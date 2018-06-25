Seçimin Kilit Partisi Olan MHP, Anketçilere Büyük Çalım Attı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçirilmesinde kilit rol oynayan MHP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dururken, milletvekili genel seçiminde 1 Kasım 2015'teki yüzde 11,17 olan oy oranını korumayı başararak, seçimin sonucunu belirledi ve "kilit parti" konumuna geldi. Anketleri yanıltan MHP, yüzde 11.17 oy alarak 50 milletvekili çıkardı. Sekiz ilde sekiz milletvekili kaybeden MHP, 18 ilde 18 yeni vekil kazanmayı başardı. MHP, Akdeniz ve Ege'de İYİ Parti'ye oy kayışını engelleyemedi.

MHP TABANI, BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINA UYDU

Cumhur İttifakı oy yüzdesine bakıldığında MHP seçmeninin ittifak ruhuna sadık kaldığı gözleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "mührü önce Erdoğan'a sonra MHP'ye vurun" çağrısına MHP tabanının uyduğu rakamlara yansıdı.

ORTA ANADOLU PEKİŞTİ

Milletvekili genel seçiminde verilen oylara bakıldığında MHP'nin 1 Kasım'daki oyunu büyük oranda koruduğu rakamlara yansıdı. MHP, "Selçuklu Hilali" olarak bilinen Konya, Aksaray, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Yozgat, Tokat başta olmak üzere Orta Anadolu'da oy oranlarını artırarak varlığını pekiştirdi. MHP, 1 Kasım'da kıl payı kaçırdığı veya sandalye alamadığı illerde milletvekili çıkarmayı başardı. Tokat, Aksaray, Yozgat ve Trabzon'da birer milletvekili çıkardı.

MHP'nin Orta Anadolu'daki bu ba7 Haziran 2015 seçimlerden 1 Kasım'a gidilirken MHP'den Ak Parti'ye giden oyların neredeyse yarısının geri dönmesinin etkili olduğu ifade ediliyor.

AKDENİZ VE EGE KAYDI

MHP, Akdeniz ve Ege illerinde ise İYİ Parti'ye oy kayması gerçeği ile karşı karşıya kaldı. Bursa İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Aydın, Manisa, Muğla, Mersin, Antalya, Adana'da MHP'den, İYİ Parti'ye oy kayması yaşandı. Bursa, Aydın, Muğla, Mersin, Antalya ve Adana'da milletvekilliğini İYİ Parti'ye kaptırdı.

OSMANİYE'DE İKİ VEKİLLİKTEN BİRİ KAYBEDİLDİ

MHP, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Isparta, Denizli, Mersin, Isparta, Muğla ve Osmaniye'de birer milletvekilini kaybetti. Bahçeli'nin kalesi Osmaniye'de iki vekillikten birinin kaybedilmesi dikkati çekti. MHP, bu sandalyelerin tamamını İYİ Parti'ye kaptırdı.

VEKİL ÇIKARAN İLLER

MHP, bazı illerde milletvekilliklerini kaybetse de çıkardığı yeni milletvekilleriyle 50 sandalyeye ulaştı. MHP, Adana'da iki, Afyon'da bir, Ankara'da beş, Antalya'da bir, Bursa'da iki, Erzurum'da bir, Eskişehir'de bir, Elazığ'da bir, Gaziantep'te iki, Hatay'da iki, Mersin'de iki, İstanbul'da yedi, İzmir'de iki, Kayseri'de iki, Konya'da iki, Kütahya'da bir, Manisa'da bir, Kahramanmaraş'ta bir, Sakarya'da bir, Samsun'da bir, Sivas'ta bir, Tokat'ta bir, Trabzon'da bir, Yozgat'ta bir, Aksaray'da bir, Kırıkkale'de bir, Iğdır'da bir, Osmaniye'de bir, Düzce'de bir, Şanlıurfa'da bir, Ordu'da bir milletvekili çıkardı.

18 İLDE 18 YENİ VEKİL

MHP; Ankara'da bir, Kayseri'de bir, Konya'da bir, Gaziantep'te bir, Hatay'da bir sandalye artırırken, Trabzon, Eskişehir, Tokat, Elazığ, Yozgat, Kütahya, Düzce, Şanlıurfa, Sivas, Ordu, Aksaray, Kırıkkale, Iğdır'dan olmak üzere 18 yeni milletvekili çıkarmayı başardı. MHP büyükşehirlerde 36 milletvekiline ulaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcıları Emin Haluk Ayhan Denizli, Deniz Debboylu ise Aydın'dan seçilemedi. Osmaniye'de Bahçeli'nin ardından 2. sırada yer alan Ruhi Ersoy'da Meclis'e giremedi.

OLCAY MECLİS'TE

Bu arada Bahçeli'nin Ülkü Ocakları Genel Başkanı iken milletvekili yaparak bir ilke attığı Mersin adayı Olcay Kılavuz, Meclis'e girdi. Kılavuz'un ocak genel başkanlığını yeni bir isme devredeceği öğrenildi. Bahçeli'nin avukatı Yücel Bulut Tokat'tan, danışmanı İsmail Özdemir ise Kayseri'den milletvekili seçildi.

DÖRT KADIN

MHP'de, Adana'dan Ayşe Sibel Ersoy, Ankara'dan Nevin Taşlıçay, İstanbul'dan Arzu Erdem, Konya'dan Esin Kara milletvekili seçilebildi. Ankara 1. Bölge'den eski Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu'nun Meclis'e giremediği görüldü. MHP, anket şirketlerini de yanılttı. Anket şirketlerinin seçim öncesinde MHP'yi yüzde 4 veya yüzde 7 bandında göstermesine Bahçeli sert tepki göstermiş ve yasal düzenleme yapılmasını istemişti. MHP, anketleri altüst ederek seçimin sonucunu da belirleyen parti oldu.

(Kaynak: Milliyet)