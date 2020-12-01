Seyahat İzin Belgesi nereden alınır? Seyahat İzin Belgesi nedir? eDevlet Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Yeni koronavirüs tedbirlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri dışında sokağa çıkamayacak ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek. Seyahat izin belgesi nedir, nasıl alınır? e-Devlet seyahat izni belgesi alma

İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Yeni koronavirüs tedbirlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri dışında sokağa çıkamayacak ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında sıkı tedbirler uygulanırken şehirler arası ulaşımda Seyahat İzni Belgesi zorunluluğu getirilmiş oldu. Seyahat İzni Belgesi hakkında Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir, kimler alabilir gibi soruları sizler için yanıtladık. Peki, e-Devlet'ten seyahat izin Belgesi nasıl alınır? Kimler Seyahat İzin Belgesi alabilir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı tarafından ülke genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası ulaşımda Seyahat İzni belgesi zorunluluğu getirildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklama ile Seyahat İzni Belgesi şartlarının detayları açıklandı.e-Devlet Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi şartları nelerdir, kimler alabilir ve Seyahat İzin Belgesi nedir, nereden alınır gibi soruların yanıtlarını sizler için haberimizde derledik! Peki Seyahat izin Belgesini kimler alabilir, şartları nelerdir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEDİR?

Seyahat İzin Belgesi, yolcuların seyahat etmek için toplu taşıma araçlarını kullanmaları halinde almak zorunda oldukları resmi belgesidir. Şehirler arası ulaşımda uçak ve otobüs tercih edecek kişilerin Seyahat izin belgesi almaları zorunlu kılınmıştır. Bu şarta uymayanlara cezai işlem uygulanmaktadır.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi, e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapılarak alınmaktadır. Seyahat İzin Belgesi,almak için e-Devlet şifreleri ile online ortamdan başvuru yaparak taleplerinizi oluşturabilirsiniz.

SEYAHAT İZİN BELGESİ SÜRECİ

E-DEVLET ÜZERİNDEN SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

*Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00 den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan "e - Başvuru" kısmına giriliyor. Seçenekler arasından "Seyahat İzin İşlemleri" seçilerek form dolduruluyor. 65 yaş üstü vatandaşların bu belgeyi alması gerekiyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Seyahat İzin Belgesi başvurusu işlemleri:

• e-devlet kapısı üzerinden başvuru yapılacak

• Başvuru Seyahat İzin Kurulu'na iletilecek ve kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.

• Değerlendirme sonrası başvuru sahiplerine "başvurunuz kabul edilmiştir" ya da "başvurunuz ret edilmiştir" şeklinde SMS gönderilecek.

• Başvurusu kabul edilen vatandaşlar otogar veya havalanlarında bulunan başvuru masalarından TC kimlik numaraları ile doğrulama yapabilecek.