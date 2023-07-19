Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çocukları Togg ile gezdirdi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yerli ve milli otomobil Togg'u kullanarak çocukları gezdirdi. Belediye Meclis kararıyla Togg'un belediye bünyesine katıldığı belirtildi. Çocuklar, Oğuz'dan Togg ile gezinti yapmasını istedi ve istekleri gerçekleşti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, makam aracı yerli ve milli otomobil Togg ile çocukları gezdirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclis kararıyla hizmet aracı olarak yerli ve milli otomobil Togg belediye bünyesine katıldı.

Togg'u Kahramankazan sokaklarında gören vatandaşlar, otomobili ilgiyle inceliyor.

Çocuklar ise Oğuz'dan kendilerini Togg ile gezdirmesini istedi. Çocukların isteğini geri çevirmeyen Oğuz, onları Togg ile gezintiye çıkardı.

Gezinti boyunca aracı ilgiyle inceleyen çocuklar, Togg hakkında Oğuz'dan bilgi aldı.