Son Dakika! AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi "Millet Bir Hedef Bir" Sloganıyla Başladı!

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi başladı. Kongre dolayısıyla binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

AK PARTİ 6. OLAĞAN KONGRESİ BAŞLADI

AK Parti'de yenilenme kongresi "Millet bir hedef bir" sloganıyla başladı. Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin olacak. Başkan Erdoğan A takımını belirleyecek. İlk kez Genel Başkanlık ve MKYK seçimi aynı anda yapılacak. Tüzük yeni sistemle uyumlu hale getirilecek, 50 asıl 25 yedek üye belirlenecek.

KONGREYE ÇEŞİTLİ İLLERDEN KATILIM VAR

Ankara'da yapılan kongreye il dışından yoğun katılım olması nedeniyle şehrin girişinde kontrol noktaları oluşturuldu. Bu noktalara otobüslerle gelen partililer, Atatürk Kültür Merkezi alanına ulaştı. Partililer, tezahüratlar eşliğinde kongrenin düzenleneceği salona yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere, kumanya ve su servisi yapıldı.

SALON ÇEVRESİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi. Salon çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alındı.

Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip etti.Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle günler öncesinde yapılan planlamayla geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.

KONGRE PROGRAMI

Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş yapacak. Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin'in konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak. Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek. Seçimlerin ardından Başkan Erdoğan teşekkür konuşması yapacak.

ERDOĞAN SALONA GİREMEYEN KALABALIĞA SESLENDİ

Başkan Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin önünde toplananlara seslendi. Erdoğan, "Kongremizi yaparak dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. 17. kongremizde verdiğimiz mesajlarımızla geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Atacağımız adımlar çok. 26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. Malazgirt'te Sultan Alparsan gibi yeniden gireceğiz" dedi.

"Onların dolarları varsa, bizim Allahımız var" diyen Erdoğan, "Yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyececeğiz. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bugüne kadar da çökertemeyecekler. Şimdiden Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.