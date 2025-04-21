Sezeryan yasaklandı mı? Özel hastanelerde planlı sezaryen yasaklandı mı, neden?

Sezaryen doğumlara ilişkin yeni düzenlemeler, sağlık alanında önemli bir tartışmanın kapısını araladı. "Sezaryen doğum yasaklandı mı?", "Özel hastanelerde planlı sezaryen artık yapılamayacak mı?" gibi sorular, hem anne adaylarının hem de sağlık sektörü temsilcilerinin gündeminde üst sıralarda yer almaya başladı. Özellikle özel hastanelerde uygulanacak yeni kurallar, doğum planlaması yapan pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, sezaryen doğuma neden sınırlama getirildi? Özel hastanelerde planlı sezaryen doğumlar tamamen mi yasaklandı? İşte, anne adaylarını ve sağlık personelini ilgilendiren bu düzenlemeyle ilgili son gelişmeler ve tüm detaylar…

PLANLI SEZARYAN YASAKLANDI MI?

2025 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni düzenlemeye göre, özel tıp merkezlerinde tıbbi bir gerekçe bulunmadıkça planlı sezaryen doğumlar yasaklanmıştır. "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, özel hastaneler ve tıp merkezlerinde keyfi planlı sezaryen doğumlara artık izin verilmeyecek.

Sezeryan yasaklandı mı

Yeni düzenlemeye göre, doğum gerçekleştiren özel sağlık kuruluşlarının belirlenen şartlara uygun doğum ünitesi bulundurması zorunlu hale getirildi. Ayrıca, doğumla ilgili tüm işlemlerin elektronik ortamda kaydedilmesi ve merkezi bildirim sistemine iletilmesi de mecburi olacak.

Özel hastanelerde planlı sezaryen yasaklandı mı

Önemli bir detay ise; tıbbi zorunluluk bulunan durumlarda sezaryen doğuma izin verilmeye devam edilecek. Yani, annenin veya bebeğin sağlığını tehdit eden durumlar söz konusu olduğunda sezaryen doğum yapılabilecek. Ancak, herhangi bir sağlık gerekçesi olmadan, sadece tercihe dayalı sezaryen doğumlar yasak kapsamına alınmış durumda.

ÖZEL HASTANELERDE SEZARYEN DOĞUM YASAKLANDI MI?

yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik doğrultusunda, özel tıp merkezlerinde tıbbi gerekçe olmaksızın planlı sezaryen doğumlar yasaklanmıştır. Bu düzenleme, "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ?

sezaryen doğum neden yasaklandı

Düzenlemenin Detayları:

Planlı Sezaryen Yasaklandı: Tıbbi bir zorunluluk bulunmadıkça, özel tıp merkezlerinde planlı sezaryen doğumlara izin verilmeyecek.

Tıbbi bir zorunluluk bulunmadıkça, özel tıp merkezlerinde planlı sezaryen doğumlara izin verilmeyecek. Doğum Ünitesi Şartı: Normal doğum yaptırılmak istenen tıp merkezlerinde, belirlenen kriterlere uygun doğum ünitesi kurulması zorunlu hale getirilirken ameliyathanesi olmayan merkezlerde doğum ünitesi kurulmasına izin verilmeyecek.

Normal doğum yaptırılmak istenen tıp merkezlerinde, belirlenen kriterlere uygun doğum ünitesi kurulması zorunlu hale getirilirken ameliyathanesi olmayan merkezlerde doğum ünitesi kurulmasına izin verilmeyecek. Elektronik Kayıt Zorunluluğu: Doğumla ilgili tüm işlemlerin elektronik ortamda kaydedilmesi ve merkezi bildirim sistemine entegre edilmesi gerekecek. ?

Bu düzenlemeler, gereksiz sezaryen doğumların önüne geçmeyi ve normal doğumu teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ancak, tıbbi gereklilik durumlarında sezaryen doğumlara izin verilmeye devam edilecektir.