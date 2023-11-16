Ankara'da Ara Tatilde Öğrencilere Halı Saha Tahsisi

Kahramankazan'da ara tatil süresince iki halı saha öğrencilere tahsis edildi

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde ara tatil süresince iki adet halı saha öğrencilere tahsis edildi.

Kahramankazan ilçesinde okulların ara tatile girmesiyle iki ay önce hizmete açılan iki adet halı sahanın kullanımını tatil boyunca öğrencilere tahsis edildi. Bir hafta boyunca futbol keyfini doyasıya yaşayan çocuklar ara tatilde derslerinden bir hafta uzaklaşarak okula yeniden moral depoladılar.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bir konut sitesini ziyareti sırasında site sakini çocukların futbol oynamaya davetini kırmayarak halı sahada onlarla buluştu. Çocuklarla futbol oynayan Başkan Oğuz, çocukların eğlencesine ortak oldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Kahraman kazanımızda öğrencilerimiz tabii ara tatile girdiler, ara tatili yaşıyor doyasıya çocuklarımız, biz de sabahları ve öğleden sonraları site ziyaretleri yapıyorduk, bugün de esnaf sanatkarlar sitemizdeydik. Orada çocuklarımızla birlikte ev hanımlarımızla beraber oturduk sohbet ederken şu delikanlı bana dedi ki, başkanım dedi halı sahada maç oynayalım yeni açtığımız yerde, dedi top oynayalım sizle dedi, olur dedim, öğleden sonra birlikte gelelim top oynayalım dedim. Sen takımları kur, dedim Bilal'e. O da dedi ki tamam ben takımları kurup sizi arayacağım. Takımını kurmuş, mahalledeki gençleri toplamış. Beni aradı hep birlikte buraya geldik ve burada doyasıya güzel bir top oynadık, yenmek yenilmek mevzubahis değil ama burada bu canlarla beraber bu yavrularımızla birlikte kısa tatil diyelim, ara tatili heyecanını bu onlarla birlikte yaşamak çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.