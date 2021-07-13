Sinop kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Sinop kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Sinop oldu. Peki, Sinop kurban kesim yerleri nerededir? Sinop kurban satış noktaları belli oldu mu? Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri! Sinop'ta kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Sinop kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Sinop kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Sinop kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Sinop kurban kesim yerleri 2021! Sinop kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri!2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

SİNOP KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBAN PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Sinop kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

YER ADI ADRES İLETİŞİM SİNOP BELEDİYESİ MEZBAHANESİ YENİ ERFELEKYOLU ÜZERİ 0368 261 1844 NAKLİYECİLER KOOPERATİFİ KARŞISI DENİZCİLER MAHALLESİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI ŞEVKİ ŞENTÜRK KÖPRÜSÜ KARŞISI 0368 613 1099 - 0368 613 1003 BOYABAT BELEDİYE MEZBAHASI ÇATPINAR KÖYÜ KÖPRÜBAŞI KÖYÜ MEVKİİ 0368 3153010 DURAĞAN BELEDİYESİ MEZBAHANESİ AKBEL SU DEPOSU MEVKİİ DURAĞAN/SİNOP 05442057053 DURAĞAN BELEDİYESİ MEZBAHANESİ AKBEL SU DEPOSU MEVKİİ DURAĞAN/SİNOP 05442057053 ERFELEK BELEDİYE MEZBAHASI MERKEZ MAH. SİTE SOK NO 3 ERFELEK SİNOP 03685112086 GERZE BELEDİYESİ MEZBAHANESİ BELÖREN KÖYÜ ALİBEYLİ MAHALLESİ 0368 718 15 47 SANAYİ MEVKİİ GÜZELYURT MAH.MUSTAFA BOZKURT CAD. İTFAİYE BİNA MEVKİİ-TÜRKELİ/SİNOP 0368671 22 47 DİKMEN BELEDİYE MEZBAHANESİ KIRÇAL MAH. MEZBAHA SOK. NO:4/A Erdem SANCAKTAROĞLU 0 536 459 3740 DİKMEN BELEDİYE MEZBAHANESİ KIRÇAL MAH. MEZBAHA SOK. NO:4/A Erdem SANCAKTAROĞLU 5364593740

YER ADI ADRES İLETİŞİM KURBAN KESİM YERİ TAHSİS EDİLMEMİŞTİR DİKMEN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 3687712158 BELEDİYE MEZBAHANESİ SARAYDÜZÜ- DURAĞAN YOLU ÜZERİ ŞEN PETROL YANI 0 368 485 81 55

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SİNOP KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021

YER ADI ADRES İLETİŞİM ORDU KÖYÜ KARAYOLLARI KENARI BELEDİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI 0368 261 1844 NAKLİYECİLER KOOPERATİFİ KARŞISI DENİZCİLER MAHALLESİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI ŞEVKİ ŞENTÜRK KÖPRÜSÜ KARŞISI 0368 613 1099 - 0368 613 1003 BOYABAT HAYVAN PAZARI CAMİKEBİR MAH.PANAYIR MEVKİİ 0368 3151033 HAYVAN PAZARI BUZLUK MAHALLESİ YUSUF KEMAL TENGİRŞEK CADDESİ ESKİ CEZAEVİ KARŞISI DURAĞAN/SİNOP 57700 05442057053 HAYVAN PAZARI BUZLUK MAHALLESİ YUSUF KEMAL TENGİRŞEK CADDESİ ESKİ CEZAEVİ KARŞISI DURAĞAN/SİNOP 57700 05442057053 ERFELEK HAYVAN PAZARI MERKEZ MH. KÖPRÜ YANI 511 22 50 ERFELEK HAYVAN PAZARI MERKEZ MAH. SALAVAT KÖPRÜSÜ YANI ERFELEK SİNOP 03685112086 KURBAN SATIŞ YERİ 19 MAYIS MAHALLESİ SİNOP CADDESİ 220 ADA 2 PARSEL. 0368 718 15 47 KURBAN SATIŞ YERİ 19 MAYIS MAHALLESİ SİNOP CADDESİ 220 ADA 2 PARSEL 0368 718 15 47 YAŞAM VADİSİ MEVKİİ TÜMERKAN MAHALLESİ, METİN BOSTANCIOĞLU CADDESİ TIRPARKI TÜRKELİ/SİNOP 0368 671 32 03

YER ADI ADRES İLETİŞİM DİKMEN BELEDİYE MEZBAHANESİ KIRÇAL MAH. MEZBAHA SOK. NO:4/A Erdem SANCAKTAROĞLU 0 536 459 3740 DİKMEN BELEDİYE MEZBAHANESİ KIRÇAL MAH. MEZBAHA SOK. NO:4/A Erdem SANCAKTAROĞLU 5364593740 KURBAN SATIŞ YERİ YOKTUR DİKMEN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 3687712158 BELEDİYE HAYVAN PAZARI SARAYDÜZÜ-DURAĞAN YOLU ŞEN PETROL YANI .

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KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.