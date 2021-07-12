Sivas kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Sivas kurban pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Sivas oldu. Peki, Sivas kurban kesim yerleri nerededir? Sivas kurban satış noktaları belli oldu mu? Sivas'ta kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Sivas kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Sivas kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Sivas kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Sivas kurban kesim yerleri 2021! Sivas kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

SİVAS KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBAN PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Sivas kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

PAZARTESİ PAZARI - ÇAYYURT MAHALLESİ PAZARTESİ PAZARI MEVLANA ALTI TEK MEZAR YERİ - 346 444 58 44-224 21 26

YENİŞEHİR PAZAR ALANI - YENİŞEHİR PAZAR ALANI ESKİ DEVLET MALZEME OFİSİ - 3464445844-224 21 26

ÇARŞAMBA PAZAR ALANI ŞEYHŞAMİL - ŞEYHŞAMİL MAH. KILAVUZ BELEDİYE EVLERİNİN YANI, ÇARŞAMBA PAZAR ALANI - 3464445844-224 21 26

YENİDOĞAN CUMARTESİ PAZARI - YENİDOĞAN MAH. CUMARTESİ PAZARI - 3464445844-224 21 26

CUMA PAZARI KÜMBET - KÜMBET, CUMA PAZARI CD., 58020 SİVAS MERKEZ/ - 3464445844-224 21 26

YURTSEVENLER ET KOMBİNASI - YURTSEVENLER ET KOMBİNASI VE PAZAR ALANI KESİM YERİ - 03462270395

YILDIZ ET KOMBİNASI - YILDIZ ET KOMBİNASI ZARA YOLU 4. KM. - 03462151595

GÜLER SUCUKLARI ET KOMBİNASI - ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ERZİNCAN KARAYOLU ÜZERİ 6.KM - 03462248088

HAYVAN PAZARI - KÜMBET, CUMA PAZARI CD., 58020 SİVAS MERKEZ/ - 3462211643-444 58 44 - 224 21 26

PERŞEMBE PAZARI - ABDULVAHABİGAZİ MAHALLESİ - 3464445844-224 21 26

58 SÖNMEZ ET VE TAVUKÇULUK A.Ş. - AHMET TURAN GAZİ MAH. SULTAN ŞEHİR BULVARI NO:101 SİVAS - 05412239688

YARIŞOĞLU ET VE ET ÜRÜNLERİ - KILAVUZ MAH. EMİRHAN CAD. NO:199/1 SİVAS - 5468907100

SALI PAZARI - MEHMET AKİF ERSOY MAH. - 444 58 44- 224 21 26

ABDURRAHİM REYHAN CAMİ ÖNÜ PAZARI - TUZLUGÖL MAH TUZLU GÖL CAD. - 444 58 44- 224 21 26

KURBAN KESİM YERİ - ZİRAAT BAHÇESİ DİVRİĞİ MEZBAHANESİ - 0346 418 11 13

DİVRİĞİ MEZBAHANESİ - TURABALİ MAHALLESİ, MIZIKA SOKAK - 0346 418 11 13

MEZBAHANE - YENİHAYAT MAH. İSTASYON ALTI KÜMEEVLER NO:4 HOLDUROĞLU TİCARET ARKASI GEMEREK - Tel:0346 654 70 08 Fax:03466547926

