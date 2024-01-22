Kahramankazan Türk Müziği Korosu CSO Tarihi Salonu'nda konser verdi
Kahramankazan Kaymakamlığı ve Kahramankazan Belediyesi tarafından desteklenen Kahramankazan Türk Müziği Korosu, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde verdiği ilk konserin ardından CSO Tarihi Salonu'nda ikinci konserini gerçekleştirdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, etkinliğin bir kültür ve sanat şöleni olduğunu belirterek, koronun kültürel mirası yaşatma misyonunu büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ifade etti.
Kahramankazan Türk Müziği Korosu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Tarihi Salonu'nda konser verdi.
Belediyeden yapılan açıklamada Kahramankazan Kaymakamlığı ve Kahramankazan Belediyesinin katkılarıyla Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan müzik korosunun ilçede verdiği ilk konserin ardından 2. konserini CSO Tarihi Salonu'nda verdiği kaydedildi.
Şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan etkinliklere desteği ile bilinen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türk Müziği Korosu'nun önemli bir kültürel değer olduğunu belirterek, şunları ifade etti:
"Bu muhteşem etkinlik, sadece bir konser değil, aynı zamanda bir kültür ve sanat şölenidir. Sanat, toplumları bir araya getiren, duyguları ifade eden ve kültürel mirası yaşatan güçlü bir araçtır. Bu nedenle, birleştiriciliği ile bu tarz etkinlikler bizim için büyük bir öneme sahip. Kahramankazan Türk Müziği Korosu, bu geceyi unutulmaz kılarak, kültürel mirasımızı yaşatma misyonunu büyük bir özveriyle yerine getirdi. Büyük yeteneklerinin yanı sıra uzun süren bir azim ve istikrarla çalışarak bugünlere gelmiş sanatçılarımızın sahnedeki performanslarıyla hem ilçemiz hem milletimiz adına gururlandık."