Son Dakika: Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Ankara Emniyeti, Altındağ'da Suriyeli bir grup ile çıkan kavgada yaşamını yitiren 18 yaşındaki Emirhan'ın ardından sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar yapan ve olaylara karışan 76 kişiyi gözaltına aldı.

Altındağ ilçesinde 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanmasının ardından mahalle sakinleri sokağa dökülmüş ve gergin anlar yaşanmıştı. Polisin vatandaşları zorlukla sakinleştirdiği olaylar gece de devam etti. Ağır yaralanan Emirhan Yalçın'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin haberini alan vatandaşlar, tekrar sokağa döküldü. Mahalle sakinleri, yabancı uyruklu şahısların iş yerleri ile araçlarına zarar verdi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA 38'İNİN ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN SABIKASI VAR

Ankara Emniyeti, Altındağ olaylarıyla ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 38'nin çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu öğrenildi.