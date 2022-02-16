Gündemde yer alan isimlerin başında 16 yaşında cinayete kurban giden Sıla Şentürk geliyor. Giresun'da 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, ailesinin zoruyla kendisiyle nişanlanan 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçakla boğazını keserek öldürdü. Peki, Sıla Şentürk kimdir? Sıla Şentürk'ü kim öldürdü, katili kimdir, yakalandı mı? Sıla Şentürk öldü mü, kaç yaşında vefat etti?

SILA ŞENTÜRK KİMDİR? SILA ŞENTÜRK ÖLDÜ MÜ?

Sabah saatlerinde Erikliman köyünde babaannesine ait evde kalan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk'ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SILA ŞENTÜRK KATİLİ KİMDİR, YAKALANDI MI?

Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu- Giresun Havalimanı'nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.

GİRESUN VALİSİ'NDEN PAYLAŞIM

Korkunç olay sonrası Giresun Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Giresun Valiliği tarafından da alıntılanan paylaşımda ''Bugün bir cani tarafından hayattan koparılan Sıla Şentürk kızımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Cinayet zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum'' ifadelerine yer verildi.

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