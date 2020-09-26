Serenay Sarıkaya kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli, boy ve kilosu kaç? Kazandığı ödüller nelerdir? Rol aldığı filmler

Serenay Sarıkaya magazin gündeminde yer alıyor. Serenay Sarıkaya'nın kaç yaşında, aslen nereli, kazandığı ödüllerin ne olduğu merak ediliyor. Peki Serenay Sarıkaya kimdir? Doğum tarihi nedir?

Sık sık magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya birçok film ve dizide rol aldı. Başarılı oyuncunun birçok dalda ödülü bulunmaktadır. Peki Serenay Sarıkaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Hakkındaki tüm bilgiler sizlerle...

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991, Ankara doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. Şaşkın adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı.

Serenay Sarıkaya doğum tarihi : 1 Temmuz 1991

Serenay Sarıkaya kaç yaşında : 29 yaşında

Serenay Sarıkaya aslen nereli : Ankara doğumlu

Serenay Sarıkaya boyu kaç : 1,75 metre

Serenay Sarıkaya kilosu kaç : 55 kg

Serenay Sarıkaya burcu ne : Yengeç

İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın (2006) filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda (2008) filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldi.

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markalarında reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babası ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. Yanında babası olmadan büyüyen Sarıkaya bir röportajında bu durum için "Bir kız çocuğunu, hele ki gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay." dedi. O dönemde Antalya'da yaşayan ve İstanbul'da yaşama fikrinin korkutucu olduğunu da söyleyen Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine İstanbul'a taşındılar. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesi'nde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimi yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu. Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir sürede tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı.

SERENAY SARIKAYA OYUNCULUK KARİYERİ

2006-2012 Yılları Arası:

2006 yılında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'nda jüri özel ödülü almasının ardından Şahin Alpaslan'ın yönettiği Şaşkın filminde rol aldı ve Itır karakterini canlandırdı. 2008 yılında Turkcell'in bir reklam filminde rol aldı ve yapımcılığını Sinan Çetin'in yönetmenliğini de Murat Şeker'in yaptığı Plajda isimli ikinci sinema filminde rol alan Sarıkaya, filmde Aslı karakterini canlandırdı. Ayrıca başrolünü yine Sinan Çetin tarafından yapılan ve Celal Çimen tarafından yönetilen Peri Masalı isimli fantastik dizide iyilik perisi Talya karakterini canlandırdı ve dizide Ayşen Gruda, Altan Günbay ve Şahap Sayılgan gibi isimlerle birlikte rol aldı. Aynı yıl yine Sinan Çetin tarafından yapılan ve Deniz Ergun tarafından yönetilen Limon Ağacı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile birlikte başrolü paylaştı ve onuncu bölüm sonunda yayından kaldırılan dizide Peri karakterini canlandırdı. Dizinin sona ermesinin ardından yine 2008 yılında Tayfun Güneyer tarafından yapılan ve Adnan Güler tarafından yönetilen Adanalı dizisinde rol almaya başladı. Başrolünü Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar gibi oyuncuların paylaştığı dizide Oktay Kaynarca'nın kızı Sofia karakterini canlandırdı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci olan Sarıkaya, Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ancak oyunculuk kariyerini devam ettirmek istemesinden dolayı yarışmadan çekilen Sarıkaya'nın yerine Türkiye'yi Gizem Memiç temsil etti. İkinci sezonun sonunda Adanalı dizisinden ayrılan Sarıkaya, yine 2010 yılında Şükrü Avşar'ın yapımcılığını, Murat Düzgünoğlu'nun ise yönetmenliğini yaptığı Lale Devri dizisinde Yeşim Taşkıran karakterini üstlenerek Tolgahan Sayışman ve Hatice Aslan gibi isimlerle başrolü paylaştı. Dizinin bir bölümünde seslendirdiği bir şarkı büyük ilgi gördü ve albüm yapması için teklifler geldi. Sarıkaya, bu konuyla ilgili müziğe olan yeteneğini arkadaşının keşfettiğini ve sesini geliştirmek için eğitim alabileceğini söyledi. Ayrıca bir röportajında albüm teklifleri için "Teklifler doğru. Ücretler de fena değil. Ama şarkıcılık yapmam, işim oyunculuk" dedi. 2011 yılında Hoşçakal isimli bir kısa filmde rol aldı. 2012'de Lale Devri dizisinin ikinci sezonunda diziden ayrılmak isteyen Sarıkaya, sözleşmesi gereği üçüncü sezonunun başlarında ölerek dizeden ayrıldı.

2013-Günümüz Arası:

Serenay Sarıkaya, çekimleri 2013 yılının Mayıs ayında başlayan, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizinin ikinci sinema filmi olan Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde Melisa karakterini canlandırdı. Aynı yıl Amerikan yapımı The OC dizisinden uyarlanan Medcezir dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolde yer alacağı açıklandı. Senaryosu Ece Yörenç tarafından yazılan ve Ali Bilgin tarafından yönetilen dizide orijinali Marissa Cooper olan Mira Beylice karakterini canlandırdı. 2014 yılında Medcezir'de birlikte rol aldığı Hazar Ergüçlü ile birlikte Elidor markasının reklam yüzü oldu. Bu kapsamda aynı yılın mart ayında yönetmenliğini İzlandalı yönetmen Thor'un yaptığı bir reklam filminde yer aldı. Aynı yıl Mavi Jeans'in yeni reklam yüzü oldu ve iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu markanın ilkbahar-yaz koleksiyonunun tanıtımı için çekilen reklam filminde dünyaca ünlü Brezilyalı model Francisco Lachowski ile birlikte yer aldı. Aynı yılın eylül ayında yine aynı markanın bir reklam filminde daha yer aldı. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı reklam filmi üç günde çekildi. 2015 yılında ise yine aynı markanın ilkbahar-yaz koleksiyonunun tanıtımı için Kerem Bürsin ile birlikte kamera karşına geçti. Sarıkaya ve Bürsin'in birlikte şarkıda söylediği reklam filmi izleyicilerden olumlu tepkiler aldı.

