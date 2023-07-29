Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde belediyenin hibe ettiği tohumlar ile toplamda 10 bin dönümlük alana ekilen ayçiçeklerinin güzelliği göz kamaştırıyor. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tarımın kalkınması ve ürün çeşitliliğinin artırılması için çiftçilere destek verdiklerini belirtti.

Kahramankazan ovasında ayçiçeği tarlaları sarıya büründü

Başkan Oğuz: "Kahramankazan ovasında farklı ürünlerde ekilsin istedik ve ayçiçeğini seçtik"

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde belediyenin hibe ettiği tohumlar ile toplamda 10 bin dönümlük alana ekilen, sarının her tonu ile güneşi kıskandıran ayçiçekler göz kamaştırıyor.

İlçenin hemen hemen her yerinde bulunan ayçiçeği tarlaları arasında yapılan yolculuklar ise daha keyifli hale geldi. Kahramankazan Ankara yolu'nun sağında ve solunda bulunan ayçiçeği tarlaları yoldan geçen sürücüler için sarının her tonuyla göz kamaştıran görseller oluşturuyor.

Belediye tarafından hibe edilen yaklaşık 10 bin dönümlük alana ekilen ayçiçeklerinin hikayesini, ayçiçeği tarlasında anlatan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, makam aracı olarak kullandığı Togg T10X model aracının kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açtı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki tarımın kalkınması ve ürün çeşitliliğinin artırılması için belediyeye ait arazileri çiftçilere hibe ediyor. İlçede yaşayan çiftçileri, tohum, yakıt ve toprak hibeleri ile tarıma teşvik etmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Oğuz, çiftçiler üretmek istedikten sonra belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır oldukları mesajını verdi.

"Kahramankazan ovasında farklı ürünlerde ekilsin istedik ve ayçiçeğini seçtik"

Çekirdeklik ve yağlık olarak ikiye ayrılan ayçiçeklerin toprak ve tohum hibesine geçen yıl başladıklarını ve ilk hasadı almak için belediye olarak çok heyecanlı olduklarını belirten Başkan Oğuz, ürün çeşitliliğini arttırmak için çıkılan bu yolda çiftçilerin desteğini almanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Kahramankazan'da arpa, buğday ve nohut gibi klasik tarım ürünlerimiz var. Bu ürünler yıllardır ekiliyor. Oldukça verimli Kahramankazan ovasında farklı ürünlerde ekilsin istedik ve ayçiçeğini seçtik. Çiftçilerimize yağlık ayçiçeği hibeleri verdik. Yaklaşık 10 bin dönüm toprak hibesinde bulunduk. Sevindirici olan noktada şu ki, çiftçilerimiz bu ürünü çok sevdiler ve geçen sene başlattığımız bu teşvik kampanyasına katılım gösterdiler. Kahramankazan'da arpa, buğday, ayçekirdeği, nohut, fasulye, onlarca çeşit sebze ve meyve ile birlikte çok çeşitli ürünlerin hasadını yapabiliyoruz. Kahramankazan'da ekilen ürünlerin tohumunun ve fidelerinin yaklaşık yüzde 90'ını belediye olarak bizler verdik. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan sonra ayçekirdeği yağı fiyatları bir anda arttı. Bizim çıkış noktamız da bu olaylar oldu. Türkiye'de ilk defa o dönemde bir ilçe belediyesi bu konu ile ilgili çalışmaları başlattı. O da bize nasip oldu. Çabaların boşa gitmediğini görmekte bizi çok sevindiriyor. Tarım Mahsulleri Ofisimiz bu ürünleri değerinden alarak çiftçilerimize kazandırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Piyasaya çıktığı ilk günlerde siparişini veren ve makam aracı olarak kullandığı Togg marka aracını büyük bir gururla ve mutlulukla kullandığını belirten Başkan Oğuz, "Togg'dan çok memnunuz. Aracımızın yerli ve milli olması bizim için çok kıymetli. Kahramankazan'da 'bizim evin bebesi' diye bir ifade vardır. Togg'da bizim evin bebesi o yüzden çok seviyoruz. İlçemiz hem sanayi hem de tarımsal faaliyetler anlamında 'Türkiye Yüzyılı'na hazır" açıklamalarında bulundu.