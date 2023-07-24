Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Engelsiz Kafede düzenlenen programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, göreve gelmesinin ardından hayata geçirdiği projeler ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Oğuz, davete katılan basın mensuplarına Belediye Engelsiz Yaşam Merkezindeki kursiyerlerin yaptığı hediyelik eşyaları hediye olarak takdim etti. Program, günün anısına aile fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kahramankazan Belediyesi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Engelsiz Kafede düzenlenen programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, göreve gelmesinin ardından hayata geçirdiği projeler ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kendisinin de bir dönem ilçede yerel bir gazete çıkardığını anımsatan Oğuz, şöyle konuştu:

"Basın, demokrasinin temel taşlarından biridir. Toplumun bilgi alma hakkını teminat altına alan önemli bir görevi yerine getirir. Sizler, toplumun sesi, gözü ve kulağısınız. Haber alma özgürlüğünün ve haber verme sorumluluğunun bilincinde olarak, tarafsızlık ilkesini ön planda tutarak mesleğinizi icra ediyorsunuz. Bu kritik görevi yerine getirirken maruz kalabileceğiniz zorlukları da biliyoruz. Gösterdiğiniz özveri ve cesaret, toplumumuzun aydınlanmasına ve bilinçlenmesine katkı sağlıyor."

Oğuz, davete katılan basın mensuplarına Belediye Engelsiz Yaşam Merkezindeki kursiyerlerin yaptığı hediyelik eşyaları hediye olarak takdim etti.

Program, günün anısına aile fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.