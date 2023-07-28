Türkiye Bocce Şampiyonası Kahramankazan'da düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Türkiye Bocce Şampiyonası yer oyunları müsabakalarına 41 ilden 350 sporcu katıldı. Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından verildi. Boccianın paralimpik oyunlarına da dahil edilmesiyle Türkiye'nin olimpik madalyalar kazanması hedefleniyor.

Türkiye Bocce Şampiyonası yer oyunları müsabakaları, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlendi.

Şehit Samet Cantürk Bocce Spor Tesisleri'ndeki şampiyonaya 41 ilden 350 sporcu katıldı.

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı Mutlu Türkmen ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tarafından verildi.

Türkmen, ödül törenin ardından AA muhabirine, boccenin 5. disiplini ve Paralimpik Oyunlar programının kuruluşundan beri değişmez parçası olan boccianın federasyonlarına eklendiğini belirtti.

Boccianın tüm disiplinlerini federasyonları bünyesinde yapılacağını aktaran Türkmen, "İnşallah bu başarı çıtasını paralimpik oyunlarına taşıyıp ülkemize olimpik madalyalar da kazandıracağız."ifadesini kullandı.