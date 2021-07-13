Sinop kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Sinop kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!
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Sinop kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Sinop kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Sinop kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Sinop kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!
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Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Sinop oldu. Peki, Sinop kurban kesim yerleri nerededir? Sinop kurban satış noktaları belli oldu mu? Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri! Sinop'ta kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Sinop kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Sinop kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Sinop kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Sinop kurban kesim yerleri 2021! Sinop kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri!2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

SİNOP KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBAN PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Sinop kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

YER ADIADRESİLETİŞİM
SİNOP BELEDİYESİ MEZBAHANESİYENİ ERFELEKYOLU ÜZERİ0368 261 1844
NAKLİYECİLER KOOPERATİFİ KARŞISIDENİZCİLER MAHALLESİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI ŞEVKİ ŞENTÜRK KÖPRÜSÜ KARŞISI0368 613 1099 - 0368 613 1003
BOYABAT BELEDİYE MEZBAHASIÇATPINAR KÖYÜ KÖPRÜBAŞI KÖYÜ MEVKİİ0368 3153010
DURAĞAN BELEDİYESİ MEZBAHANESİAKBEL SU DEPOSU MEVKİİ DURAĞAN/SİNOP05442057053
DURAĞAN BELEDİYESİ MEZBAHANESİAKBEL SU DEPOSU MEVKİİ DURAĞAN/SİNOP05442057053
ERFELEK BELEDİYE MEZBAHASIMERKEZ MAH. SİTE SOK NO 3 ERFELEK SİNOP03685112086
GERZE BELEDİYESİ MEZBAHANESİBELÖREN KÖYÜ ALİBEYLİ MAHALLESİ0368 718 15 47
SANAYİ MEVKİİGÜZELYURT MAH.MUSTAFA BOZKURT CAD. İTFAİYE BİNA MEVKİİ-TÜRKELİ/SİNOP0368671 22 47
DİKMEN BELEDİYE MEZBAHANESİKIRÇAL MAH. MEZBAHA SOK. NO:4/AErdem SANCAKTAROĞLU 0 536 459 3740
DİKMEN BELEDİYE MEZBAHANESİKIRÇAL MAH. MEZBAHA SOK. NO:4/AErdem SANCAKTAROĞLU 5364593740
YER ADIADRESİLETİŞİM
KURBAN KESİM YERİ TAHSİS EDİLMEMİŞTİRDİKMEN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ3687712158
BELEDİYE MEZBAHANESİSARAYDÜZÜ- DURAĞAN YOLU ÜZERİ ŞEN PETROL YANI0 368 485 81 55

Devamı için Diyanet'in sitesine bakabilirsiniz...

DİYANET 2021 KUBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

SİNOP KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021

YER ADIADRESİLETİŞİM
ORDU KÖYÜKARAYOLLARI KENARI BELEDİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI0368 261 1844
NAKLİYECİLER KOOPERATİFİ KARŞISIDENİZCİLER MAHALLESİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI ŞEVKİ ŞENTÜRK KÖPRÜSÜ KARŞISI0368 613 1099 - 0368 613 1003
BOYABAT HAYVAN PAZARICAMİKEBİR MAH.PANAYIR MEVKİİ0368 3151033
HAYVAN PAZARIBUZLUK MAHALLESİ YUSUF KEMAL TENGİRŞEK CADDESİ ESKİ CEZAEVİ KARŞISI DURAĞAN/SİNOP 5770005442057053
HAYVAN PAZARIBUZLUK MAHALLESİ YUSUF KEMAL TENGİRŞEK CADDESİ ESKİ CEZAEVİ KARŞISI DURAĞAN/SİNOP 5770005442057053
ERFELEK HAYVAN PAZARIMERKEZ MH. KÖPRÜ YANI511 22 50
ERFELEK HAYVAN PAZARIMERKEZ MAH. SALAVAT KÖPRÜSÜ YANI ERFELEK SİNOP03685112086
KURBAN SATIŞ YERİ19 MAYIS MAHALLESİ SİNOP CADDESİ 220 ADA 2 PARSEL.0368 718 15 47
KURBAN SATIŞ YERİ19 MAYIS MAHALLESİ SİNOP CADDESİ 220 ADA 2 PARSEL0368 718 15 47
YAŞAM VADİSİ MEVKİİTÜMERKAN MAHALLESİ, METİN BOSTANCIOĞLU CADDESİ TIRPARKI TÜRKELİ/SİNOP0368 671 32 03
YER ADIADRESİLETİŞİM
DİKMEN BELEDİYE MEZBAHANESİKIRÇAL MAH. MEZBAHA SOK. NO:4/AErdem SANCAKTAROĞLU 0 536 459 3740
DİKMEN BELEDİYE MEZBAHANESİKIRÇAL MAH. MEZBAHA SOK. NO:4/AErdem SANCAKTAROĞLU 5364593740
KURBAN SATIŞ YERİ YOKTURDİKMEN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ3687712158
BELEDİYE HAYVAN PAZARISARAYDÜZÜ-DURAĞAN YOLU ŞEN PETROL YANI.

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KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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Sinop kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Sinop kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri! - Haberler
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