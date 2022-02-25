Sema Bayraktar, eski eşi ile evlilik kararı alan arkadaşı Aycan Varış'a sitem etti: Eşimi evine alıp bana video attı

Yıllar önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran Aycan Varış, özel hayatıyla gündem oldu. Varış'ın yakın arkadaşı Sema Öztürk'ün eski eşi Burak Öztürk ile evlilik kararı aldı. Özel hayatıyla gündem olan Sema Bayraktar ise Söylemezsem Olmaz programına bağlanarak çarpıcı iddialarda bulundu.

"AYCAN, BURAK'I EVE ALIP BANA VİDEO ATTI"

Yayına telefonla bağlanan Sema Bayraktar, "Aycan'ı Burak'la iş yapsınlar diye ben tanıştırdım. 8 Ocak'ta Burak'ın numarasını ben attım ona. Nasıl benim eski kocam olduğunu bilmiyordu? Ekrandaki namuslu rollerini kessin diye konuşuyorum. 6 Şubat'ta Aycan benim eski eşimi evine alıp bana video atıyor 'bu adam seni çok seviyor' diye. 10 gün sonra sevgili oldu. 'Ben bir hata yaptım bu edepsizlik, hayasızlık. Aşık oldum' deyip otursun. Çok daha doğru olacak. Ben bilmiyordum, tanımıyordum demeye gerek yok. Ortada tıynetsiz bir durum var. O kendi karakterine yanlış yaptı sonra bana. 1 ay önce Aycan'la birlikte yemekteydik. Beni arayıp açıklama yapacakmış. Edepsizlik açıklanınca meşrulaşıyor mu? Allah mutluluklar versin" dedi.

Sema Bayraktar'ın ardından canlı yayına bağlanan Ayca Varış, Burak Öztürk'ü evine almadığını söyledi.

AYCAN VARIŞ: BEN BURAK'LA TANIŞTIĞIMDA SEMA'YI BİLMİYORDUM

Sosyal medya hesabından açıklama yaparak yakın arkadaşının eski eşiyle evlilik kararı aldığı yönündeki haberlere açıklık getiren Varış, şu ifadeleri kullandı: "Burak'la Sema evliyken ben onları tanımıyordum. Ne ekmeklerini yedim ne su içtim ne de ikisiyle aynı ortamda bulundum. Hiçbir şekilde tanımıyordum. Sema'yı tanıyorum çünkü küçük bir ortam var. Ortak arkadaşlarımız var ve aynı masaya da oturduk. Onun da Burak'ın da hayatına boşandıktan sonra bir sürü kişi girdi. Durumlar sizin bildiğiniz gibi değil. Bunları hepsi de belgeli kanıtlı."

Aycan Varış ve Burak Öztürk

"NE EVLİ ADAMLA BİRLİKTE OLDUM NE DE YUVA YIKTIM"

Takipçisini yükseltmeye çalıştığı için bu durumu kullanıyor ama ben bununla ilgili daha fazla açıklama yapmayacağım. Çünkü ben kendimi biliyorum. Açıklanacak hiçbir şey yapmadım. Ne evli bir adamla birlikteyim ne de bir yuva yıktım. Bunu söylemek bile komik geliyor. Daha önce evlenmiş boşanmış, üstünden de 3-4 yıl geçmiş biriyle arkadaşlık yapıyorum. Hiç kimseden sakladığım bir şey değil daha çok yeni."

Aycan Varış

Sema Bayraktar