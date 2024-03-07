Serhat Oğuz kimdir? AKP Ankara- Kahramankazan Belediye Başkanı adayı Serhat Oğuz kaç yaşında, nereli?
Serhat Oğuz kimdir? AKP Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı adayı Serhat Oğuz kaç yaşında, nereli? AKP'nin Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı adayı olan Serhat Oğuz hakkında merak edilenler gündemde. Oğuz'un kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler kamuoyu tarafından merak ediliyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı adayı Serhat Oğuz oldu. Serhat Oğuz kimdir? AKP Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı adayı Serhat Oğuz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
SERHAT OĞUZ KİMDİR?
- Serhat Oğuz, 1976 yılında Ankara-Kahramankazan'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünü 1998 yılında bitirdi.
- 1998'de Hatay'a Öğretmen olarak atanan Oğuz, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Yüksek Lisansını yaptı. 1999 yılından beri, Kahramankazan'da görev yapmaktadır.
- Askerliğini, 2002-2003 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığında Yedek Subay olarak tamamladı. Askerlik dönüşü, Kahramankazan'daki pek çok okulda görev yapan Oğuz, 2013-2014 yılları arasında da Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görevlendirildi.
- 2014'te Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesine Okul Müdürü olarak atanan Oğuz, 2016'dan beri Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak çalıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı olabilmek için görevinden ayrıldı.
- 2005 yılında Eğitim-Bir Sen Kahramankazan teşkilatını kurdu ve İlçe Başkanı olarak aralıksız 7 sene görev yapan Oğuz, İlim Yayma Cemiyetinin Kahramankazan Şubesini kurdu, 16 Ocak 2017 tarihine kadar da Kurucu Şube Başkanı olarak görev yaptı ve halen yönetim kurulu üyesidir.
- Serhat Oğuz, İlim Yayma Cemiyetinin Kahramankazan Şubesini kurdu, 16 Ocak 2017 tarihine kadar da Kurucu Şube Başkanı olarak görev yapan Oğuz,halen yönetim kurulu üyesidir.
- Serhat Oğuz, 2001, 2002 yıllarında bir grup arkadaşıyla birlikte "Kazan Kent" adıyla yerel bir gazete çıkardılar. Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü dergileri ve Kahramankazan Belediyesi tarafından bastırılan bazı eserlerin hazırlanmasında görev aldı.
- 2013 yılında Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen ve 9600 şiirin katıldığı yarışmada Türkiye üçüncüsü oldu, dönemin Kültür Bakanı Sayın Ömer Çelik tarafından plaket ve takdir belgesi ile ödüllendirildi.
- Evli ve 2 çocuk babasıdır.
- Serhat Oğuz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Ankara Kahramankazan Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.