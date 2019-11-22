Selçuklu Dönemi Sarayları ve Köşkleri Sempozyumu yapıldı

22.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:40

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve Selçuklu Belediyesi iş birliğiyle "Selçuklu Dönemi Sarayları ve Köşkleri" sempozyumu gerçekleştirildi.



Selçuk Üniversitesi ve Selçuklu Belediyesinin iş birliği ile düzenlenen "Selçuklu Dönemi Sarayları ve Köşkleri" sempozyum programı düzenlendi.



Açılış konuşmasını yapan Selçuklu Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen, "Selçuklu Araştırmaları Merkezimiz, 1986 yılından beri faaliyette bulunuyor. O dönemden bu döneme kadar birçok yayınlar ve etkinlikler yapıldı. Ancak 2016 yılından itibaren faaliyetlerimize hız verdik. Daha sistemli bir şekilde hareket etmeye başladık. Bütün yayınları merkez kütüphanemizde entegre ettik, yani tüm öğrencilerimiz ve araştırmacılarımız şu anda kitaplarımıza ulaşabilirler. Büyük hocalarımız büyük eserler bıraktılar.Artık biz tarihçiler ve araştırmacılar birbirimizin neler yaptığını görebilmeli ve irtibat halinde olabilmelidir.Türkiye'de herhangi bir üniversitedeki hoca, sanat tarihi ya da tarih alanında yaptığı tezleri bir sistemde görebilmelidir.Faaliyetlerimizi deona göre yapabilmeliyiz.Bundan sonraki amaçlarımızdan bir tanesi de budur.Büyük bir data merkezi kurarak, böyle bir oluşum içerisine girmektir" diye konuştu.



Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Dursun, "Selçuklu alanında çok çalışmalar yaptık. Selçuklu aşkı yaptığımız çalışmalarla içimize işledi. Tematik bir Selçuklu sempozyumu düzenlemek istedik ve Selçuklu Dönemi Sarayları ve Köşkleri Sempozyumu adı altında bir çalışmayı hazırlamaya karar verdik. Umarım verimli bir sempozyum olur. İnşallah sempozyumun da tez zamanda yayına dönmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Konya kadim medeniyetlerin başkenti, geçmişi çok eskilere dayanıyor"



Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak, "Konya kadim medeniyetlerin başkenti, geçmişi çok eskilere dayanıyor. Farklı medeniyetler bu topraklarda yaşamıştır.Tabii ki bunların içerisinde Selçuklu'nun ayrı bir değeri ve önemi vardır. Özellikle son yıllarda Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesinin verdiği desteklerle Mevlana Araştırmaları Enstitüsü ile Selçuklu Araştırmaları Merkezi'nin de katkılarıyla Selçukluyla ilgili çeşitli faaliyetler yapılıyor. Selçuklu Araştırmaları Merkezi tarafından, özellikle son 4 yılda kütüphanesiyle ve dergileriyle yoğun faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu sempozyumda o faaliyetlerden bir tanesi, sempozyumun başarılı ve güzel geçmesini diliyorum" dedi.



Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, "Araştırma merkezlerimizde en faal olanlarından Selçuklu Araştırmaları Merkezimizin organizasyonunda bir araya geldik. Hem Mevlana Araştırmaları Enstitümüz hem Selçuklu Araştırmaları Merkezimiz; tarihimize, kültürümüze, örfümüze,adetimiz eve inançlarımıza ışık tutacak güzel çalışmalar ortaya koyuyorlar. Bir yerde okumuştum; 'Tarihten Türk'ü çıkarırsanız geriye tarih kalmaz'yazıyordu.Bugün 500 yıllık tarihlerini, hatta vahşetlerini dünyaya her türlü vesileyle bilhassa filmler ve dizilerde pazarlayan bir batı var. Bunların karşısında bizim, gibi soylu, hakikaten hak ve adalet temelli medeniyetler oluşturmuş bir tarihi insanlığın tüm hizmetine, görgüsüne, bilgisine sunmamamız herhalde ayıbımızdır diye düşünüyorum. Bu manada yapılan çalışmalar son derece kıymetlidir. Bir tarafta vahşet ve ateş medeniyeti adına medeniyet denirse, bir tarafta bizim köklerimizdeki toprak medeniyeti var. Biz, toprak medeniyetinin çocuklarıyız. Tevazu sahibiyiz. Böyle bir medeniyetin başlangıcında ve devamında Selçuklu tarihinin çok önemli bir yeri var. Selçuklunun o kısa tarih sürecini sığdırdığı işler, o savaşlar, zalimler ve vahşet arasında hakikaten Osmanlının sığdırdığı işlerden daha az kesinlikle değildir. Buna inanıyorum bu manada köklerimizin meyvelerini bugün oluşturan bu tip müesseselerin çabalarını takdirle karşılıyorum. Emeği geçen herkese Selçuk Üniversitesi adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Selçuklu Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen, tarafından programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren protokole hediye takdim edildi. Oturum Başkanlığını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Prof. Dr. M. Oluş Arık'ın yaptığı sempozyumda Alanya Kalesi'ni anlatırken, İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Öğretim üyesi Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu "Büyük Selçuklu Sarayları" Selçuk Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Erdemir "Konya II. Kılıç Arslan Köşkü" Konya Müzesinden Uzman Mehmet Ali Çelebi ise Konya Sarayı hakkında sunumlar gerçekleştirdi.



Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Özdemir Koçak, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Dursun, Konya Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan, Selçuklu Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen, dekanlar, enstitü müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA