgütlerinin yanlısı ve sempatizanı öğrencilerin yasa dışı eylem ve faaliyetlerinden haberdar olmalarına rağmen disiplin soruşturmalarını gereği gibi yaptırmadıkları belirtildi.

Ege Üniversitesi'nde, 2015 Şubat'ta ülkücü öğrencilerle savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H Yurtsever (Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' diye söz edilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen yargılama sürecinde sanık Nurullah Semo, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'terör örgütü üyeliği' suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozularak 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi. Çakıroğlu'nun öldürülmesiyle ilgili olayda kusuru bulunduğu gerekçesiyle üniversitenin eski rektörü Candeğer Yılmaz, eski rektör yardımcısı Atilla Silkü, eski genel sekreter Mehmet Bülent Özkan, edebiyat fakültesinin eski dekanı Ersin Doğer hakkında da İzmir 41'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen ay görülen davada hakim, Candeğer Yılmaz ve Ersin Doğer'e, önce görevi ihmal suçundan 10'ar ay hapis cezası verdi, ardından duruşmadaki iyi hallerinden dolayı cezaları 8'er ay 10'ar gün hapse indirdi. Sanıklara verilen hapis cezası, 250'şer gün adli para cezasına çevrilip, 20'şer bin lira ceza verildi. Sanıkların 8 ay 10 gün süreyle kamu görevi hak ve yetkisi kullanmasına da yasak getirildi. Diğer tutuksuz sanıklar Mehmet Bülent Özkan ve Atilla Silkü ise beraat etti.