Son Dakika! Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika! Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor

Son Dakika! Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika! Türkiye, günlerdir 35 ilde pek çok farklı noktada başlayan yangınlarla mücadele ediliyor. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Buna göre, 125 farklı noktadaki yangınlar kontrol altına alındı. Antalya, Muğla ve Isparta'daki 7 noktada ise devam eden yangınlara müdahale ediliyor.

Günlerdir süren orman yangınları nedeniyle Türkiye adeta felaketi yaşıyor. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Yangın Koordinasyon Merkezi'nde son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

7 NOKTADA YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Buna göre, 125 farklı noktadaki yangınlar kontrol altına alındı. Antalya, Muğla ve Isparta'daki 7 noktada ise devam eden yangınlara müdahale ediliyor.

İşte Bakan Pakdemir'in konuşmasında satır başları:

"Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti. Termik santralle ilgili bir risk görünmüyor. Meteorolojik olarak yarın yine tüm zamanların en düşük nemi ile karşı karşıya kalacağız. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın devam ediyor."

ISPARTA'DA DA YANGIN

Manavgat'ta Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu. Isparta'da yangın çıktı. Ekipler müdahale ediyor. Tüm bu yangınlar sönene kadar, vatandaşımız normal hayatına kavuşana kadar çalışmalarımız sürecek. Yerleşim yeri odaklı ilerliyoruz, sabahtan itibaren Bodrum'da binlerce helikopter sortisi yapıldı. Tunceli Hozat'taki yangın kontrol altına alındı."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor.
Bakan Pakdemirli, tahliyelerde yaşanan en büyük zorluğu paylaştı: Vatandaşları zorla ikna ediyoruz
Bakan Pakdemirli, tahliyelerde yaşanan en büyük zorluğu paylaştı: Vatandaşları zorla ikna ediyoruz
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Çağatay Akman Diana Spencer Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Muslera Hakan Reçber Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika! Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 13:02:10. #1.16#

title