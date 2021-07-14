Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Taliban'ın Türkiye tehdidine yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Taliban'ın Türkiye tehdidine yanıt vererek "İletişim kazası olduğunu değerlendirmek istiyoruz, Türkiye işgalci bir unsur değil" açıklamasında bulundu. "Oraya yeni gitmiyoruz, zaten oradayız" diyen Çelik, "Türkiye Afgan halkının dostu olduğu bir ülkedir. Türkiye orada bulunursa Afgan yetkililerin daveti üzerine bulunacaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Taliban'ın Türkiye'yi yönelik 8 maddelik tehdidine ilişkin, "Kabil havalimanı korunmazsa büyük sıkıntı çıkar. Türkiye bütün taraflarla görüşüyor." açıklamasını yaptı. Ayrıca Taliban'ın açıklaması hakkında ise iletişim kazası olduğu değerlendirmesinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde Taliban, ABD çekildikten sonra Türk askerinin ülkede kalması durumunda "işgalci" olarak nitelendirileceğini ve tüm "işgal güçlerine" karşı Taliban'ın "cihat politikasını" uygulamaya devam edeceğini belirtmişti.

"SURİYE, AFGANİSTAN OLMAMALI"

Suriye'deki duruma da değinen Çelik, "Orada her gün yaşanan bir durum var, oraya insani yardımların gitmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler, bu insani yardımlar için Cilvegözü sınır kapısının açık kalmasını süresini uzattı. Bu oldukça önemli. Ateşkesin sürdürülmesi de esas çözümdür. Suriye'de çözüm için için tezlerimizi anlatıyoruz. Suriye, Afganistan olmamalı." dedi.

AFGANİSTAN GÖRÜŞMELERİNDEKİ SÜREÇ

"Biden görüşmesinde de konu ele alınmıştı. NATO misyonu söz konusuyken Türkiye hiçbir zaman muhalif olarak yer almadı. Oraya yeni gitmiyoruz, zaten oradayız. Afganistan'da birçok sıkıntı yaşandı gerek işgal, gerek terör olayları. Türkiye Afgan halkının dostu olduğu bir ülkedir. Türkiye orada bulunursa Afgan yetkililerin daveti üzerine bulunacaktır. Afgan halkının geleceğe daha güvenli yürümesi için hamlelerdir. Jeopolitik olarak baktığınızda Afganistan, Türkiye'ye uzak bir coğrafya olarak görülmemektedir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DİYARBAKIR ZİYARETİ

"Diyarbakır Anneleri'ne buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Cumhurbaşkanımızın kendileriyle buluştuğunda söylediği gibi onların acıları, bizim acıları. Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır ziyareti son derece olumlu geçti. Diyarbakır Anneleri'yle buluşması son derece tarihi bir buluşma. Burada verdiği mesajlar içerisinde bizim siyasetimiz açısından hem vatandaşlarımızın kültürel zenginliklerini yok sayan inkâr politikalarına karşı olduğumuzu, bunun için verdiğimiz mücadelenin gücünü, Türkiye'nin bütün vatandaşlarının birinci sınıf, eşit vatandaş muamelesi görme yönünde yaptığımız mücadeleler konusunda verdiği mesajlar önemli."

TERÖRLE MÜCADELE

"İnkar politikasına karşı olduğumuz gibi bunun öbür yüzünü oluşturan terör politikasına ve teröre karşı verdiğimiz mücadele de son derece güçlü. Hem inkar hem terör siyasetine aynı anda güçlü şekilde karşı durarak hem demokratik standartlarımızı artırmayı hem de hizmet siyasetimizi Türkiye'nin her yerine ulaştırmaya devam edeceğiz."

ÇEVRE KONULARI ELE ALINDI

Bugün MYK'da en kapsamlı şekilde vakit ayırdığımız konu çevre konularını ele aldığımız gündem maddesi oluşturdu. Bu gündem maddesi içinde her zaman için Marmara'daki müsilajdan birçok konuyu tartışıyoruz. Çevre siyaseti olarak bütün ilkelerimizin ele alındığı geniş bir sunum yaptı Çiğdem Hanım. Doğanın yok olmasına karşı nasıl bir mücadele vermemiz gerektiği hususunda bir yol haritası sunuldu. Genç arkadaşlarımız son derece bilinçli davranıyorlar. Çevre konularını beraber oluşturduğumuz şehir buluşmalarının sayısını artıracağız.

