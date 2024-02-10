Kahramankazan Belediyesi Gençleri Uğurladı

Kahramankazan Belediyesince, çeşitli illerde vatani görevini yapacak gençler için asker uğurlama programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, askere gidecek gençler ve aileleriyle bir araya geldi.

Gençlere hayırlı tezkereler dileyen Oğuz, "Rabbim hayırlısıyla gidip gelmeyi sizlere nasip etsin. Gururla, onurla şerefle bu toprağın bir evladı olarak vatani görevinizi inşallah en kısa zamanda kazasız belasız yapıp ailelerinize dönmeyi nasip etsin." dedi.

Belediye Başkanı Oğuz ve gençlerin Ankara yöresi oyunlarını da oynadığı programda, dualarla askere gidecek gençlere kına yakıldı.