HAYVAN PAZARI VE MEZBAHANESİ - YENİ MAHALLE, MALATYA SİVAS YOLU ÜZERİ GÜRÜN/SİVAS - (0346) 715 10 13

YENİ MAHALLE HAYVAN PAZARI - YENİ MAHALLE HAYVAN PAZARI - 03468412054

İMRANLI BELEDİYESİ HAYVAN KESİM MEZBAHANESİ - KARATEKİN MAHALLESİ İMRANLI SİVAS - 03468612007

İMRANLI BELEDİYESİ HAYVAN KESİM MEZBAHANESİ - KARATEKİN MAHALLESİ İMRANLI/SİVAS - 03468612007

BELEDİYE MEZBAHANESİ - YENİ MH.ESKİ HASTANE CAD. KANGAL/SİVAS - Tel : 0 (346) 457 1049 Fax: 0 (346)457 1700

BELEDİYE MEZBAHANESİ - YENİ MH.ESKİ HASTANE CAD. KANGAL/SİVAS - Tel : 0 (346) 457 1049 Fax: 0 (346)457 1700

BELEDİYE MEZBAHANESİ - YENİ MH.ESKİ HASTANE CAD. KANGAL/SİVAS - Tel : 0 (346) 457 1049 Fax: 0 (346)457 1700

KOYULHİSAR BELEDİYESİ MEZBAHANESİ - CAMİKEBİR MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ İTFAİYE YANI - 03463413069

ŞARKIŞLA BELEDİYE MEZBAHANESİ - PINARÖNÜ MAHALLESİ BELEDİYE GARAJI YANI - 0346 512 27 04

SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZBAHANE ŞEFLİĞİ - AVCULLU MAHALLESİ. AVCULLU YENİ YOL NO 1 SOKAK 8 - 05359618187