Sadece doğanın zedelenmesi, yıpranmasına yönelik faaliyetlere değil, aynı zamanda çevrenin, doğanın kuvvetlendirilmesine hazırladıkları stratejileri bizlerle paylaştı. Şehirlerdeki çevre siyasetiyle ilgili attığımız adımlar konusunda vatandaşımızın daha çok bilgilendirilmesi söz konusu olacak.

MÜSİLAJ İLE MÜCADELE

Burada enerji başlığı, endüstri başlığı önemli. Ormancılık konusunda neler yaptığımız önemli. Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde yapılan sıfır atık projesi... Tüm bunlar MYK'mızda ele alındı. Daha yaşanabilir şehirler için bir çevre siyasetinin harekete geçirilmesi konusunda medeni şehir kavramının daha vurgulu hale getirilmesi, hem siyasetimizin parçası olarak hayata geçirilmesi, hem bu konudaki bilincin artırılması...

Marmara'daki müsilajın temizlenmesiyle ilgili son derece güzel haberler alıyoruz. Son 5 gündür Marmara Denizi yüzeyinde müsilaj görülmedi.

Bu tabii ki sevindirici ama bizi rehavete sevk etmemeli. Bakanlığımızın çalışmalarıyla 11 metreküpe yakın müsilaj temizlendi. Çalışmalar güçlü şekilde devam edecek.

15 TEMMUZ YILDÖNÜMÜ

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde topyekün direnişine şahit olduk 15 Temmuz çerçevesinde. Bu darbe girişiminin faillerin yakalanmasına yönelik süreci daha da güçlü şekilde sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yarın 15 Temmuz'da 15 Temmuz Anıtı'ndaki anma törenine katılacak TBMM'de.

3 binin üzerinde program yurtiçinde ve yurtdışında yapılmak üzere İletişim Başkanlığımızca koordine ediliyor. Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilecek toplam program sayısı 3 bin 876'dır. Gece ise Türkiye genelinde bütün camilerde sala yükselecek. Demokrasi direnişimizi bir daha hatırlayacağız.

FETÖ, DEAŞ kadar sapkın bir terör örgütüdür. Terör örgütleri ile ilgili çifte standartın altını çizmek isterim. Dış basında gelen açıklamalar son derece sığ açıklamalardı.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI

60 milyona yakın aşılama yapılmış durumda. Sağlık çalışanlarımız ve bazı vatandaşlarımız 3. doz aşılarını oldu. Burada randevulara zamanında gidilmesi aşıların ziyan olmaması için çok önemli. Bilim insanlarımız ve sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Aşıla bu pandemiyi aşmamızı sağlayacak.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU

Artık bizim bu dünyada aynı kaderi, dünyayı paylaştığımız hayvanlar eşya değil, canlı olarak anılacak. Hayvan bakım evlerinin kurulması ve belediyeler için zorunlu hale getirilmesi bir takım olumsuzlukları engelleyecektir diye düşünüyoruz. Bu konu ile ilgili olarak Sivil toplum kuruluşlarının da katkısı büyük oldu.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Anayasa konusunda Cumhur İttifakı çalışmalarını ortak bir çalışma haline getirecek. Bizim çalışmamız bayram sonrası bir kaç toplantı daha gerçekleştirildikten sonra ortaya çıkacaktır.

YUNANİSTAN'IN GALATASARAY'A TAVRINI NOT ETTİK

Miçotakis bu yazın sıcak geçmeceğini, huzurlu geçeceğini söylemişti. Yaz sezonunda askeri tatbikat gerçekleştirimemesi gerekiyordu, bunu da yaptılar. Galatasaray'a yapılan bu muamele kabul edilemez, iyi niyetle bağdaşmaz. Galatasaray çok doğru bir karar alarak orayı terk etmiştir. Hem dostluk maçına davet edeceksiniz, hem böyle kaba bir davranış gerçekleştirireceksiniz. Bunu da elbette not ettik.

İSRAİL İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

İsrail ile sorunlarımız belli ve bu sorun alanları net sorun alanları. İlerlenebilecek konularda ilerlenmesi gerektiği çerçevesi ortaya çıkmıştır.