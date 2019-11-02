Sevgililer günü hediyeleri, sevgiliye hediye tavsiyeleri ve en güzel sevgililer günü sözleri

02.11.2019 10:57

Sevgililer günü hediyeleri ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nde partnerinize sevgililer günü sürprizler yapabilir, sevgiliye hediye, erkek sevgiliye hediye ve sevgiliye hediye erkek alternatifleri ile sevgililer günü sürprizleri yapabilirsiniz. Bu özel anı daha da romantik hale getirmek için sevgililer günü sözleri, sevgili sözleri, seni seviyorum sözleri ve sevgililer günü film gibi romantik alternatifleri değerlendirebilirsiniz.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ NELERDİR?

Sevgililer gününü unutulmaz bir anıya dönüştürmek için özel hediyeler alabilirsiniz. Sevgililer gününde alınabilecek en güzel 10 hediye, size çok sayıda seçenek sunuyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ ROMANTİK KOL SAATİ

Sevgililer gününde zamanı durduracak bir hediye seçeneği olan romantik kol saati, duygularını ifade etmek için ideal bir hediyedir. Tasarım kol saatine izin için önemi olan saati sabitleyerek ve özel resim ekleyerek romantik bir tasarıma dönüştürebilirsiniz.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ SEVGİLİLER GÜNÜ ÇİKOLATASI

Sevgililer günü tadı damağınızda kalacak bir hediye: Sevgililer günü çikolatası. Renkleri ve şekilleriyle sevgililer günü konseptine uyum sağlayan sevgililer günü çikolatası tatlı yiyip tatlı konuşacağınız bir sevgililer günü vadediyor.

Sevgililer Günü

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ SEVGİLİLER GÜNÜ KÜNYESİ

Sevgililer gününü unutulmaz yapacak bir başka hediye de sevgililer günü künyesidir. Künye üzerine yerleştirilen romantik resminiz,hediyenizin yıllar boyu hatırlanacak bir hediye olmasını sağlıyor.

Sevgililer Günü

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ SEVGİLİYE HEDİYE SİHİRLİ BARDAK

Sihirli bardak hediyesi sevgilinizi şaşırtacak tarzı ile farklı bir hediye olarak öne çıkıyor. Sıcak su eklendiğinde ortaya çıkacak romantik resim sevgilinizi şaşırtacak. Kullanışlı bir hediye olan sihirli kupa bardak, her kahve yudumunda sizi hatırlamasını sağlayacak.

Sevgililer Günü

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ ROMANTİK PUZZLE

Sevgililer gününü hem romantik hem de eğlenceli şekilde geçirmek istiyorsanız, puzzle hediyesini tercih edebilirsiniz.Özel tasarım puzzle seçeneği ile romantik resminizin kullanıldığı puzzle ile parçaları tamamlamak hem siz hem de sevgilinizi için romantik anlar yaşatacak.

Sevgililer Günü

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ ROMANTİK FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Sevgiliye alınabilecek romantik hediye seçeneklerinden biri de fotoğraf albümüdür. Özel anları yansıtan fotoğraflarla oluşturulan albüm, sevgilinizi çok etkileyecek.

Sevgililer Günü

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ AŞK PASTASI

Sevgilinizi etkileyecek özel hediye seçeneklerinden bir başkası da aşk pastasıdır. Sevgilinizin damak tadına uygun tarzda arta kalpli ve romantik yazılı şekilde tasarlanarak özel bir sevgililer günü hediyesine sahip olmanızı sağlayacak.

Sevgililer Günü

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ ROMANTİK KURABİYELER

Romantik kurabiyeler, sevgililer gününde baş başa geçireceğiniz akşamınız için işlevsel bir hediyedir. Romantik anlar yaşadığınız 14 Şubat'ta ağzınızı tatlandıracak özel şekilli kurabiyeler sevgililer günü konseptini tamamlamanızı sağlayacak.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ SONSUZLUK GÜLÜ

Sevgililer gününün anlamına ve önemine tam olarak uygun bir hediye olan sonsuzluk gülü, tasarımıyla sevgilinizi derinden etkileyecek. Farklı renk seçenekleri ve farklı tasarım seçenekleri sunan sonsuzluk gülü, çok sayıda alternatif sunuyor.

Sevgililer Günü

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ SEVGİLİLER GÜNÜ YASTIĞI

Sevgililer gününü anlamlı bir hale getiren sevgililer günü yastığı, üzerine resim ve yazı eklenerek oluşturulan romantik bir hediyedir. Yastık üzerine ekleyeceğiniz resim ve yazıyı seçmekte özgürsünüz.