2017-2018 yılları arasında Sarıkaya, Fi dizisinde Duru karakterini canlandırdı. 2019 yılında, Lewis Carroll'un Alice Harikalar Diyarında'nın uyarlaması olan Alice Müzikali ile ilk tiyatro deneyimini yaptı. Müzikal'in prömiyeri Şubat 2019'da gerçekleşti ve Eylül 2019'da ikinci bir sezon için geri döndü.

SERENAY SARIKAYA ROL ALDIĞI FİLMLER

Sinema:

2006: Şaşkın: Itır: Yardımcı karakter

2008: Plajda: Aslı: Yardımcı karakter

2010: Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Astrid: Seslendirme

2011: Hoşçakal: Sarah: Başrol/ Kısa Film

2013: Behzat Ç. Ankara Yanıyor: Melisa: Başrol

2016: İkimizin Yerine : Çiçek: Başrol

2020: Bergen: Acıların Kadını : Bergen: Başrol

Televizyon:

2008: Peri Masalı: Talya: Yardımcı karakter

2008: Limon Ağacı: Peri: Başrol

2008-2010: Adanalı: Sofia Dikkaya: Yardımcı karakter

2010-2012: Lale Devri: Yeşim Taşkıran: Başrol

2013-2015: Medcezir: Mira Beylice: Başrol

İnternet:

2017-2018: Fi: Duru Durulay: Başrol

Tiyatro:

2019: Alice Müzikali: Alice: Başrol

SERENAY SARIKAYA ALDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR?

2010:

Miss Turkey: 2.lik:: Kazandı

2013:

Elle Style Ödülleri: En Stil Saç: Medcezir: Kazandı

2014 yılı:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu: Kazandı

13.Magazinci.com Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu: Kazandı

İstanbul Teknik Üniversitesi Ödülleri: En İyi Kadın Dizi Oyuncusu: Kazandı

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu: Kazandı

3.Kristal Fare Medya Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu: Kazandı

41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu: Kazandı

5.Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri: En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncusu: Kazandı

GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri: Yılın Kadını: Kazandı

5.İMK Sosyal Medya Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu: Kazandı

2015:

13.YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri: En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu: Kazandı

5.Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri: Yılın En İyi Kadın Tv Oyuncusu: Kazandı

1.Türkiye Gençlik Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu: Kazandı

Arel Üniversitesi 4.Medya ve Sanat Ödülleri: En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu: Kazandı

Ege Üniversitesi 4.Medya Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu: Kazandı

Kayahan Medya ve Sanat Ödülleri: Yılın En İyi Kadın Oyuncusu: Kazandı

MGD 21.Altın Objektif Ödülleri: En İyi Drama Kadın Oyuncusu: Kazandı

6.Quality of Magazine Dergisi Ödülleri: En Quality Kadın Oyuncu: Kazandı

42.Pantene Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu: Kazandı

2016:

2.Elele Avon Kadın Ödülleri: Yılın Oyuncusu: Adaylık

6.Elle Style Ödülleri: Elle Style Yılın Kadın Oyuncusu: Adaylık

10.GSÜEN Ödülleri: En İyi Dizi/Sinema Kadın Oyuncu: Adaylık

7.İMK Sosyal Medya Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu: Adaylık

2017:

24.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri: Yılın En Başarılı Kadın Film Oyuncusu: İkimizin Yerine: Kazandı

12.İTÜ Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri: Yılın Kadın Film Oyuncusu: Kazandı

1.Türkiye Çocuk Ödülleri: En İyi Kadın Dizi Oyuncusu: Medcezir: Adaylık

3.Türkiye Gençlik Ödülleri: En İyi Kadın Dizi Oyuncusu: Adaylık

En İyi Kadın Sinema Filmi Oyuncusu: İkimizin Yerine: Adaylık

4.Mersin Altın Palmiye Ödülleri: Yılın Kadın Sinema Oyuncusu: Kazandı

7.Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri: Yılın En İyi Kadın Oyuncusu: Fi: Kazandı

6.Fashion Tv Moda Ödülleri: Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Kazandı

6.Ayaklı Gazete Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu: Kazandı

44.Pantene Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu: Adaylık

6.Bilkent Tv Ödülleri: En İyi Kadın Drama Oyuncusu: Adaylık

2018:

16.YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri: En Beğenilen Kadın Dizi Film Oyuncusu: Kazandı

12.GSÜ EN Ödülleri: En İyi Kadın Dizi/Sinema Oyuncusu: Kazandı

Marketing Türkiye Yıln Cool Markaları: En Cool Kadın Marka Yüzü:: Kazandı

30.Kristal Elma Ödülleri: Serenay Sarıkaya ft. Jabbar:: Kazandı

2019:

MEF Okulları: Fark Yaratanlar Ödülü:: Kazandı

2020:

18.YTÜ Yılın Yıldzları Ödülleri: Yılın En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu: Alice Müzikali: Kazandı

8.Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri: Yılın En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu: Kazandı