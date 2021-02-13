Sofranıza tutku katın

Evet, biliyoruz, bu yıl ağzımızın tadı pek yerinde değil. Ama en azından içimizi ısıtan özel günleri daha hoş geçirebilir, moralimizi bir nebze yükseltebiliriz... Yarın, Sevgililer Günü.

Evet, biliyoruz, bu yıl ağzımızın tadı pek yerinde değil. Ama en azından içimizi ısıtan özel günleri daha hoş geçirebilir, moralimizi bir nebze yükseltebiliriz... Yarın, Sevgililer Günü. Sevdiğinize verebileceğiniz en güzel hediyelerden biri kendi ellerinizle hazırladığınız, içine bir tutam da sevgi kattığınız özel bir sofra olabilir. Geceyi daha unutulmaz kılmak için de afrodizyak etkisi yaratacak malzemeler kullanabilirsiniz. Biz de lezzet uzmanlarından Sevgililer Günü'ne özel tarifler istedik. Şef Sinem Çapraz'dan da şık bir masa hazırlamanın ipuçlarını aldık. Çapraz "Küçük dokunuşlarla tutkuyu masanıza davet edin" diyor.

ZAHMETLİ AMA ÇOK LEZZETLİ

Etiler Maria's Restaurant'ın sahibi ve şefi Maria Ekmekçioğlu'ndan deniztarağı-bonfile eşleşmesi (2 kişilik)

NE LAZIM?

2 adet bonfile

6 adet deniztarağı

6 adet kuşkonmaz

50 gr dolmalık fıstık

2 havuç

2 çorba kaşığı süt kreması

Tereyağı

Deniz tuzu

Taze karabiber

1 mandalinanın suyu

Fesleğen yaprakları

NASIL YAPARIM?

Havuçları tuzlu suda kaynatıp yumuşattıktan sonra içine 2 çorba kaşığı krema ekleyip püre yapın. Bir tavaya tereyağının yarısını ve dövülmüş dolmalık fıstıkları koyup deniztarağı ve kuşkonmazları ekleyin, her bir tarafını üçer dakika olacak şekilde pişirin. Tuz ve taze karabiber serpin. Kalan tereyağını aynı tavaya ekleyip bonfileyi sevdiğiniz kıvamda pişirin ve tuzlayın. Havuç püresini yatak yapıp üstüne 1 bonfile, 3 deniztarağı ve 3 kuşkonmazı yerleştirin. Tavada kalan sosa mandalina suyunu ekleyerek ısıttıktan sonra yemeğin üstüne gezdirin. Taze fesleğen yaprağı aromasıyla yemeğinizi şenlendirin...

Şefin notu: Bu yemekte afrodizyak etkisi olan malzemeler kullandık. Havuç A vitamini içerir, vücudu kuvvetlendirir ve cinsel gücü arttırır. Fesleğen, kokusuyla afrodizyak etki yaratır. Kuşkonmaz, kadınlarda ve erkeklerde tutkuyu artıran A, B6, C, potasyum ve lif içerir. Deniztarağı, vücutta testosteron salgılanmasını sağlar. Dolmalık fıstık da içeriğindeki zengin çinko sayesinde yüksek enerji verir.

EN ESKİ AŞÇIBAŞINDAN...

'En Yangın Aşklar Yemekte Başlar' kitabının yazarı ve mutfak araştırmacısı Nedim Atilla'dan kişniş kaplı balık (2 kişilik)

NE LAZIM?

2 çorba kaşığı kişniş tohumu

1 tatlı kaşığı tuz

2 adet morina, mezgit veya dilbalığı filetosu

Beyaz şarap sirkesi

NASIL YAPARIM?

Bir fırın kabına koyduğunuz kişniş tohumlarını, önceden 190 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika kavurun. Hafif soğuduktan sonra iyice ufalanmış bir karışım elde edinceye dek, tuzla birlikte havanda dövün. Balık filetolarını kağıt havluyla kurulayın, iç taraflarını yoklayarak, kalmış olabilecek minik kılçıklar varsa çıkarın. Filetoları, galeta ununa bular gibi bu karışımın içinde yuvarlayın, sonra da yağlanmış bir tencereye alıp kapağını kapatın. Tencereyi fırına koyup 20-25 dakika pişirin. Üzerine iyi bir beyaz şarap sirkesi serperek hemen servis edin.