Sevgililer Günü

SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZLERİ NELERDİR?

Sevgililer Gününde İstanbul'da Gidilecek Romantik Yerler ile sevgilinize özel sürprizler yapabilirsiniz. Sevgililer gününde İstanbul'da doyasıya romantizm yaşamanızı sağlayan yerler, her tarza ve isteğe uygun seçenekler sunuyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZLERİ/ KIZ KULESİ

İstanbul'u tek başına romantik bir şehre dönüştüren Kız Kulesi, sevgililer gününde gidilebilecek en özel yerlerdendir. Başka yerlere gitseniz bile dekor süslemelerinde Kız Kulesi'nin siluetini görebilirsiniz. Kız kulesinde yenecek romantik bir akşam yemeği sevgilinizi etkilemeye yeter de artacaktır.

Sevgililer Günü

SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZLERİ/ BOĞAZ TURU

Sevgililer gününü İstanbul'da geçirmek çiftler,çok sayıda romantik seçeneğe sahip.Boğaz turu yaparak özel anlar yaşayacak çiftler tarihe, doğaya ve özel manzaralara şahit olacaklar. Boğaz turunuzu leziz bir balık lokantasında tamamlayarak sevgililer günü konseptinizi tamamlayabilirsiniz.

Sevgililer Günü

SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZLERİ/ GALATA KULESİ

İstanbul'un bir başka nazar boncuğu olan Galata Kulesi, özel mimarisi ve eşsiz manzarasıyla romantik anlar yaşatıyor. Galata Kulesi'nde sevgilinizle beraber manzaraya karşı içeceğinizi yudumlarken zamanın durduğunu ve aşkınızın kalp atışlarını duyduğunuzu hissedeceksiniz.

Sevgililer Günü

SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZLERİ/ KUZGUNCUK

Sessiz, sakin ve huzurlu; Kuzguncuk'u tanımlayan kelimeler. Vapur yolculuğu ile Kuzguncuk'a gelerek romantik bir başlangıç yapabilirsiniz. Kuzguncuk'un huzurlu sokaklarını adımlarken sevgilinize huzurlu dakikalar yaşayacaksınız.

SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZLERİ/ ADALAR GEZİSİ

Adalar'ın eşsiz manzarasında romantik anlar yaşayabilirsiniz. Fayton gezisi ve tadı damağınızda kalacak özel lezzetleri tadacağınız restoranlar 14 Şubat'ı unutulmaz yapacak. Buna vapur yolculuğu da eklenince öncesi ve sonrasıyla doyasıya romantizm yaşayacaksınız. Heybeliada, Burgaz Ada, Büyük Ada ve Kınalı Ada, isteğinize göre seçim yapabilirsiniz.

Sevgililer Günü

SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZLERİ/ PİERRE LOTİ

İstanbul panoramasını izleyebileceğiniz önemli yerlerden bizi olan Pierre Loti, sevgililer gününde gidilebilecek en ideal yerlerden biridir. Haliç manzaraları restoranlarda sevgilinizle baş başa yemek yemek 14 Şubat'ı unutulmaz yapacak.

İstanbul'da alternatif olarak gidebileceğiniz romantik yerler: Çamlıca Tepesi, Emirgan Korusu, Ortaköy, Yıldız Parkı, Tarabya, Samatya ve Balat'tır.

SEVGİLİLER GÜNÜNDE GİDEBİLECEĞİNİZ 10 ROMANTİK YER

Sevgililer gününde unutulmaz romantik anlar yaşamanızı ağlayacak tatil merkezleri, yurt içi ve yurt dışı seçenekleri ile çiftlere seçenekler sunuyor.

1.İSPANYA/ LA RİOJA

14 Şubat'ta tatil rotanız İspanya olacaksa gezilecek oldukça fazla yer olduğunu söyleyebiliriz. Romantik konseptli bir tatil için La Roija bir adım öne çıkmaktadır. Muazzam üzüm bağları ile İtalya'nın Toskana şehrini hatırlatan şehir, romantik bir tatil için biçilmiş kaftandır. Picasso'nun eserlerini de göreceğiniz şehir sevgilinizin aklından çıkmayacak.

