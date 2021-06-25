Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 21.28'de merkez üssü Bingöl'ün Kığı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünün Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olduğunu açıkladı. Bingöl Valisi Kadir Ekinci, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun belirtilmediğini söyledi.

Deprem gerçeği bir kez daha kendini hissettirdi. Bingöl'ün Kiğı ilçesi AFAD'ın açıkladığı veriye göre, 5.2 şiddetinde sarsıldı. Depremin derinliği 15,51 km olarak ölçülürken sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Bu sarsıntı sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem meydana geldi.

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI: OLUMSUZ İHBARA ULAŞILMADI

Deprem konusunda ilk bilgileri veren İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bingöl - Kiğı'da saat 21:28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun" dedi.

VALİ EKİNCİ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BELİRTİLMEDİ

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

"KÖYLERLE İLGİLİ GELECEK HABERLERİ BEKLİYORUZ"

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, "Merkezde herhangi bir can kaybı yok, köylerle ilgili de gelecek haberleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ALTUN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bingöl'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm kurumları ile teyakkuzdayız. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" dedi.

DEPREM BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

Elazığ, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Malatya, Bitlis ve Siirt başta olmak üzere, çevredeki birçok il ve ilçeden de şiddetli olarak hissedildi.

KANDİLLİ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNÜ KARAKOÇAN OLDUĞUNU AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olduğunu açıklarken sarsıntının şiddetini 5.3 olarak belirtti.