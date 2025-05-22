Siyah Kalp CANLI izle! 22 Mayıs Perşembe Siyah Kalp 33. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı?

Siyah Kalp CANLI izle! 22 Mayıs Perşembe Siyah Kalp 33. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı?
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Perşembe günü Show TV'de izleyici karşısına çıkacak olan ' Siyah Kalp' izleyicisi ile buluşmak için gün sayarken; dizinin kadrosu yayına girmeden heyecan yarattı. Hikayenin başlangıcından itibaren ailenin en kilit ismi ise Sumru Şansalan (Ece Uslu) olacak. Siyah Kalp CANLI izle! 22 Mayıs Perşembe Siyah Kalp 33. bölüm Show TV izleme linki var mı?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya'nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar'ın gizemli ve entrika dolu hikayesine şahit olacak. Siyah Kalp CANLI izle! 22 Mayıs Perşembe Siyah Kalp 33.bölüm Show TV izleme linki var mı?

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nuh'un ameliyattan sağ salim çıkmasıyla herkes rahat bir nefes alırken, Tahsin de Nuh ve Sevilay'a verdiği düğün sözünü tutmak için harekete geçiyor. Tahsin, Sumru ile evlenmek istediğini söylerken ilişkilerine mutlu bir şekilde devam ediyorlar. Tanıtımın finalinde Melek'in, Peri'nin Cihan'a "Ben sensiz yapamıyorum" dediğini duymasıyla neler olacağı merak konusu oluyor.

Siyah Kalp CANLI izle! 22 Mayıs Perşembe Siyah Kalp 33. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı?

SİYAH KALP KONUSU NE?

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler.

Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir.

Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Siyah Kalp CANLI izle! 22 Mayıs Perşembe Siyah Kalp 33. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı?

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan Siyah Kalp, usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen "Siyah Kalp", sürükleyici bir aile dramı sunuyor. Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Siyah Kalp CANLI izle! 22 Mayıs Perşembe Siyah Kalp 33. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı?

SİYAH KALP OYUNCULAR KİM?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

Anneleriyle yüzleşmeye gelen Nuh ve Melek'in yolları beklenmedik bir şekilde Cihan ve Sevilay ile kesişir. Fakat ikizler asıl sürprizi anneleri Sumru ile yüzleştikleri an yaşayacaklardır.

Siyah Kalp'i Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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