Sevgililer Günü

2.KAZ DAĞLARI

Pasaportu olmayan çiftleri üzülmesine gerek yok. Dünyanın ilgi odağı olan Kaz ağları ile eşsiz bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor. Bol oksijenli temiz hava sunan Kaz dağları, Ege sahilleriyle bütünleşerek eşsiz bir doğal ortam oluşturuyor. Romantik çiftlerin doğa yürüyüşleri veçeşitli tatil seçenekleri ile renklendireceği 14 Şubat, farklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Sevgililer Günü

3.SAFRANBOLU

14 Şubat'ı yurt içinde geçirmek isteyenlerin sakin, huzurlu ve dingin bir 14 Şubat tercihi için Safranbolu, doğru adrestir. Doğal dokusu bozulmamış bir yer olan Safranbolu, baş başa romantik anlar yaşama fırsatı sunuyor.

Sevgililer Günü

4.SİNOP

Sevgililer gününde farklı bir alternatif arayan çiftler, Türkiye'nin en mutlu şehri apoletine sahip olan Sinop'u tercih edebilirler. Akliman, Hamilos Fiyordu ve kültürel gezi noktaları ile 14 Şubat'ta farklı bir organizasyon yapma imkanı sağlıyor.

Sevgililer Günü

5.MALTA

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Malta, harika doğa manzaraları ile romantizmi doyasıya yaşatıyor. Akdeniz'in ortasında tüm güzelliklerini sergileyen Malta, sıcak iklim koşulları ile 14 Şubat'ta sevgilileri ağırlıyor.

Sevgililer Günü

6.PORTEKİZ/ ALGARVES

Sevgilinizin kalbini kazanmanızı sağlayacak romantik rotalardan biri olan Algarves, romantik bir tatil yapmanızı sağlıyor. Doğanın şekillendirdiği harika koyları olan şehir, 14 Şubat'ta sıcak günler yaşamanızı sağlayacak.

Sevgililer Günü

7.FRANSA/ GRASSE

Sevgililer gününde çiftlerin gidebileceği en romantik yerlerin başında Grasse gelmektedir. Parfümleri ile ünlü olan Grasse, huzur bulabileceğiniz bir şehir. Parfümlü sieasta bahçeleri ve rengarenk evleri ile bir tepe üzerinde kurulu olan şehir, çiftlere masalsı anlar yaşatacak.

Sevgililer Günü

8.TANZANYA/ ZANZİBAR

Soğuk kış günlerinde deniz, kum, güneş üçlemesinde 14 Şubat yaşamak isteyenlerin için özel bir seçenek olan Zanzibar, dünya genelinde de çiftlerin balayı merkezlerinden biridir. Rüya gibi sahillerde masalsı günler yaşayacağınız Zanzibar, okyanusun tüm güzelliklerini gözler önüne seriyor.

Sevgililer Günü

9.İRAN/ ŞİRAZ

Tarihin izlerini yaşayacağınız Şiraz, şairlerin memleketi olarak biliniyor. Kültürel Şiraz anlamında çok zengin bir şehir olan Şiraz, edebiyattan zevk alan çiftlerin nokta atışı adresi olacaktır.

Sevgililer Günü

10.MACARİSTAN/ BUDAPEŞTE

Avrupa'da aşk denince akla ilk gelen şehirlerden biri olan Budapeşte, Tuna nehrinin ikiye ayrı ayırdığı Buda ve Peşte'den oluşur. Her ne kadar ikiye ayrılsa da aşkın şehri ayrı kalamamış ve Budapeşte olarak anılmıştır. Gezilecek görülecek yerleri, tarihi mekanları, doğa manzaraları ve alışveriş seçenekleri ile Budapeşte dolu dolu bir 14 şubat yaşamanızı sağlayacak.

SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZİ: KAPADOKYA

Sevgililer gününde gidilebilecek en romantik rotalardan biri Kapadokya'dır. Sevgililer gününü unutulmaz bir güne dönüştürmek için çok sayıda özelliği bulunan Kapadokya, çiftlerin uğrak mekanıdır.

Sevgililer Günü

1. MUAZZAM GÜN DOĞUMU VE GÜN BATIMI

Derin vadilerin arasından süzülengüneş muazzam manzaraları beraberinde getiriyor. Benzer manzarayı çok az yerde görebileceğiniz bu eşsiz manzaralar gün doğumunda ve gün batımında sevgililere romantik anlar yaşatıyor.

2 .HUZUR

Şehir hayatının stresiniunutturacak eşsiz güzelliklere sahip olan Kapadokya, baş başa huzur dolu anlar geçirebileceğiniz ortam sunuyor. Muazzam vadiler, harika doğa ve balon turları çiftleri Kapadokya'dan ayrılmasını zorlaştıracak unsurlardır.