BELEDİYE PAZAR YERİ - SELAMET KÖPRÜSÜ İTFAİYE BİNASI YANI BELEDİYE PAZAR YERİ - 03467512887

BELEDİYE MEZBAHANESİ - DÖRTEYLÜL MAH. 55-19. SK. NO: 8/3 - 03467512887

MEZBAHANE - DÖRTEYLÜL MAH. 55-19. SK. NO: 8/3 - 0 346 751 28 87

ŞEREFİYE KÖYÜ HAYVAN PAZARI - ŞEREFİYE KÖYÜ HAYVAN PAZAR YERİ ZARA/SİVAS - 03468366161/8366162

ZARA BELEDİYE KESİM TESİSLERİ - DELİ ÇUKUR MEVKİ ZARA GİRİŞİ 3 KM.ZARA BELEDİYE KESİM TESİSLERİ - 03468161721/8161424

ZARA BELEDİYE KESİM TESİSLERİ - DELİ ÇUKUR MEVKİ ZARA GİRİŞİ 3 KM.ZARA BELEDİYE KESİM TESİSLERİ - 03468161721/8161424

ŞEREFİYE KÖYÜ HAYVAN PAZARI - ŞEREFİYE KÖYÜ HAYVAN PAZAR YERİ ZARA/SİVAS - 03468366161/8366162

ALTINYAYLA BELEDİYESİ KURBAN KESİM MEZBAHANESİ - ALTINYAYLA SİVAS - 03466812004

GÖLOVA BELEDİYE MEZBUHANESİ - FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ KANAL CADDESİ - 3812175

BELEDİYE MEZBAHANESİ - KANAL CADDESİ GÖLOVA - 3812175

DİYANET 2021 KUBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

SİVAS KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021

HAYVAN PAZARI - BÖLGE TRAFİK YANI HAYVAN PAZARI - 444 58 44- 224 21 26

KURBAN SATIŞ YERİ - MERCANTEPE MAH. SANTRAL SK. - 0346 418 11 13

HAYVAN PAZARI - KALEALTI MAHALLESİ - 346 418 1113

CUMHURİYET MEYDANI - YUKARI MAHALLE MERKEZ CAMİİ YANI GEMEREK - 0346 614 10 27

DEMOKRASI MEYDANI (PAZAR YERİ) YENİÇUBUK - YENİDOĞAN MAH. GEMEREK - 0346 654 71 26

HAYVAN PAZARI - YENİ MAHALLE, MALATYA SİVAS YOLU ÜZERİ GÜRÜN/SİVAS - (0346) 715 10 13

YENİ MAHALLE HAYVAN PAZARI - YENİ MAHALLE HAYVAN PAZARI - 03468412054

İMRANLI BELEDİYESİ HAYVAN SATIŞ PAZARI - KARATEKİN MAHALLESİ İMRANLI SİVAS - 03468612007

İMRANLI BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI - KARATEKİN MAHALLESİ İMRANLI/SİVAS - 03468612007

ESKİ KÖY GARAJI - REŞADİYE MH.CUMHURİYET CAD. KANGAL/SİVAS - Tel : 0 (346) 457 1049 Fax: 0 (346)457 1700

ESKİ KÖY GARAJI - REŞADİYE MH.CUMHURİYET CAD. KANGAL/SİVAS - Tel : 0 (346) 457 1049 Fax: 0 (346)457 1700

ESKİ KÖY GARAJI - REŞADİYE MH.CUMHURİYET CAD. KANGAL/SİVAS - Tel : 0 (346) 457 1049 Fax: 0 (346)457 1700

KURBAN PAZAR YERİ - CAMİKEBİR MAHALLESİ ORDU CADDESİ AFET EVLER YANI - 03463413069

ŞARKIŞLA HAYVAN PAZARI - PINARÖNÜ MAHALLESİ GÖZBAŞI MEVKİ - 0346 512 10 17

SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZBAHANE ŞEFLİĞİ - AVCULLU MAHALLESİ. AVCULLU YENİ YOL NO 1 SOKAK 8 - 05359618187

BELEDİYE PAZARYERİ - SELAMET KÖPRÜSÜ İTFAİYE BİNASI YANI BELEDİYE PAZAR YERİ - 03467512887

BELEDİYE PAZARYERİ - DÖRTEYLÜL MAH. 55-19. SK. NO: 8/3 - 03467512887

BELEDİYE PAZAR YERİ - SELAMET KÖPRÜSÜ İTFAİYE BİNASI YANI BELEDİYE PAZAR YERİ - 0 346 751 28 87

ZARA BELEDİYE HAYVAN PAZARI - AHMET BAŞYURT MAH.SAHİL YOLU ZARA/SİVAS - 03468161062

ŞEREFİYE KÖYÜ HAYVAN PAZAR YERİ - ŞEREFİYE KÖYÜ ZARA/SİVAS - 03468366161/8366162

DELİ ÇUKUR MEVKİ ZARA GİRİŞİ 3 KM ZARA BELEDİYESİ KESİM TESİSLERİ - DELİ ÇUKUR MEVKİİ ZARA GİRİŞİ 3 KM ZARA BELEDİYE KESİM TESİSLERİ ZARA/SİVAS - 03468161721/8161424

ŞEREFİYE KÖYÜ HAYVAN PAZAR YERİ - ŞEREFİYE KÖYÜ ZARA/SİVAS - 03468366161/8366162

DELİ ÇUKUR MEVKİ ZARA GİRİŞİ 3 KM ZARA BELEDİYESİ KESİM TESİSLERİ - DELİ ÇUKUR MEVKİİ ZARA GİRİŞİ 3 KM ZARA BELEDİYE KESİM TESİSLERİ ZARA/SİVAS - 03468161721/8161424

ZARA BELEDİYE HAYVAN PAZARI - AHMET BAŞYURT MAH.SAHİL YOLU ZARA/SİVAS - 03468161062

DELİ ÇUKUR MEVKİ ZARA GİRİŞİ 3 KM ZARA BELEDİYESİ KESİM TESİSLERİ - DELİ ÇUKUR MEVKİ ZARA GİRİŞİ 3 KM ZARA BELEDİYESİ KESİM TESİSLERİ DELİ ÇUKUR MEVKİİ ZARA GİRİŞİ 3 KM ZARA BELEDİYE KESİM TESİSLERİ ZARA/SİVAS 03468161721/8161424 - 03468161721/8161424

ŞEREFİYE KÖYÜ MUHTARLIĞI - ŞEREFİYE KÖYÜ HAYVAN PAZAR YERİ ŞEREFİYE KÖYÜ ZARA/SİVAS - 3468366161/8366162

DOĞANŞAR İLÇESİ - KURBAN SATIŞ YERİMİZ VE KURBAN KESİM YERİMİZ BULUNMAMAKTADIR. - 000

GÖLOVA HAYVAN PAZARI - AŞAĞI CAMİİ MAHALLESİ KANAL CADDESİ - 3812175

KURBAN SATIŞ YERİ - KANAL CADDESİ GÖLOVA - 3812175

BELEDİYE HAYVAN PAZARI - HÜRRİYET MAH ATATÜRK CAD. - 0346 781 20 06

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.