Sinop'taki selde çatıdan beyaz bayrak sallayarak yardım isteyen vatandaşlar helikopterle kurtarıldı
Sinop'ta etkili olan sağanak yağış, Ayancık ilçesini vurdu. Ayancık Çayı taştı, araçlar sel sularında sürüklendi. Selin bir evi yuttuğu bölgede evlerinin çatısına çıkıp beyaz bayrakla yardım isteyen aile Sahil Güvenlik Helikopterleri tarafından güvenli bölgelere tahliye edildi. Nefes kesen kurtarma operasyonu da saniye saniye kameralara yansıdı.
Sinop'ta akşam saatlerinde aralıklarla devam eden sağanak, sabah şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan dere taştı, bazı mahallelerde vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Birçok araç ise sel sularına kapıldı.
MAHSUR KALANLAR KATIDAN BEYAZ BAYRAK SALLADI
İlçeye bağlı Yenikonak köyünde tek katlı evin yıkılıp, sel sularına kapıldığı ve yan binaların çatılarına çıkanların ellerinde beyaz örtü sallayarak, kurtarılmayı beklediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
MAHSUR KALAN AİLE HELİKOPTERLE KURTARILDI
Bu görüntülerin ardından harekete geçen ekipler Sahil Güvenlik helikopteri ile binanın çatısında mahsur kalan aileyi kurtardı. Nefes kesen kurtarma operasyonu kameralara yansıdı.