3. TARİHİDOĞA

Birçok tarihi ve doğal güzelliğin bulunduğu Kapadokya, farklı gezi rotalarının da kavşağında bulunuyor. Kısıtlı zamanınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz Kapadokya, sevgililer gününün her anını doyasıya yaşama fırsatı sunuyor.

Sevgililer Günü

4. KOLAY ULAŞIM

Son dönemin en çok rağbet gören turizm merkezlerinden olan Kapadokya, gelişmiş ulaşım olanaklarına sahip. Sıklaşan uçuş trafiği ve alternatif ulaşım seçenekleri le Kapadokya'ya ulaşmak oldukça rahat.

5. ROMANTİK ANLAR

Sakin ve sessiz bir ortam suna Kapadokya, çiftlere zamanı unutturan romantik anlar yaşatıyor. Her anını doya doya yaşayacağınız Kapadokya, sevgililer gününde gidilecek en iyi rotalardan biridir.

6. KAYA OTELLER

Romantik otel seçenekleri sunan Kapadokya, kaya otellerde romantik anlar yaşatıyor. Tarihi dokuya sahip kaya oteller, romantizmi farklı boyutta yaşama olanağı sağlıyor. Loş bir mağarada mum ışığında geçireceğiniz romantik anlar unutulmaz olacak.

7. ÖZEL LEZZETLER

Köklü bir geçmişi olan Kapadokya, içecekleri ve yiyecekleri ile çiftlere özel tatlar sunuyor. Farklı lezzetler arayan bir gurmeyseniz Kapadokya sizin için doğru adres olacaktır.

SEVGİLİLER GÜNÜ FİLM TAVSİYELERİ: EN ROMANTİK 5 FİLM

Sevgilinizle beraber zaman geçirmek için yapılabilecek en iyi aktivitelerden biri film izlemektir. Romantik filmler arasından doğru seçim yaprak sevgilinizle keyifli ve romantik anlar yaşayabilirsiniz.

Klasikleşmiş filmler olan özel yapımlar arsında seçeceğiniz romantik filmler, sevgilinizle beraber unutulmaz anlar yaşamanızı sağlıyor. Patlamış mısır ve içeceğiniz hazırsa hemen ekranın başına geçebilirsiniz.

Sevgililer GünüSevgililer Günü

SEVGİLİLER GÜNÜ FİLM TAVSİYESİ/ AŞK (AMOUR)

Size aşkı yeniden anlatacak olan film, güçlü yönü olması yanında depresif yönü de var.2012 yapımı film, Cannes Film FestivalindeAltın palmiye ödülü ile ne kadar kaliteli bir yapım olduğunu ispatladı.

Usta yönetmen Michael Haneke'in imzasını taşıyan filmin başrollerinde Jean-Louis Trintignant ve Emmanuelle Riva var.

SEVGİLİLER GÜNÜ FİLM TAVSİYESİ/ REVOLUTIONARY ROAD (HAYALLERİN PEŞİNDE)

2018 yapımı filmde Kate Winslet ve Lenardo DiCaprio başrolleri paylaşıyor. Filmi izlediğinizde hayata öncelik verdiğiniz şeyleri sorgulayacak, gündelik hayata karşılaştığınız durumlara farklı bir gözle bakacaksınız.

Bu filmde, iki insanın ayrılmak zorunda kalmadan rutin bir hayat düzenini dışına çıkıp çıkmayacağının cevabını bulacaksınız.

SEVGİLİLER GÜNÜ FİLM TAVSİYESİ/ NOT DEFTERİ (NOTEBOOK)

Duygu yüklü ve anlamlı bir yapım olan Not Defteri (Notebook), romantik bir şaheserdir. Romantizmin dorukta olduğu filmde göz pınarlarınız da dolacak, dolu dolu ağlayacaksınız.

Sararmış bir not defterinden anlatılan öyküde genç bir kızın değişen hayatı, sizi derinden etkileyecek.

SEVGİLİLER GÜNÜ FİLM TAVSİYESİ/ THE WAY WE WERE (BULUNDUĞUMUZ YOL)

Eski bir film olan Bulunduğumuz Yol, 1973 yapımıdır. Uzun süre vizyonda kalan ve döneminde rekorları alt üst eden film iki farklı karakterin aşk yolcuğunu konu ediniyor.