Şefin notu: Dünyanın gelmiş geçmiş en eski aşçıbaşısı olarak bilinen Apicius'un 10'uncu kitabındaki bu reçete bugün afrodizyak olarak kabul ediliyor.

BİR LOKMA ENERJİ

Nedim Atilla'dan cevizli incir dolması (6 kişilik)

NE LAZIM?

500 gr kuru incir

3 çorba kaşığı ceviz içi

3 çorba kaşığı tozşeker

1 bardak su veya süt manda kaymağı

NASIL YAPARIM?

İncirlerin saplarını koparıp yıkayın, daha sonra sap yerlerinden kesip içlerine dövülmüş ceviz içi ve şeker karışımından doldurun. Doldurduğunuz incirleri kapatıp önceden yağladığınız bir tepsiye dizin. Üzerlerine 1 bardak su veya süt dökün. Hafif ateşte ağzı kapalı olacak şekilde pişirin. İncirler yumuşayınca soğutup servis yapın. Üzerine manda kaymağı da koyarsanız benzersiz bir tada ulaşmış olursunuz.

GECENİN FİNALİ..

Şef Sinem Çapraz'dan çikolatalı mus (4 kişilik)

NE LAZIM?

180 gr bitter çikolata

30 gr tereyağı

3 adet yumurta

1/2 çay bardağı tozşeker

Krema

Çilek

NASIL YAPARIM?

Çikolatayı benmari usulü eritin. Bir kaba alıp sıcakken tereyağını ekleyin, iyice karıştırın ve soğuması için kenara alın. Yumurtaların sarısıyla beyazını ayırın. Yumurta sarılarını şekerle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Bunu, soğuyan çikolatalı karışıma ekleyip karıştırın. Yumurta aklarına bir tutam tuz ekleyin ve yumuşak bir köpük olana kadar çırpın. Yumurta aklarını çikolatalı karışıma yavaş yavaş, katlama yöntemiyle ekleyin. Yani spatula yardımıyla yumurta akından az miktarda alarak çikolata karışımına ekleyin, sonra tekrar spatula yardımıyla alttan üste doğru yavaşça karıştırın. Bu işlemi 3-4 kere tekrarlayın. Elde ettiğiniz musu kaşık yardımıyla ya da yıldız uçlu hamur sıkma poşeti kullanarak kaselere alın. Servis etmeden önce iyice soğutun. Dilerseniz üzerine yoğunlaştırılmış krema ve çilek koyarak servis edin.

Şefin notu: Çikolata, dopamin hormonu salgılanmasını sağlar. Dopamin de aşk kimyasını sağlayan en önemli hormondur. Beynin keyifle ilgili bölümünü harekete geçirir. Çikolata afrodizyak etkisi en yüksek besinlerden biridir.

AŞKIN RENGİ SOFRANIZDA...

Sinem Çapraz'dan enginar üstü pancarlı humus (4 kişilik)

NE LAZIM?

4 adet orta boy enginar

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan

1/2 limonun suyu

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Pancarlı humus için:

1 orta boy haşlanmış pancar

1 su bardağı haşlanmış nohut (250 gr)

1 çay bardağı tahin

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1/2 limonun suyu

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

Şefin notu: Pancara kırmızı rengini veren betalain grubu maddeler sağlık açısından çok faydalı. Yüksek miktarda içerdiği vitamin ve mineraller seks hormonunun salgılanmasını tetikliyor.

PARLAK, IŞILTILI VE ROMANTİK

Bu sene sevgilinizi şaşırtın. Sofranızı kırmızı güllerle süslemek yerine, aşkın zarifliğini ve sadeliğini yansıtacak lavantalar kullanın. Peçeteliklerin ya da servis tabaklarının üzerine 1-2 dal lavanta bırakın.

Parlak ve ışıltılı servis örtüleri yerine, keten runner ve peçeteler tercih edin. Servis altlıkları ya da suplalarınızı da hasırdan seçerek doğal bir uyum yakalayın.

Tabii ki gülün o romantik enerjisini soframızdan eksik etmeyelim. Örneğin hafif gül esanslı bir mum tercih edebiliriz.

Romantik bir yemek, güzel bir peynir tabağıyla başlar. Peynir tabağınızı çileklerle süsleyerek kırmızının tutkusunu masanıza davet edebilirsiniz.

Madem bu sofra aşkın sofrası, kraft kağıtlara yazdığınız sevgi notlarını da masanıza bolca serpiştirin.

Kaynak: Hürriyet