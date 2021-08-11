Sinop'taki selde çatıdan beyaz bayrak sallayarak yardım isteyen vatandaşlar helikopterle kurtarıldı

Sinop'ta etkili olan sağanak yağış, Ayancık ilçesini vurdu. Ayancık Çayı taştı, araçlar sel sularında sürüklendi. Selin bir evi yuttuğu bölgede evlerinin çatısına çıkıp beyaz bayrakla yardım isteyen aile Sahil Güvenlik Helikopterleri tarafından güvenli bölgelere tahliye edildi. Nefes kesen kurtarma operasyonu da saniye saniye kameralara yansıdı.