Film, Amerikan Film Enstitüsünnü oluşturduğu gelmiş geçmiş en iyi 100 aşk filmi içinde 6. Sırada yer alıyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ FİLM TAVSİYESİ/ ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND (SİL BAŞTAN)

Oscarlı bir yapım olan Sil Baştan, 2004 yapımıdır. Jim Carrey'in komedi dışında da başarılı performanslar ortaya koyabildiğini gösteren film, teknolojik bir deneyde ilişkisini unutan bir kadınına sevgilisinin ilişkilerini hatırlatma çabalarını anlatıyor.

SEVGİLİYE SÜRPRİZ: SEVGİLİLER GÜNÜ PASTASI

Sevgililer gününde klasik hediyeler ve klasik aktiviteler dışında farklı bir seçenek arıyorsanız, lezzetli bir seçeneğiniz var. Sevgililer günü pastası ile sevgilinizi derinden etkileyebilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için: 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 1 su bardağı maden suyu, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya şekeri, 5 adet yumurta, 1,5 su bardağı kakao, 1 paket sıvı yağ.

Ara süsleme için: 3 adet muz, 3 paket krem şanti.

Pasta üzeri için: İsteğe göre boncuk şekerler, 200 gram şeker hamuru

SEVGİLİLER GÜNÜ PASTASI HAZIRLANIŞI

Vanilya, şeker ve yumurtaları bir kasede 5 dakika boyunca mikserle çırpın. Karışıma maden suyu, un, sıvı yağ ve kabartma tozunu ilave edin. Un miktarı sabit olmayıp kıvama göre ekleme yapılabilir. Elde edilen karışımı kek kalıbına dökün. 35-40 dakika boyunca 180 derece fırında pişirin. Pişen keki soğumaya aldıktan sonra keki kalp şeklinde kesin. Pastanın arasını da 2 veya 3 kat kesin. Kek arasına krem şanti sürerek muz ile kaplama yapın. Son olarak da pastanın kenarlarını ve üzerini krem şantiyle kaplayıp 1 saat boyunca dolapta bekletin.

Şeker hamurunu pastanın boyutlarına göre açın. Pastanın üzerini kaplayıp artan kısımları kesin. Boncuk şekerlere istediğiniz gibi süsledikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

EN GÜZEL SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ VE SEVGİLİ SÖZLERİ

Bir damla gözyaşı olup, göz bebeklerinde dolup, yanaklarından süzülüp, dudaklarında ölmek isterdim.

Mürekkepten denizler, kağıttan gemiler yaptım. Sonra ismini her yere yazdım. İsmini yazınca seni sevdiğimi sandın, ben seni sevmedim sana taptım!...

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var..

Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum! Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

Öyle biri olacak ki her şeyi unutturacak… Ve diyeceksin ki… Bana içinde sen olmayan her şeyi unutturdun. Sen benim için işte öylesin aşkım sevgililer günün kutlu olsun.

Verilebilecek en güzel hediyeydi, sevgilerin en yücesine tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanıydı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi yaşanmışlardan, duyulabilecek en ilk sıcaklık. Ve böylesi bir günde gelmesende görmesende sevmesende en büyük mutluluk, sesini duyabilmek, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana...

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

Parlayan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiç bir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın derinliklerinde ki huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Eskiler böyle der. Gökkuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti… En değerli hazinemsin benim, canımsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Sevgililer Günü

Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat.

Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin hak edemeyeceği kadar özelsin. Seni çok seviyorum aşkım, sevgililer günümüz kutlu olsun.

Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel… Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgârlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!

Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha bir sönük olur ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan eğer. Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, uzat yanağını. Mucuk!

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum. Öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum. Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın! Seni çok seviyorum. Sevgiler günümüz kutlu olsun sevgilim!

Sensiz bir gün güneşsiz bir gündür, sensiz bir gece aysız bir gecedir; Sensiz bir hayat, yaşamı olmayan bir hayattır.

Sevgi sana hissettiklerimi anlatmak için çok zayıf bir kelimedir. Bu hayat, sana aşık olduğumu delice ifade etmek için çok küçük bir zamandır. SENİ ÇOK SEVİYORUM… 14 Şubat Sevgililer Günün Kutlu olsun aşkım.

Sevgilim, sana olan aşkım denizler kadar derin ve gökyüzü kadar yüksek.

Ve ben hayatımda sana sahip olduğum için en şanslı adamım! Sevgililer Günün Kutlu Olsun tatlım!

