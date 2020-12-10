Sokağa çıkma kısıtlamalarında evde beslenme uyarısı

KORONAVİRÜS vaka sayılarının artış göstermesiyle birlikte kısıtlama tedbirleri yeniden uygulamaya konuldu. Evlerde geçirilen süre uzarken, birçok kişi abur cubur gibi sağlıksız ve zararlı yiyeceklere yöneldi. Uzman Diyetisyen Büşra Tezgel, "Mutluluğu mutfaklarda aramayın" dedi.

Koronavirüs vakalarının tekrar artış göstermesiyle birlikte kısıtlamalar yeniden hayata geçti. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ek bir genelge gönderdi. Genelgeye göre, hafta içi her saat 21.00 ile saat 05.00 arasında genel sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta sonları ise cuma günü saat 21.00'dan başlayan yasak, pazartesi sabahı saat 05.00'a kadar uygulanıyor. Vatandaşların evlerde geçirdiği süre artınca, mutfaklarda geçirilen süreler de arttı. Tatlılara, hamur işlerine ve abur cubur gibi yiyeceklere yönelim artınca sağlıksız beslenme de kaçınılmaz oldu. Uzmanlar ise bu dönem hastalıklardan korunmak için daha sağlıklı besinlerin tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Uzman Diyetisyen Büşra Tezgel, vatandaşların sebze ve meyve tüketmesi gerektiğini belirterek, sağlıksız besinlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

'YİYELİM BAĞIŞIKLIĞIMIZ GÜÇLENSİN DEMEK YANLIŞ'Evlerde geçirilen süre uzayınca pasta, börek gibi yiyeceklere yönelimlerin olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Büşra Tezgel, "Sosyal hayattan uzak kalınca zaman geçsin, yapacak farklı bir aktivitemiz yok şeklinde düşünen vatandaşlar mutfaklarda bolca vakit geçirdi. Biz Türkler de, 'yiyelim bağışıklık sistemimiz güçlü olsun' düşüncesi var ve bu durum başlıca yanlış. Çocukluktan itibaren doğru bir şeyler yaptığımızda yiyecekle ödüllendirildik. Bu sebepten dolayı olumsuz giden bir durum olduğunda hep yemek yiyerek, kendimizi motive etmeye çalışıyoruz" dedi. 'DETOKS DİYETLERİNDEN UZAK DURUN'Besin değeri yüksek olan mevsim sebze ve meyvelerini bolca tüketilmesi gerektiğine vurgu yapan Tezgel, "Pandemi süreci de olumsuz bir dönem olduğu için insanlar ihtiyaç fazlası yiyecekler tüketerek, mutluluğu mutfaklarda aradı. 'Çayımızın yanında kek yapalım, pasta yapalım' gibi düşüncelerle bilinçsizce kilolar alındı. Makarna, pilav, muz, hurma ve incir gibi besinlerin glisemik indeksi yüksek olduğu için tüketirken porsiyon kontrolü yapmaya dikkat etmeliyiz. Pandemi sürecinde uyku kalitesine dikkat edilmesi de kilo sorununun önüne geçmek için önemli bir etken. Balık gibi protein değeri yüksek, bağışıklık güçlendirici besinlere yönelmeliyiz ve mevsim sebze, meyvelerini bolca tüketmeliyiz. Kilo vermek için yapılan bağışıklık sistemini zayıf düşürebilecek detoks diyetlerinden de uzak durmalıyız" şeklinde konuştu.'ÇOCUĞUM ÖZENMESİN DİYE YAPIYORUM'Doğal besinleri tüketmeye özen gösterdiğini belirten Aysel Ay, "Eskiden köy kadınlarından başka hiçbir yerden ürün almamaya özen gösterirdim. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu için artık alamayacağım ama elimden geldiği kadar köylülerden almaya devam edeceğim. Pasta, börek yapmak istemiyorum doğal beslenmekten yanayım ama çocuğum dışarıda görüp özenmesin diyerek yapıyorum. Dikkat etmeliyiz ve bağışıklığımızı güçlendirmeliyiz ama çok fazla diyet yapma taraftarı değilim. Abartmadan her şeyi yemeliyiz" dedi.

Bağışıklığını güçlendirmek için bitkisel çaylara yönelen Faruk Temiz ise, " Pasta, börek tarzı şeyleri eşim çalıştığı için tüketmiyorum. Sağlıklı yiyecekler ve ıhlamur gibi bitki çayları içerek bağışıklık sistemimizi güçlendiriyorum. Bu süreçte herkes eve kapanmalı ve beslenme konusunda daha dikkatli olmalı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Miraç ŞENTÜRK