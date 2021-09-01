Show TV yeni dizileri nelerdir? 2021-2022 Show TV'de yayınlanacak olan yeni sezon dizileri hangileri?

Dizilerin yeni sezonları yakında başlıyor. İzleyiciler yeni sezonda hangi kanalda hangi diziler olacak, yeni diziler olacak mı? gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Merak edilen kanallardan birisi de Show TV oldu. Peki, Show TV yeni dizileri nelerdir? 2021-2022 Show TV'de yayınlanacak olan yeni sezon dizileri nelerdir? Show TV yeni sezonda hangi diziler olacak? İşte tüm diziler listesi...

Show TV yeni sezon dizileri hangileri olacak? Show TV'nin yeni sezonun birçok yeni dizi ekranlara gelecek. Şimdi kısaca hakkında bilgi verelim. Show TV yeni dizileri nelerdir? 2021-2022 Show TV'de yayınlanacak olan yeni sezon dizileri hangileri? İşte detaylar...

SHOW TV YENİ SEZON DİZİLERİ HANGİLERİ?

YALANCI

Show TV'nin yeni dizisi Yalancı, Eylül ayında başlayacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Yalancı Dizisinin Hikayesi, Konusu ve Oyuncuları:

İki taraf tek doğru!

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Peki o gece ne olmuştur?

Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'a; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

BAFTA ödüllerine aday gösterilen İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanan, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisi çok yakında Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

İÇİMİZDEN BİRİ

İçimizden Biri dizisi Eylül ayında Show TV'de başlayacak.

İçimizden Biri Dizisinin Hikayesi, Konusu ve Oyuncuları:

Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun ve bu hikayelerden çok önce, Havva ile Adem. Bizim hikayemiz de onlarla başlamaktadır. Geleceğin Âdem'i, şimdilerin İrlandalı Adam'ı ile Türk kızı Havva'nın imkanlı kılmaya çalıştıkları aşk hikayesiyle… Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Biri İrlandalı Katolik bir papazın oğlu; diğeri geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir. Çünkü İrlanda ekonomik bunalımdayken onlara yardımı Osmanlı padişahı yaptığı için Adam'ın papaz olan babası William, birçok Drogedalı gibi bir Türkiye hayranıdır ve hatta yıllar önce tatil için geldiği Marmaris'e de hayran kalır ve oraya yerleşir.Üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Adam, Havva'yı görür görmez aşık olmuştur. Havva da ilk defa kalbini eriten bu duyguya kayıtsız kalmamış, var oluşundan beri aradığı diğer yarısını sonunda bulmuştur. Adam Havva'ya evlenme teklif eder fakat Havva'nın kalbi istese de dudakları babası Hacı Hünkar'dan ötürü hayır diyecektir çünkü Adam ne Türk ne de Müslüman'dır. Adam aşkı için din değiştirmeyi göze alsa bile Havva'nın babası Hacı Hünkar, kız kardeşleri ve eşleri bu işin olmaması için elinden geleni yapacaklardır. Tüm imkanlarını Havva okusun ve profesör olsun diye döken Hünkâr'ın gelecek planlarında hiç mi hiç Havva'ya bir damat adayı bulmak yoktur. Havva gözünü karartarak babasının karşısına çıkıp bir İrlandalıya aşık olduğunu söylediğinde korktuğu şey başına gelmiş olur. İki aşık, aşklarını ailelerine kabul ettirmek için her yolu denerler. Adam'ın ailesi de iki aşığa açılan savaşta yadsınamayacak bir cephedir. Havva ile Adam, aşklarına kör olan gözleri ve sağır olan kulakları elbet bir gün açacaktır. Yani onlar buna inanmaktadır…

İçimizden Biri dizisinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora, Renan Bilek'e; Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ederken, dizinin genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini başarılı isim Ersoy Güler üstleniyor.

ŞAHSİYET

Şahsiyet Dizisinin Hikayesi, Konusu ve Oyuncuları:

Fırtınalar estiren dizi 'Şahsiyet', 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agâh Beyoğlu (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) beklenmedik şekilde kesişen yollarını nefes kesen bir dille anlatıyor.

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini ise Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaştığı 'Şahsiyet' sıra dışı hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.