Ne istediysem sende buldum. Senden öncesi yok sanki seninle doğmuşum. Beni artık bende arama. Ben sen olmuşum sevdiğim.

Sıcak bir tebessüm yakınlaşmadır diğer kişiye; birden döndürür bir kişiye. Geçmişe sığınıp anılara sığınsan bile, yetmez o ömür yalnız başına bir kişiye.

EN ROMANTİK SENİ SEVİYORUM SÖZLERİ

Öylesine yeni ve taze ki içimde ki sevgi. Yıllar geçtikte eskimeyecek. Sana olan bu kocaman aşkım, inan hiç bitmeyecek.

Sen yeter k, bana seni seviyorum de. Sözlerinle olmasa da gözlerinle söyle. Ben hissedeyim, yeter bana.

Ne zaman üzülürsen, başın sıkışırsa, ağlarsan, acıdan dayanamazsan hep beni ara. Seni seviyorum bunu sakın unutma.

Bana hep soruyordun neden seni seviyorum demiyorsun diye. Her zaman söylenmez o söz. Hissederek söylemek gerek. O sözün sorumluluğunu almak gerek. İşte şimdi daha iyi anlıyorum. Bu kelimenin en çok yakıştığı insan. Seni deli gibi seviyorum.

Sen benim başımın belasısın. Ama bir belayı bu kadar çok sevebileceğimi asla düşünmezdim. Ne söylersen söyle, sen haklısın.

Yüreğimde kötü duygular yoktur benim. Çünkü yüreğimde sen varsın. Sanma ki gittiğinde seni unuturum, ben nereye baksam orada sen varsın.

Kime anlatsama sana olan büyük aşkımı ve sevgimi, kime bahsetsem senden, senin yerinde olmak istedi. Seni o kadar çok seviyorum ki sevgili, kimse senin gibi olmadı.

Birine çok değer vermek onu kaybetmenin birinci aşamasıdır. Önce çok değer verirsiniz, seversiniz yavaş yavaş yok olur. Çünkü onun gitmesi için ona sadece "seni seviyorum" demeniz inan yeterli olur.

Bana kızma. İnsan anca, aşık olunca, çok sevince kıskanır, sahiplenir, yanında olmak ister, karışır, her anını bilmek ister, sevmek ister, görmek ister, onun ellerini hep tutmak ister. Anla beni, seni nasıl çok sevdiğimi.

Ben hep bir bahane bulur yine severim seni. Seni daha çok sevdirecek bir bahaneyi yine bulurum. Ben bu dünyaya seni sevmek için geldim.

Seni hata yaptığında bırakacak kadar değil, baştan aşağı hata olduğun zamanlarda bile vazgeçemeyecek kadar çok seviyorum.

Ne kadar cümle varsa güzellikten yana üstüne yığardım ama ben tek bir cümle seçtim. Dünyadan geçişinde sana rastlamam ve seni bulmam en büyük şansımdı. En güzel şansım seni seviyorum.

Süslü cümleler kuramam bilirsin beni. Çoğu zaman iki kelimeyi bir araya da getiremem. Ama şu dünyada seni en çok ben sevebilirim.

Gidilmemiş şehir huzuru sundun bana sen. Keşfedilmemiş güzellikler sonra. Beni ben yapan ne varsa dışıma çıkardın. Benden yeni bir insan meydana getirdin. Neden sevdin diye sorma! Konu bu kadar derin işte!

Mevsimlerden yazı, günlerden pazarı, aylardan, temmuzu, renklerden pembeyi ama hepsinden çok seni seviyorum sevdiğim.

Sen gönlüme düşen bir cemresin ve seninle yeşerdim sevgilim. Seni çok seviyorum her şeyim.

Öyle saraylar hanlar veremem belki sana ama benim kalbim sıcak bir yuvadır sana. Seni çok seviyorum kalbimin sahibi.

Ey gönlümün sol yarısı! Aklıma koydum seni, aklım almadı, kalbime koydum seni, sana doymadı…

Seni seviyorum sözleri ile sizde sevdiğinize seni seviyorum demenin bin bir türlü mesajlarını yollayabilirsiniz.

Gel desem gelmezsin,sev desem sevmezsin biliyorum. Başka bir elde, başka bir gönüldesin. Geceleri gel bari rüyama, gündüzleri çektiğim azaba değsin.

Her şey biliyor her şey, sen biliyor musun bakalım seni nice sevdiğimi? Üstüne titrediğimi? Geldiğimi? Gittiğimi…