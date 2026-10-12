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Yenidoğan Çetesi davasında yeni üye hakim de çekildi, yerine atama yapıldı

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İstanbul'da görülen Yenidoğan Çetesi davasında, mahkemeye yeni atanan üye hakim dosyadan çekilmek istediğini belirtti. Mahkeme başkanı, talebin bir üst mahkemece değerlendirileceğini aktarırken, aradan sonra Bakırköy Adalet Komisyonunca dosyadan ayrılan hakimin yerine yeni bir üye hakim atandı.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada, yeni atanan üye hakim dosyadan çekilmek istediğini belirtti. Talebin ardından verilen aradan sonra, mahkeme başkanı dosyadan ayrılan üye hakim yerine Bakırköy Adalet Komisyonunca yeni bir üye hakim atandığını aktardı.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'yenidoğan çetesi'ne yönelik düzenlenen 2'nci dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61'e yükselmişti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fırat Sarı ile bir kısım tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

YENİ ÜYE HAKİM DOSYADAN ÇEKİLDİ

Duruşmada, mahkemeye yeni atanan üye hakim dosyadan çekilmek istediğini belirtti. Talep üzerine mahkeme başkanı, bu durumun bir üst mahkeme 23. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendireceğini aktardı. Talebin ardından verilen aradan sonra, mahkeme başkanı dosyadan ayrılan üye hakim yerine Bakırköy Adalet Komisyonunca yeni bir üye hakim atandığını aktardı. Duruşma, müştekinin beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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