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Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric seçildi

Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şili'de düzenlenen ikinci tur seçimlerde 35 yaşındaki solcu Gabriel Boric, seçimi kazanarak ülke tarihinde seçilen en genç devlet başkanı oldu.

Şili'de düzenlenen ikinci tur seçimlerde 35 yaşındaki solcu Gabriel Boric, seçimi kazanarak ülke tarihinde seçilen en genç devlet başkanı oldu.

Şili Seçim Servisi (Servel) tarafından yapılan açıklamaya göre, Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 96,75'i sayıldı. İlk sonuçlara göre aşırı sağcı aday Jose Antonio Kast oyların yüzde 44,19'unu alırken solcu koalisyonun adayı Gabriel Boric oyların yüzde 55,81'ini alarak Şili'nin yeni başkanı seçildi.

Şili tarihindeki en genç devlet başkanı seçilen 35 yaşındaki Boric'i ilk tebrik edenlerden biri rakibi Kast oldu. Kast sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Az önce Gabriel Boric ile konuştum ve büyük zaferi için onu tebrik ettim. Kendisi bugünden itibaren Şili'nin seçilmiş devlet başkanıdır ve tüm saygımızı ve yapıcı işbirliğimizi hak etmektedir. Şili her zaman ilk önce gelir" ifadelerini kullandı.

Yeni Devlet Başkanı seçilen Boric zafer konuşmasında ülkedeki eşitsizlikle mücadele edeceğini, başta sağlık sisteminde zengin ve fakir ayrımı olmayacağını, sosyal hakları genişleteceğini bunu yaparken de kamu bütçesini korumaya çalışacağını belirtirken çevreye zarar veren projelere ve insan hakları ihlallerine izin vermeyeceğini açıkladı.

Sonuçların açıklanması ile Boric destekçileri sokaklara dökülerek zaferi kutladı.

(Saim Sevinç/ İHA)

Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric seçildi

Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric seçildi

Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric seçildi

Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric seçildi

Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric seçildi

Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric seçildi

Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric seçildi

Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric seçildi

Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric seçildi

Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric seçildi

Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric seçildi

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 Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric oldu

Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric oldu

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