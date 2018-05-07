Şeyma Subaşı Elbisesiyle Gelin Nurdan Beşen'i Gölgede Bıraktı
Nurdan Beşen ve İbrahim Büyükak'ın dün akşam düzenlenen düğün törenine katılan Şeyma Subaşı Ilıcalı, kıyafetiyle gelini gölgede bıraktı.
Oyuncu İbrahim Büyükak uzun zamandır aşk yaşadığı psikolog Nurdan Beşen ile dün akşam Beykoz Kundura Fabrikası'nda düzenlenen törenle evlendi. Çiftin düğününe aile ve yakın dostları katıldı.
GÖZ KAMAŞTIRDI
Çiftin düğününe katılan Şeyma Subaşı kıyafetiyle göz kamaştırdı. Eşi Acun Ilıcalı'yla katıldığı törende parlak kumaşlı bir elbise tercih eden Şeyma, gelin Nurdan Beşen'i gölgede bıraktı.
YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Düğün töreninden önce fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı'nın fotoğrafı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
"NAZAR BONCUĞU ŞART"
Eşi Ilıcalı ile fotoğrafını kalp koyarak paylaşan Subaşı'nın takipçileri, "Nazar boncuğu şart size" yorumunu yaptı.
İşte Şeyma Subaşı'nın geceye damga vuran kıyafeti...
YORUMLAR (11)
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Fena takmissin abiiiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Elbisesi cok siradan neresi guzel yaaa acun raklami yapmayiiiinn :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Varoş sonradan görmeCevap Yaz 2 Yayından KaldırLEYLA: Ya sen bi sakin olsana ne yasion ya :) ???Yayından Kaldır
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KokarcaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır