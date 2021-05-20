Sedat Peker kimdir? Sedat Peker nereli, kaç yaşında?

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı olan ve yurt dışında olan Sedat Peker, son dönemlerde YouTube'dan yayınladığı videolar ile gündeme gelen Sedat Peker kimdir? Sedat Peker nereli, kaç yaşında?

Sedat Peker, 26 Haziran 1971 Sakarya doğumlu, Türk organize suç örgütü ve mafya lideridir. Kafkas asıllı olan Sedat Peker, Pan-Türkizme dayanan siyasi görüşleri ile de tanınır.

SEDAT PEKER KİMDİR?

Sedat Peker (d. 26 Haziran 1971, Sakarya), hüküm giymiş Türk organize suç örgütü ve mafya lideridir. Ayrıca Pan-Türkizme dayanan siyasi görüşleri ile de tanınır. Türk aşırı sağcı ülkücüler arasında pek çok destekçisi bulunmaktadır. Kafkas asıllıdır.

90'lı yıllarda Türkiye'de ortaya çıkan mafya oluşumlarının içerisinde yer alması nedeniyle yargılandı. 1997 ve 1998 yıllarında çete kurmak suçlaması ile yargılandığı davalarda mahkeme görevsizlik kararı verdi.12 Mart 2005 tarihinde Kelebek Operasyonu kapsamında tutuklandı. 31 Ocak 2007 tarihinde İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucunda alınan kararda "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "hürriyetinden yoksun bırakmak" ve "evrakta sahtecilik" gibi suçlardan dolayı toplam 14 yıl, 5 ay, 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. 21. Ağır Ceza Mahkemesinin uzun tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak cezasının 10 yıldan 5 yıla inmesiyle tahliye edildi.

Hayatı

Rizeli bir aileden gelen Sakarya doğumlu olup uzun süre Almanya'da yaşayan Peker, Turancı olduğunu dile getirmektedir.

1990 yılında T. Bülent Kılıç ile kurduğu bir oto firmasının servisinin dolandırılmasından ve ortağından ayrıldıktan sonra yasa dışı örgüt kurarak birçok suça karışmıştır. 1997'de Rize'de kaçakçı Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan savcı karşısına çıkan ve serbest bırakılan Peker'in iki adamı, aynı davadan müebbet hapse mahkûm olmuştur. Tehditle tahsilat yapmak, zorla alıkoymak, adam öldürmeye azmettirmek ve benzeri suçlardan yedi ay boyunca aranan Peker, teslim olacağını bildirerek 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye getirildi.

Eylül 1998'de Peker ve adamları hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 12 sanıkla birlikte çete oluşturmak suçundan yargılandığı davada, 24 Mayıs 1999'da tahliye edildi. Sekiz ay, yirmi dokuz gün cezaevinde bulundu.[kaynak belirtilmeli]

12 Mart 2005 tarihinde İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Kelebek Operasyonu ile tutuklanmış ve İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava 31 Ocak 2007 tarihinde karara bağlanarak 14 yıl, 5 ay, 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştır. Peker ayrıca örgüt kurmak, tehdit, iş yeri kurşunlama, yaralama, hürriyeti tahdit, yağma ve sahte kimlik kullanma iddiasıyla İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Ergenekon davasında "silahlı terör örgütü kurma" suçuyla yargılanmıştır. Kelebek Operasyonu davasının bozulan bölümü yeniden karara bağlandı. Sedat Peker'e bir yıl, üç ay hapis cezası verildi. Böylece hükümlü olduğu süreye 1 yıl 3 ay daha eklenmiştir.

5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Sedat Peker'e 10 yıl hapis cezası verildi. 10 Mart 2014 tarihinde Özel yetkili mahkemelerin kararlarına ilişkin yasa değişikliği ve tutukluluk süresi beş yılı aştığı için mevzuat gereği tahliye edildi.

Kocaeli Spastik Engelliler Derneği ve Erken Doğan Çocukları Yaşatma Derneği gibi kuruluşlara yaptığı yardımlarla gündeme gelmiştir. 9 Mart 2015'te Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Vakfının (ZEREV) TİM Center'da organize ettiği Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde Sedat Peker'e yaptığı yardımlardan dolayı En Hayırsever İş Adamı ve Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi. 4 Nisan 2015'te Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) İzmir şubesinin açılışına onursal başkan sıfatıyla katılmıştır.[15] Sedat Peker'in yaptığı yardımlar zaman zaman basına yansımaktadır. Bunların arasında Suriye Türkmenlerine dört tır gıda malzemesi yardımı ve Türkmen Dağı Tugaylarına iki tır telsiz, laptop, fotoğraf makinesi ve insansız hava aracı ve 10 adet 4x4 lüks arazi aracı yollanması da vardır.

Peker, 13 Ocak 2016'da geniş katılımlı bir konuşmasında barış dilekçesini imzalayan akademisyenlerin katledileceğini söyledi. Bu konuşması nedeniyle yargılandı ancak Temmuz 2018'de beraat etti.

Türkiye'deki başarısız darbe girişiminden iki hafta sonra Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik desteğini açıkladı. Peker, birkaç yıldır YouTube'da çeşitli siyasi konular hakkında yorum yaptığı bir video blog yazarıdır.

Yakalama kararı ve yurtdışına kaçması (2019-günümüz)

3 Şubat 2020 Karadağ'a kaçmasına giden süreç

12 Mart 2005'te Ergenekon davasından 9 yıl hapis cezası yatan Sedat Peker, 10 Mart 2014'te tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra 5 yıl boyunca iş insanı olarak çalışmalarını sürdürdü. T24 haber sitesinde köşe yazarı olan eski polis muhabiri Tolga Şardan'a göre olaylar, 2019 yılında yaşanan bir alacak verecek meselesi ile başladı.

Emniyet kayıtlarına göre, 2019'da iki iş insanı arasında ticari bir anlaşmazlık çıkıp taraflardan birisi Sedat Peker'i devreye soktu. Devreye giren Peker, karşı iş insanından yüklü miktarda para talep etti. Bu talep karşısında iş insanı İstanbul Adalet Sarayına gidip Peker'den şikâyetçi oldu. Böylelikle 2014'ten sonra ilk defa 2019'da Sedat Peker hakkında organize suç örgütü liderliği iddiasıyla yeni bir soruşturma açıldı.

Belli bir süreçten sonra Peker'den şikâyetçi olan iş insanı, borcunu karşı tarafa ödeyip şikâyetinden vazgeçti. Ancak savcılık dosyayı kapatmayıp dosya üzerinden çalışmaya devam etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ni yetkilendirdiği süreçte Peker'le ilgili başka olayların delillerine ulaştı.

2020'nin başında Sedat Peker'in yurt dışına kaçtığına dair artan söylemlere karşın Peker, 3 Şubat 2020 tarihinde resmî Instagram hesabında iki aydır Balkan coğrafyasında olduğunu, şu anda ise Karadağ'da ikamet edip üniversite eğitimi için bu ülkede kaldığını söyledi.

Bu yazılı açıklamasından sonra Sedat Peker sosyal medya hesaplarından bir dizi video açıklaması yaptı.

15 Nisan 2020 açıklamaları

15 Nisan 2020 tarihinde bir diğer organize suç lideri Alaattin Çakıcı'nın tahliye olduğu gün Peker, video serilerinin ilkini yayımladı.

Videoda, Alaattin Çakıcı'nın kendisi hakkındaki bazı iddialarına karşın Çakıcı'nın bunları söyleyeceğini düşünmediğini, Çakıcı bunları söylemişse de kimseden korkmadığını belirtti.

5 Mayıs 2020 açıklamaları

14 dakikadan oluşan videoda Sedat Peker Yurt dışına çıktığı zamanlarda savcılığın Peker hakkında Suriye'de YPG'ye silah sattığına dair bir dosya hazırladığı, bu dosya üzerinden gıyabi tutuklanma ve interpol kararı çıkarılacağı ama kendisinin Suriye'de YPG'ye değil, Türk Müslüman coğrafyasına insani yardım ekipmanı gönderdiğini söyledi.

8 Mayıs 2020 açıklamaları

13 dakikadan oluşan yeni bir video yayınlayan Peker yurtdışına neden kaçtığına dair yeni açıklamalarda bulundu. Peker, "Daha önce eğitim ve ticari işlerim için yurt dışına çıktığımı söyledim. Bunlar yalan değil ama gerçeklerin de sadece %10'udur." açıklamasında bulundu.

Peker, 8 Mayıs açıklamalarında ilk defa Berat Albayrak'tan bahsetti. Peker'in yanına gelen arkadaşlarının sık sık "Berat Albayrak'ın 1.5 yıldır (2018-2019) Peker hakkında dosyalar hazırladığı ve Peker'i ömür boyu hapse mahkûm edeceği..." söylemlerinde bulundu. Artan bu söylemler üzerine Peker, "2019'un ortalarında yurtdışına kaçma kararı aldı. Uçak kalkacakken Berat Albayrak'ın emri ile Peker'in uçağını havaalanında 1 saat beklettiğini ve tutuklatıp cezaevine göndereceğini..." söyledi.

