Şeyma Subaşı Elbisesiyle Gelin Nurdan Beşen'i Gölgede Bıraktı

Şeyma Subaşı Elbisesiyle Gelin Nurdan Beşen'i Gölgede Bıraktı

Nurdan Beşen ve İbrahim Büyükak'ın dün akşam düzenlenen düğün törenine katılan Şeyma Subaşı Ilıcalı, kıyafetiyle gelini gölgede bıraktı.

Oyuncu İbrahim Büyükak uzun zamandır aşk yaşadığı psikolog Nurdan Beşen ile dün akşam Beykoz Kundura Fabrikası'nda düzenlenen törenle evlendi. Çiftin düğününe aile ve yakın dostları katıldı.

GÖZ KAMAŞTIRDI

Çiftin düğününe katılan Şeyma Subaşı kıyafetiyle göz kamaştırdı. Eşi Acun Ilıcalı'yla katıldığı törende parlak kumaşlı bir elbise tercih eden Şeyma, gelin Nurdan Beşen'i gölgede bıraktı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Düğün töreninden önce fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı'nın fotoğrafı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

"NAZAR BONCUĞU ŞART"

Eşi Ilıcalı ile fotoğrafını kalp koyarak paylaşan Subaşı'nın takipçileri, "Nazar boncuğu şart size" yorumunu yaptı.

İşte Şeyma Subaşı'nın geceye damga vuran kıyafeti...

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