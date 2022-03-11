Şeyma Subaşı evlilik kararı aldığı Meedo Alsaloussi ile ayrıldı - Haberler

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Şeyma Subaşı evlilik kararı aldığı Meedo Alsaloussi ile ayrıldı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Uzun bir süredir yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, evlilik kararı aldığı 1,5 yıllık sevgilisi Meedo Alsaloussi ile ayrılık kararı aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Subaşı, "Yaşadığımız anlaşmazlıklardan dolayı saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" dedi.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yurt dışında yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, 1,5 yıldır aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Meedo Alsaloussi ile evlilik kararı aldı. Düğün için hazırlıklara başlayan ve önümüzdeki yaz nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftten kötü haber geldi.

"KARŞILIKLI ANLAŞARAK SONLANDIRMA KARARI ALDIK"

Dün kızı Melisa'yı ve ailesini görmek için Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından sevgilisiyle yollarını ayırdıklarını duyurdu. Subaşı, paylaşımında "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" dedi.

Şeyma Subaşı evlilik kararı aldığı Meedo Alsaloussi ile ayrıldı

ŞEYMA BAZI FOTOĞRAFLARI SİLMEYE KIYAMADI

Şeyma Subaşı, ayrılık kararının ardından eski sevgilisiyle olan bazı fotoğrafları Instagram hesabından kaldırmadı. Subaşı'nın evlilik teklifi fotoğraflarını kaldırması da dikkatlerden kaçmadı.

Şeyma Subaşı evlilik kararı aldığı Meedo Alsaloussi ile ayrıldı

Şeyma Subaşı evlilik kararı aldığı Meedo Alsaloussi ile ayrıldı

Şeyma Subaşı evlilik kararı aldığı Meedo Alsaloussi ile ayrıldı

Şeyma Subaşı evlilik kararı aldığı Meedo Alsaloussi ile ayrıldı

Şeyma Subaşı evlilik kararı aldığı Meedo Alsaloussi ile ayrıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Instagram, Magazin, Haberler

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