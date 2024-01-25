AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz Coşkuyla Karşılandı

AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Başkan Serhat Oğuz, ilçede coşkuyla karşılandı.

Ankara'da düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Oğuz, ilçede kendisini karşılayanlara teşekkür etti.

Oğuz, "Hizmet üreten değil, engelleyen bu belediye anlayışından Büyükşehirde inşallah kurtulacağız. Gerçek belediyeciliği Turgut Altınok başkanımızla inşallah Ankara'mız tanışacak. Sonra alamadığımız pek çok hizmeti de inşallah almış olacağız." dedi.