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Seda Bakan fotoğraflarıyla olay yarattı

Seda Bakan fotoğraflarıyla olay yarattı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Seda Bakan, bir davete katıldı. Oyuncu, etkinliğe gitmeden önce ise evinde çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak olay yarattı. İşte detaylar...

Seda Bakan, bir davete katıldı. Ünlü oyuncu, beyaz kombiniyle çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Güzelliğiyle dikkat çeken Bakan'a kısa sürede yorum yağdı.

Beş kare yayınlayan oyuncu, "Beyaz çikolatalı mocha" diye yazdı. Bakan'a, birçok hayranı kalp ve ateş emojisi gönderdi.

Fit fiziği olduğu görülen Bakan, derin yırtmacıyla dikkat çekti.

Bakan, 'Another Self' dizisindeki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün'le fotoğrafını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Büyüküstün, Serkan Altunorak'ın da olduğu poza, "Olmuyor, kurtulamıyoruz" diyerek, espri yaptı.

Seda Bakan fotoğraflarıyla olay yarattı

Seda Bakan fotoğraflarıyla olay yarattı

Seda Bakan fotoğraflarıyla olay yarattı

Seda Bakan fotoğraflarıyla olay yarattı

Seda Bakan fotoğraflarıyla olay yarattı

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