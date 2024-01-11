Kahramankazan Türk Müziği Topluluğu İlk Konserini Verdi
Kaymakamlık ve Belediye tarafından kurulan Kahramankazan Türk Müziği Topluluğu, Cumhuriyetin 100. Yılı ve Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen konserini gerçekleştirdi. Konser, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesinde yoğun ilgi gördü ve Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve birçok müziksever tarafından izlendi.
Kaymakamlık ve Belediye tarafından kurulan Kahramankazan Türk Müziği Topluluğu ilk konserini verdi.
15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesinde, Cumhuriyetin 100. Yılı ve Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen konser yoğun ilgi gördü.
Konseri, Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un yanı sıra çok sayıda müziksever izledi.