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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramankazan'da Sevgi Yürüyüşüne Katıldı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon Merkezince Kahramankazan'da düzenlenen "Sevgi Yürüyüşü"ne katıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kahramankazan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın ilçedeki belediye başkan adayı Serhat Oğuz, AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanı Ahmet Ceylan ve MHP Kahramankazan İlçe Başkanı Ali Gökdere'nin de katılımıyla düzenlenen Sevgi Yürüyüşü, Satıkadın Mahallesi Ulu Cami önünden başladı.

Kortej boyunca evlerinin balkonlarına çıkan bazı kişiler, Cumhur İttifakı adayı Oğuz'a desteklerini dile getirdi.

Daha sonra vatandaşlara seslenen Milli Eğitim Bakanı Tekin, Anadolu insanını "göbeğini kaşıyan adam" ve "bidon kafalı insanlar" olarak tanımlayanların kaybettiklerini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı olarak bir konuya çok üzüldüğünü ve Serhat Oğuz'a destek olmak için ilçeye geldiğini dile getiren Tekin, "Onların milletvekillerinden bir tanesi Serhat başkanı kastederek 'öğretmen işte' dedi. Öğretmeni küçümsedi." dedi.

Öğretmeni küçümsemenin Başöğretmen Atatürk'ü, toplumu eğiten öğretmenlerin tamamını küçümsemek olduğunu ifade eden Tekin, "İşte ben onları kınamak, onların yanında bütün öğretmenlerimizin, bütün Anadolu insanının yanında olduğunu göstermek için bugün Serhat başkanımızı desteklemek üzere buradayım." diye konuştu.

Toplumu ayrıştıran, ötekileştiren kitlelerin tamamına ders vermek için yarın sandık başına gidileceğini ifade eden Tekin, "Anadolu insanı, duruşunu, kimliğini, dimdik ortaya koyan insanlardan yana olacaktır." dedi.

"Eğitimde yeni yatırımları ilçeye getireceğiz"

Cumhur İttifakı Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz ise Kahramankazan'ın Ankara'nın en hızlı büyüyen ilçesi olduğunu, yeni dönemde savunma sanayisinin göz bebeği ilçenin yükselişinin devam edeceğini söyledi.

Oğuz, 20 yıldır öğretmen, müdür, ilçe milli eğitim müdürü gibi görevlerde bulunduğunu, eşinin de ana sınıfı öğretmeni olduğunu ifade ederek, yeni dönemde ilçelerinde eğitim öğretim için çok şeyler yapacaklarını anlattı.

İlçede 1000 üniversite öğrencisinin burs aldığını, kırtasiye destekleri verdiklerini, kreşler açıldığını dile getiren Oğuz, Bakan Tekin'in de desteğiyle Kahramankazan'a eğitimde yeni yatırımları getireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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