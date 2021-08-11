Sinop'taki selde çatıdan beyaz bayrak sallayarak yardım isteyen vatandaşlar helikopterle kurtarıldı
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Sinop'taki selde çatıdan beyaz bayrak sallayarak yardım isteyen vatandaşlar helikopterle kurtarıldı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Sinop'ta etkili olan sağanak yağış, Ayancık ilçesini vurdu. Ayancık Çayı taştı, araçlar sel sularında sürüklendi. Selin bir evi yuttuğu bölgede evlerinin çatısına çıkıp beyaz bayrakla yardım isteyen aile Sahil Güvenlik Helikopterleri tarafından güvenli bölgelere tahliye edildi. Nefes kesen kurtarma operasyonu da saniye saniye kameralara yansıdı.

Sinop'ta akşam saatlerinde aralıklarla devam eden sağanak, sabah şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan dere taştı, bazı mahallelerde vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Birçok araç ise sel sularına kapıldı.

MAHSUR KALANLAR KATIDAN BEYAZ BAYRAK SALLADI

İlçeye bağlı Yenikonak köyünde tek katlı evin yıkılıp, sel sularına kapıldığı ve yan binaların çatılarına çıkanların ellerinde beyaz örtü sallayarak, kurtarılmayı beklediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sinop'taki selde çatıdan beyaz bayrak sallayarak yardım isteyen vatandaşlar helikopterle kurtarıldı

MAHSUR KALAN AİLE HELİKOPTERLE KURTARILDI

Bu görüntülerin ardından harekete geçen ekipler Sahil Güvenlik helikopteri ile binanın çatısında mahsur kalan aileyi kurtardı. Nefes kesen kurtarma operasyonu kameralara yansıdı.

Sinop'taki selde çatıdan beyaz bayrak sallayarak yardım isteyen vatandaşlar helikopterle kurtarıldı
Sinop'taki selde çatıdan beyaz bayrak sallayarak yardım isteyen vatandaşlar helikopterle kurtarıldı
Sinop'taki selde çatıdan beyaz bayrak sallayarak yardım isteyen vatandaşlar helikopterle kurtarıldı
Sinop'taki selde çatıdan beyaz bayrak sallayarak yardım isteyen vatandaşlar helikopterle kurtarıldı
Sinop'taki selde çatıdan beyaz bayrak sallayarak yardım isteyen vatandaşlar helikopterle kurtarıldı
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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