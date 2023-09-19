Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz ve Kaymakamı Parlar'dan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğine ziyarret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile ilçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile ilçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, İlçe Kaymakamımız Sn. Abdullah Selim Parlar ve İlçe Protokolümüz ile birlikte Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğimizi ziyaret ettik. Gazilerimizin ve şehit ailelerimizin her zaman yanındayız. Emanetleri, başımızın tacıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA