Silivri'de tsunami riski var mı? - SON DAKİKA Silivri'de deprem!

Marmara Denizi'nde kaydedilen depremin ardından uzmanlar tsunami olasılığına dair değerlendirmelerde bulunurken, bölgedeki deniz hareketliliği yakından izlenmeye başlandı. Peki, Silivri'de tsunami riski var mı? İstanbul Silivri depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İşte, merak edilen tüm detaylar…

SİLİVRİ'DE TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Silivri açıklarında meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nde tsunami riski olup olmadığı sorusu yeniden gündeme geldi. Sarsıntı sonrası kamuoyunda artan endişelere yanıt, uzmanlardan geldi.

Silivri'de tsunami riski var mı

Deprem uzmanları, Marmara Denizi'ndeki fay hatlarının ağırlıklı olarak yatay atımlı olduğunu ve bu tür depremlerin tsunami oluşturma potansiyelinin genellikle düşük olduğunu belirtiyor. Ancak deniz tabanındaki olası heyelanlar, sınırlı da olsa kıyı bölgelerde dalga hareketliliğine yol açabilir.

Özellikle Silivri gibi kıyı şeridi düşük rakımlı ve eğimsiz olan bölgelerde su taşkını riski bulunuyor. Uzmanlara göre, Marmara'da yaşanacak 6.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde kıyı kesimlerde 1 ila 3 metre arasında tsunami dalgaları oluşabilir.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, deniz altı yapısına bağlı olarak lokal tsunami etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgularken, Prof. Dr. Tuncay Taymaz da benzer uyarılarda bulunarak kıyı bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Şu an için resmi makamlar tarafından Silivri'de bir tsunami tehlikesi ilan edilmedi.

İstanbul Silivri'de deprem

İSTANBUL SİLİVRİ'DE DEPREM NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

31 Temmuz 2025 Çarşamba günü, Marmara Denizi Silivri açıklarında bir deprem meydana geldi. Saat 13.36'da Marmara Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliği 9.91 kilometre olarak ölçüldü. Ancak bu sarsıntı kent genelinde ciddi şekilde hissedilmedi.

İstanbul'da deprem AFAD