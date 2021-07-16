Simge'ye sahnede şaşırtıcı sürpriz! Ünlü oyuncu aniden sahneye fırladı izleyiciler kahkahaya boğuldu

Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen "Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi" serisi kapsamında geçtiğimiz gece Simge ve Rubato aynı sahneyi paylaştı. Konserin ilerleyen saatlerinde ise oyuncu Gonca Vuslateri, Sezen Aksu kılığında sahneye fırladı.

İzleyiciler Arasındaki Gonca Vuslateri "Sezen Aksu" Oldu.

Konser sırasında sosyal medyada videoları ile paylaşım rekorları kıran sanatçıların konukları arasında Gonca Vuslateri'de vardı.

Simge ve Rubato, Sezen Aksu'nun "Ben de Yoluma Giderim" şarkısını söylerken "Size bayılıyorum." diyerek sahneye çıkan Gonca Vuslateri, Sezen Aksu taklitleri ile Harbiye'yi kahkahaya boğdu.

SEZEN AKSU'NUN ADINA TEŞEKKÜR ETTİ

Ünlü oyuncu Sezen Aksu yerine Aksu'ya gelen doğum günü mesajlarına teşekkür etti. Gonca Vuslateri Sezen Aksu olarak sözlerine devam etti; "Evden hiç çıkmayıp, kimsenin telefonuna cevap vermesem de tüm Türkiye'nin doğum günü dileklerini kabul eder, selamlar çakarım. Sezen Aksu takliti içerikli Gonca Vuslateri olarak Sezen Aksu'nun son konserlerinde söylediği sözleri sizlere yeniden hatırlatmak isterim; Türkiye gençlerindir ve gençlerin kalacak" dedi. Ünlü oyuncu daha sonra alkışlar içinde sahneden ayrıldı.

TÜRKİYE'Yİ DOLAŞACAKLAR

İzleyicilerden gelen yoğun istek üzerine Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla Türkiye'yi dolaşacak olan Simge ve Rubato, 15 Ağustos'ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açıkhava ve 15 Ekim'de İstanbul Harbiye Açıkhava'da tekrar aynı sahneyi paylaşacak.

Kaynak: Bültenler