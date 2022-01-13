Sokak köpeklerini kayıt altına alan zabıtalara sopalı engel kamerada

TRABZON'un Maçka ilçesinde Nevcihan Y., evinin karşısındaki parkta aşı ve kayıt için toplanan başıboş köpeklerin eziyet gördüğü iddiasıyla zabıta ekiplerini sopayla engellemeye çalıştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Zabıtalar, kendilerini engellediği ve koronavirüs karantinasını ihlal ettiği gerekçesiyle Nevcihan Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, önceki gün Maçka ilçesindeki Adnan Menderes Parkı'nda meydana geldi. Çevredekilerin şikayetiyle harekete geçen zabıta ekipleri, sayıları artan başıboş köpeklerin kayıt altına alınıp, aşılanması için çalışma başlattı. Parka gelen ekipler, köpekleri Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürmek üzere toplamaya başladı. Toplanan bazı hayvanlar, araca koyulurken, Nevcihan Y. de köpeklerin eziyet gördüğü iddiasıyla koronavirüs karantinasını ihlal edip, evden çıktı.

Nevcihan Y.'nin açıklama yapmak istemediği olay ile ilgili yaşananlara tanık olan ablası Nurşen K. ise zabıtaların kaba davrandığını savunarak, "Kız kardeşim kanser hastası. Koronavirüs test sonucu da pozitif çıktı. Hastane evine çok yakın. Rahatsızlanınca hastaneye gitmek için dışarı çıktık. Kardeşime eşlik ediyordum sonra olaya tanık olduk. Hayvanları eziyet ederek çekiyorlardı. Kız kardeşim de hayvanlar konusunda çok hassas. Kız kardeşim 'Almayın, günah' dedi. Zabıtalar, bize çok kaba davrandı, saldırdılar. Bu tür toplamaların veteriner kontrolünde olması gerekir" dedi.