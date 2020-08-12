Son dakika! Anadolu'nun Fethi 1071 anma programın tanıtım toplantısı
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Son dakika! Anadolu'nun Fethi 1071 anma programın tanıtım toplantısı

Son dakika haberi: Anadolu'nun Fethi 1071 anma programın tanıtım toplantısı Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan: "Bir zamanlar Türk gölü olan Akdeniz'de bize neredeyse hak olarak görmeyen bir zihniyetle mücadele ediyorsunuz" "Türkiye Cumhuriyeti'nde doğan...

12.08.2020 15:35 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:40

Anadolu'nun Fethi 1071 anma programın tanıtım toplantısı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan:

"Bir zamanlar Türk gölü olan Akdeniz'de bize neredeyse hak olarak görmeyen bir zihniyetle mücadele ediyorsunuz"

"Türkiye Cumhuriyeti'nde doğan her çocuğun muhakkak hem Ahlat'ı, Malazgirt'i, hem Çanakkale'yi görmüş olması gerektiğine vurgu yapmaya çalıştık"

BİLECİK - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında "Anadolu'nun Fethi 1071" anma programın tanıtım toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan; "Geldiğimiz noktada bakıyorsunuz, 100 yıl geçmeden Akdeniz'den sizi mahrum etmeye çalışan, bir zamanlar Türk gölü olan Akdeniz'de bu kadar uzun sınırımızın olmasına rağmen bir kilometre kare bile bize neredeyse hak olarak görmeyen bir zihniyetle mücadele ediyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında "Anadolu'nun Fethi 1071" anma programın tanıtım toplantısı Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapıldı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nde doğan her çocuğun muhakkak hem Ahlat'ı Malazgirt'i hem Çanakkale'yi görmüş olması gerektiğine vurgu yapmaya çalıştık"

Bilecik'in Söğüt ilçesi Ertuğrulgazi Türbesi önünde yapılan tanıtım toplantısında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Biz bu yola çıkarken Çanakkale ile Ahlat-Malazgirt'in adeta bizim tarihimizin kültürümüzün kimliğimizin iki yakasının bir araya gelişi olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde doğan her çocuğun her gencin liseyi bitirmeden önce muhakkak hem Ahlat'ı, Malazgirt'i, hem Çanakkale'yi görmüş olması gerektiğine vurgu yapmaya çalıştık. Etkinliklerimizde de gençlerimizi Ahlat ve Malazgirt'e getirmeye özen gösterdik. Şimdi Söğüt, Bilecik, Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi de bu yolun dönüm noktalarından bir başkası. Dolayısıyla ümit ediyoruz ki bu kimliğimizi yeniden ihyası yolculuğunda bu önemli coğrafi işaret noktalarından bir tanesinde gençlerimize burayı da hatırlatmış olalım. Gençlerimiz yaptıkları gezilerde muhakkak akıllarına gelen yerlerden bir tanesi de Söğüt olsun" ifadelerini kullandı.

"Bir zamanlar Türk gölü olan Akdeniz'de bu kadar uzun sınırımızın olmasına rağmen bir kilometre kare bile bize neredeyse hak olarak görmeyen bir zihniyetle mücadele ediyorsunuz"

Ayrıca Erdoğan, "Yakılmış bir şehir Bilecik. Bugün geldiğimiz noktada kendilerini büyük bir medeniyetin bir mirasçısı olarak gören Avrupa Birliği diye insan haklarını, özgürlükleri en üst düzeyde temsil ettiğini iddia eden bir kulübün üyesi olduğunu düşünenlerin daha dün nasıl barbarca sivillerin evlerini, tarihi eserleri, camileri, medreseleri yakıp yıktıklarının izlerini görecekler. Dolayısıyla bir kimliğin ihyasında tarihin bu tür dönüm noktalarının ciddi önemi var. Bugün gençlerimizle sohbet ettiğimiz zaman 'Ne önemi var ki?', 'Niye bu kadar önemsiyorsunuz ki?' dediklerine şahit olabiliyoruz. Bir genç için belki ilk refleks böyle oluyor ama işte geldiğimiz noktada bakıyorsunuz 100 yıl geçmeden Akdeniz'den sizi mahrum etmeye çalışan, bir zamanlar Türk gölü olan Akdeniz'de bu kadar uzun sınırımızın olmasına rağmen bir kilometre kare bile bize neredeyse hak olarak görmeyen bir zihniyetle mücadele ediyorsunuz. 'Ne önemi var ki Bilecek'in 100 yıl önce yakılıp yıkılmasının' derseniz eğer işte bu gün de 'Ne önemi var ki Akdeniz'in' diyenlerle karşılaşmış olursunuz. Bunlara tahammül etmek zorunda kalırsınız. Dolayısıyla tarihi bu şekilde devamlı olarak görmek gerekir. Tarihten ibret alınması gerekir" şeklinde konuştu.

Toplantı sonrası konuk heyet, önce Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret ederek dua etti. Ardından heyet, Osmanlı Padişahı Abdulhamid tarafından Söğüt ilçesine yaptırılan Hamidiye yerleşkesini gezdi. Burada tarihi yer hakkında bilgi alan Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra tarihi Ertuğrul Gazi Mescidine giderek öğle namazını kıldı. Namaz çıkışı vatandaşlarla çay sohbeti de yapan konuk heyet, İznik'te gerçekleşecek program için ilçeden ayrıldı.

Öte yandan programa, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve 1071 Malazgirt filminin oyuncusu Cengiz Coşkun katıldı.

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Son dakika! Anadolu'nun Fethi 1071 anma programın tanıtım toplantısı

Kaynak: İHA

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