Aynı videoda Peker, "Polis teşkilâtı içinde birkaç derin devlet kliğinin yönlendirmesi ve organizasyonu ile kendisini sosyal medyada hedef hâline getirildiğini..." söyledi.

9 Mayıs 2020 açıklamaları

19 dakikadan oluşan yeni videoda Peker yine Berat Albayrak'tan bahsetti. Peker, "Yurt dışına kaçmasına rağmen, terör örgütlerinin hedef listesinde olduğu için Makedonya'da Türk devleti tarafından Peker'e koruma polisi tahsis edilmişti. Ancak bu polis korumasının daha sonra Berat Albayrak tarafından kaldırıldığını..." iddia etti. Berat Albayrak'ın FETÖ'cüler tarafından kandırılıp yanlış yönlendirildiğini söyledi.

13 Mayıs 2020 açıklamaları

13 Mayıs 2020'de 27 dakikalık bir video yayımlayan Peker, videonun genelinde Fethullahçı Terör Örgütünün yurt içi ve yurt dışı algı ve operasyonlarından bahsetti.

20 Mayıs 2020 açıklamaları

20 Mayıs 2020'de 36 dakikalık video açıklamalarında, İrfan Aydın'ın Sedat Peker hakkındaki itiraflarına değindi. Peker, İrfan Aydın'ın geçmişte FETÖ'den yargılandığı, bu yüzden İrfan Aydın'ın itiraflarına itibar edilmemesine değindi.

Aynı videoda Peker, "Polis korumasıyla beni yurtdışına çıkartan devletin artık yurtdışından getirtmek için yazışmalara başladığını..." iddia etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yurt dışına kaçışında kendisine yardım ettiği iddialarını yalanladı. Hayatı boyunca hiç Süleyman Soylu ile görüşmediğini belirtti.

20 Mayıs 2020'de politik söylemlerine son veren Sedat Peker 1 yıllık suskunluk dönemine girdi.

18 Ocak 2021 Balkanlardan sınır dışı edilmesi

Sedat Peker, 18 Ocak 2021'de Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde ikameti kötüye kullanmak nedeniyle tutuklandı ve Kosova üzerinden Türkiye'ye sınır dışı edildi. Ancak Türkiye'ye gelmeyip önce Fas'a sonra Dubai'ye kaçtı. Peker 2 Mayıs 2021 açıklamalarında sınır dışı edilmediğini, vize süresi dolduğu için balkan ülkelerini terk ettiğini söyledi.

Mart 2021 KOM Dairesi toplantıları

Polis teşkilatı bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (KOM Dairesi), Antalya'da 2021 Mart'ta bünyesindeki tüm birimlerin suç ve suçlularla mücadelesini belirleyip uygulamaya koyacağı esasları belirlemek amacıyla özel gündemli toplantılar dizisi gerçekleştirdi. Toplantıların açılış konuşmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Toplantılar sonucunda Türkiye'deki organize Suç örgütleri hakkında bazı sayısal veriler paylaşıldı. Bu verilere göre Sedat Peker, 253 adamıyla Türkiye'deki üçüncü büyük organize Suç örgütü lideri olarak belirlendi.

Raporda Alaattin Çakıcı 428 adamıyla birinci, Sedat Şahin (Şahinler) 257 adamıyla Türkiye'nin en büyük ikinci büyük suç örgütü lideri olarak verilendi.

9 Nisan 2021 operasyonları

9 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'da Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul'un yanı sıra Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı fakat Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi. Operasyon kapsamında Sedat Peker'in Beykoz'daki villasında polis ekipleri arama başlattı. Avukatı yaptığı açıklamada Sedat Peker'in bir buçuk yıldan beri yurt dışında olduğunu belirtti. 9 Mayıs 2021 tarihinde Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası başlattığı video serisinin üçüncüsünü yayınlayarak, Dubai'de bulunduğunu ifşa edip Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi.

2 Mayıs 2021 açıklamaları

Yaklaşık 1 yıl video açıklaması yayınlamayan Peker, 2 Mayıs 2021 tarihinde "Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu mehmet ağar ve pelikancılardır." adını verdiği yeni bir video serisi yayımladı. Videonun başlangıcında Peker, "Bir devlet büyüğünün 2020 Mayıs'ında videolara son vermesini, bir yıl içinde (2021 Nisan) ülkede önemli gelişmelerin yaşanacağını ve 2021 Nisan ayı içinde sıkıntılarından kurtulup Türkiye'ye dönebileceğini, ancak verilen sözlerin tutulmadığını..." söyledi.

