Sigma kuralları nedir? Sigma ne demektir?

Sigma kuralları nelerdir? sorusu TikTok, Reddit, İnstagram gibi sosyal medya platformlarında içerik üreticilerinin seriler halinde yaptığı paylaşımlar sonrası merak konusu haline geldi. Bu haberimizde, hayattan olaylar hakkında tavsiyeler veren "Sigma Kuralları" hakkında merak edilenleri yanıtlayacağız. Peki, Sigma kuralları nedir? Sigma kuralları nelerdir? Sigma ne demektir? Detaylar haberimizde...

SİGMA KURALLARI NEDİR?

Özellikle başta TikTok, Reddit, İnstagram gibi sosyal medya platformlarında içerik üreticileri tarafından sıkça karşımıza çıkan sigma kuralları sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor.

Sigma kurallarından en çok karşımıza çıkanları sıralayacak olursak;

Başkalarının dediklerini umursamayın. Yalnızca kendi istediklerinizi yapın.

Zayıf biri olsan bile bunu kendi çıkarına kullanmayı bil.

Koyduğunuz kurallar sizin için değil, başkaları için geçerlidir.

Kupa sadece boş bir kasedir.

Hissetmediğiniz duygunun sahte tepkisini vermeyin.

Herkese karşı dürüst olmayın.

Vaktini boşa harcayandan uzak dur.

Sizi sizden başka kimse ilgilendirmez.

Dürüst ol.

Asla kimseye tam olarak güvenme.

Irkçı ve ön yargılı insanlardan uzak dur.

Statünüz kişiliğinizden ağır olmasın.

Durum ne kadar kötü olursa olsun sakinliğini koru, geleceğini düşün.

Sahte tepkiler göstermeyin.

Negatif enerji veren betalara icraatlerinle cevap ver

Her zaman dünyayı koru, maliyeti ne olursa olsun.

Haber imize ilerleyen günlerde yeni sigma kuralları eklenerek güncelleme yapılacaktır.

SİGMA NEDİR?

Sigma, Yunan alfabesinin on sekizinci harfidir. Fenike alfabesi'nin shin Shin harfinden gelmektedir. Diğer harflerden farklı olarak kelimenin sonunda, başındaki ve ortasındaki hâlinden daha farklı yazılır. Kelime ortasında ve başında (küçük harfte) ?, sonunda ise ? olarak yazılır, büyük harf düzeninde her ikisi de ? olarak yazılır. Türkçedeki S sesi gibidir. Fakat kendinden sonra ?ß, ??, ??, ??, ?µ, ??, ?? harflerinden biri gelirse, ses Z'ye dönüşür, yani yazılışta s, okunuşta z olur.

Sigma matematikte genellikle uzun ardışık sayıların toplamını ifade etmek için kullanılan bir kısaltmadır. Sigma bazen fizikte de kullanılmaktadır. Fizikte ve matematikte anlamı toplam demektir.

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