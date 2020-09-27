Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin

Son dakika: ABD, Ermenistan ve Azerbaycan'a, Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmalara derhal son verme çağrısında bulundu. Benzer çağrılar Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, Rusya, Almanya ve İran'dan da gelmişti.

Ermenistan'ın sabaha karşı Azerbaycan sınır hattını ve sivilleri hedef almasının ardından iki ülke arasında başlayan çatışmalarla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan sağduyu çağrısı geldi. Öte yandan birçok ülke ve uluslararası kuruluş da diyalog çağrısı yaparak Azerbaycan ve Ermenistan'ı masaya davet etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tarafları şiddete acilen son vermeye ve gerilimi tırmandırabilecek söylem ya da eylemlerden kaçınmaya çağrıldı. Bakanlığın açıklamasında, dışarıdan şiddeti tırmandıracak adımların "fayda sağlamayacağı" uyarısında da bulunuldu.

"ÇATIŞMALARDAN BÜYÜK ENDİŞE DUYUYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Dağlık Karabağ Bölgesinde gerçekleşen askeri çatışmalardan büyük endişe duyduğu belirtilirken, hayatını kaybeden kişilerin ailesine baş sağlığı dilendiği aktarıldı.

"EN HIZLI ŞEKİLDE ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

ABD'nin Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaları kınadığını belirten Sözcü Ortagus, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun'un Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı aradığını açıkladı. Ortagus, Biegun'un Bayramov ve Mnatsakanyan'a bölgede en hızlı şekilde ateşkes ilan edilmesi ve var olan direkt iletişim hatlarının kullanılarak ileride oluşabilecek sorunların engellenmesi konusunda tavsiyede bulunduğunu ifade etti.

"ABD BARIŞÇIL ÇÖZÜMBULMAYA YARDIM ETMEK İÇİN HAZIRDIR"

Açıklamada, ayrıca "ABD, özellikle dış güçlerin artan şiddete müdahalesinin bölgede tansiyonu arttıracağına inanıyor. Her iki tarafı da Minsk Grubu ile çalışmaya ve diyaloğa dönmeye çağırıyoruz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu'nun üyesi olarak ABD taraflara barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm bulmaya yardım etmek için hazırdır" denildi.

BM'DEN "ANLAMLI" MÜZAKARELERE DÖNME ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Güç kullanımı ve çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayan Guterres, taraflara çatışmalara derhal son verme, gerginliği azaltma ve gecikmeksizin "anlamlı" müzakerelere geri dönme çağrısı yaptı. Açıklamada Guterres'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yapacağı bilgisi de yer aldı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN ÇAĞRI

AB, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmaların acilen durdurulması için çağrıda bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki cephe hattında çıkan çatışmalarda asker ve sivil can kayıpları olmasından üzüntü duyduklarını belirtti.

"AB, çatışmaların acilen durdurulması, gerginliğin düşürülmesi ve ateşkesin sıkı şekilde gözlenmesi çağrısında bulunmaktadır." ifadesini kullanan Borrell, tarafların Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu himayesinde ön şartsız olarak müzakerelere dönmesinin acil önem taşıdığını kaydetti.

GÜRCİSTAN'DAN AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN'A "BARIŞ" ÇAĞRISI

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmaların yeniden başlamasından büyük endişe duyuyoruz. Biz (taraflara) barış çağrısında bulunuyoruz. Bölgemizde istikrar ve barış ortak işimiz olmalı." dedi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Umuyoruz ki ateşkes anlaşmasına varılacak, taraflar arasında müzakere moduna geçilecek ve tüm bölgenin güvenliğini ciddi şekilde olumsuz etkileyecek büyük çaplı düşmanlıklardan kaçınılacaktır." ifadelerine yer verdi.

UKRAYNA'DAN DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ ÇATIŞMALARA İLİŞKİN DİYALOG ÇAĞRISI

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların durdurulması ve diyalog çağrısı yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yaşanan çatışmalar sebebiyle derin endişe duyulduğu belirtilerek "Çatışmaya yol açan nedenleri inceliyoruz, tarafları diyaloğa dönmeye ve anlaşmazlığı barışçıl yollarla çözmeye çağırıyoruz." denildi.

İRAN'DAN AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN'A ÇATIŞMALARI DURDURMA ÇAĞRISI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de Azerbaycan ve Ermenistan'a, çatışmaları durdurmaları ve müzakerelere başlamaları çağrısında bulundu.

İran olarak Azerbeycan ve Ermenistan'ı sağduyuya davet ettiklerini belirten Hatibzade, "İran, çatışmaların bir an önce durdurulmasını ve iki ülke arasında müzakerelerin başlamasını talep ediyor. İran, ateşkesin sağlanması ve taraflar arasında diyaloğun başlaması için tüm imkanlarını kullanmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

LAVROV, AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI BAYRAMOV İLE DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ DURUMU GÖRÜŞTÜ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki durumu ele aldı.

Görüşmede, Lavrov, sivil halk arasında da can kaybına yol açan temas hattındaki çatışmalarla ilgili endişelerini dile getirerek ateşkesin acilen sağlanması gerektiğini ve Rusya'nın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun diğer eş başkanlarıyla birlikte durumu istikrara kavuşturma yönünde ara buluculuk girişimlerini sürdüreceğini dile getirdi.