Video genelinde hakkında uygulanan 9 Nisan 2021 operasyonlarına değinen Peker, "Operasyonu derin devletin başı Mehmet Ağar ve Pelikan grubunun koordine ettiğini iddia edip, Pelikan grubunun kendisine yapılan operasyonları Adolf Hitler'in sağ kolu Joseph Goebbels yöntemleriyle haber ettiklerini..." söyledi.

Videoda ağırlıklı olarak Mehmet Ağar'ı ve oğlunu hedef alan Peker, Mehmet Ağar hakkında bazı iddialarda bulundu. Mehmet Ağar'ın Azeri iş insanı Mübariz Mansimov'u sahte FETÖ suçlamalarıyla hapse mahkûm edip, Mansimov'un Bodrum'daki milyarlarca dolar değerindeki Yalıkavak Marinasını ederinin çok düşük bir fiyatta satın aldığını iddia etti. Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'ın da yönetim kurulunda olduğu Yalıkavak Marinası bir açıklama yayınlayıp iddiaların yalan olduğunu söyledi.

6 Mayıs 2021 açıklamaları

Peker, 6 Mayıs 2021 tarihinde "mehmet ağar ve pelikancıların Gerçek Yüzü ( Ödeşmek Adettendir!)" adını verdiği video serilerine devam etti. Önceki video açıklamalarında yaptığı gibi Mehmet Ağar ve oğlu hakkındaki iddialarına devam etti. Peker'in iddiasına göre "Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, Emir Sarıgül'ün evindeyken Tolga Ağar ile dünyaca ünlü Türk kasap Nusret Gökçe arasında telefonda bir tartışma yaşandı. Tartışmalar sonucunda sinirlenen Tolga Ağar, silahla 4-5 el ateş ediyor. Silah sesi üzerine olay yerine gelen emniyet mensuplarına müdahale edilip, silahı Tolga Ağar değil Emir Sarıgül'ün şoförü Selim Taşdemir'in yaptığına dair tutanak tutulmasını sağladılar."

Peker'in bir diğer iddiasına göre ise; Elâzığ'da Kanal 23 adlı kanalda program sunuculuğu yapan Kazakistan kökenli Yeldana Kaharman, Elâzığ Jandarmasına gidip Tolga Ağar'dan şikâyetçi oluyor. Bir gün sonra 28 Mart 2019'da Yeldana Kaharman evinde intihar etmiş şekilde ölü bulunuyor. Peker olayın intihar değil cinayet olduğu iddia etti.[36] Jandarma Genel Komutanlığı ve Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddialar üzerine açıklamalar yaptı. JGK, "Yeldana Kaharman'ın Jandarmaya her hangi bir başvurusu olmadığını iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Elazığ Başsavcılığı ise, "Yeldana Kaharman'ın evinde intihar ettiğini, bunların otopsi raporlarında kayıtlı olduğunu, Sedat Peker'e ait iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

9 Mayıs 2021 açıklamaları

Peker, 9 Mayıs 2021'de "Derin Devletçiler, Pelikancılar; Bir Tripoda, Bir Kameraya Yenileceksiniz." adlı yeni bir video açıklaması yayınladı. Açıklamalarında Mehmet Ağar ve Turkuvaz Grubu CEO'su Serhat Albayrak (Berat Albayrak'ın abisi) hakkında iddialarda bulundu. Peker açıklamasında, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in Mehmet Ağar ile beraber fotoğraf çektirmesini eleştirdi. MİT başkanı Hakan Fidan'ın kendisine istihbarat bilgisi gönderdiğine dair iddiaları da yalanladı.

Turkuvaz Medya grubuna bağlı ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni eklenen "Peker" karakterinin Serhat Albayrak talimatı ile eklendiğini iddia etti. 2014 yılında AKP eski milletvekili Feyzi İşbaşaran'ı Emine Erdoğan'a küfür ettiği nedeniyle dövdürdüğünü itiraf etti. Açıklama yapan İşbaşaran "sahte avukat diplomasıyla karakola giren Peker'in adamı beni dövmedi. Tam aksi, ben onu dövdüm" dedi.

Devletin kendisini Türkiye'ye iade etmesi için Fas'a İnsansız Hava Aracı hibe ettiğini iddia etti.

9 Mayıs son videosunda, artık Türkiye'ye dönmeyeceğini, kendisini yurtdışından operasyonla getirtecek olan kolluk gücü ile de silahla çatışacağını açıkladı.

13 Mayıs 2021 açıklamaları

Peker, 13 Mayıs 2021'de "Bazıları Aslan Hikayesini Anlatmadan Avcının Hikayesine İnandılar. Görüşeceğiz" adlı yeni bir video yayınlayarak Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dair iddialarda bulundu. Peker, 2018 yılında intihar eden Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın ölümünden Süleyman Soylu'nun sorumlu olduğunu iddia etti.