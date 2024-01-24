AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Ankara Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz oldu.

SERHAT OĞUZ KİMDİR?

Ankara-Kahramankazan'ın 1976 yılındaki doğum yeri olan Serhat Oğuz, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında mezun olmuştur. Hatay'a öğretmen olarak atanan Oğuz, 2002-2003 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı'nda Yedek Subay olarak askerlik görevini tamamlamıştır. Askerlik dönüşü, çeşitli okullarda görev yapan Oğuz, 2013-2014 yılları arasında Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görev almıştır.2014 yılında Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesine Okul Müdürü olarak atanmış ve 2016'dan beri Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmaktadır.

SİYASİ KARİYERİ

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere giren Oğuz, zafer elde ederek belediye başkanı olmuştur. 2005 yılında Eğitim-Bir Sen Kahramankazan teşkilatını kuran Oğuz, İlim Yayma Cemiyeti'nin Kahramankazan Şubesini kurmuş ve halen yönetim kurulu üyesidir. Aynı zamanda yerel bir gazete çıkaran Oğuz, 2013 yılında düzenlenen şiir yarışmasında Türkiye üçüncüsü olarak ödüllendirilmiştir. Evli ve 2 çocuk babası olan Oğuz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.